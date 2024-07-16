10+ вещей, которые мы уничтожаем частой стиркой, и еще столько же, которые напрасно забываем стирать

Возможно вы удивитесь, но по статистике, 90 % одежды, которую мы отправляем в стирку, не успевает испачкаться. При этом пока мы старательно очищаем одни вещи, нередко забываем про другие, которые с нетерпением ждут, когда же их отправят в барабан.

Обычный бюстгальтер vs.Спортивный лиф vs. Купальник

Опрос среди 200 женщин показал, что около трети из них стирают бюстгальтеры каждые 2 недели, а почти половина — еще реже. Но при условии, что они не носят один и тот же бюстгальтер ежедневно. Имея в запасе несколько комплектов нижнего белья, можно каждый день менять их и стирать бюстгальтеры реже. При таком подходе они меньше растягиваются и не теряют форму. Если дело касается спортивных топов и купальников, то вариантов нет: стирать их необходимо после каждого использования.

Халат vs. Пижама

Стоит стирать халат после 3-4 носок, даже если вы надеваете его только выходя из ванной. В противном случае повышается риск распространения плесени и бактерий.



Многие женщины признаются, что носят пижаму до 17 ночей подряд, прежде чем отправить ее в стирку. Но длительное ношение одежды, на которой накапливаются частички кожи и микробы, может привести к различным инфекциям. А бактерии и пот на любой одежде для сна — ночнушках или пижамах — способны вызвать на коже воспаления. Чтобы избежать неприятностей, пижамы и другую ночную одежду стоит отправлять в стирку после каждой третьей ночи. Если перед сном вы ежедневно принимаете душ, то можно отправлять их в стиральную машинку в 2 раза реже: примерно раз в неделю.

Тюль vs. Шторы

Тюль задерживает грязь и пыль, которая летит в квартиру из открытого окна, так как висит посередине. Поэтому его нужно стирать не реже раза в полгода, а занавески на кухне можно и чаще.



Плотные шторы, которые висят по краям окон, можно освежать лишь 2-3 раза в год, при условии что вы регулярно их пылесосите, чтобы на них не скапливались различные микроорганизмы, такие как пылевой клещ.

Легинсы vs. Джинсы

MEGA / Mega Agency / East News , Ralph, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Проблема всей плотно облегающей одежды в том, что она слишком хорошо впитывает пот и на ней создается благоприятная среда для размножения бактерий. Из-за этого и появляется неприятный запах. Если вы носите легинсы в повседневной жизни, то стирать их стоит после 2–3 носок, а если интенсивно тренируетесь в них, то после каждой тренировки.



С джинсами все обстоит наоборот. Частая стирка вымывает краску и деформирует джинсовую ткань. Кроме того, высокие температуры способствуют усадке, и любимые штаны после стирки, возможно, не будут сидеть так, как в день примерки.

Гендиректор Levi’s Чип Берг говорит, что стирать джинсы в стиральной машине вообще не стоит, потому что так изнашивается материал.

Конечно, не стоит бросаться в крайности и ходить в грязной одежде, но помните, что джинсы были созданы для ковбоев и рабочих, а эти парни не очень-то волновались насчет чистоты. Берите с них пример — расслабьтесь и очищайте джинсы по мере серьезных загрязнений в холодной воде, вывернув наизнанку.

Плед vs. Покрывало

Что касается пледов, которыми вы накрываетесь от случая к случаю, то здесь нужно следить за собственными ощущениями, ведь частота их использования может значительно отличаться у каждого человека. Обычно их стирают по мере загрязнения, но не реже чем раз в месяц.



А вот покрывала можно чистить раз в год, поскольку они не так часто соприкасаются с кожей. И стирать их вместе с постельным бельем совсем необязательно.

Кепка vs. Зимняя шапка

Milton Ventura / Broadimage / EAST NEWS , Juan Sharma / Bruja, PacificCoastN / EAST NEWS

Кепки рекомендуется стирать 3-5 раз за летний сезон и только вручную в прохладной воде, чтобы не повредить козырек.



Шапку достаточно стирать в среднем раз в 2 месяца, то есть 3 раза за сезон, если вы не носите одну и ту же шапку весь осенне-зимний сезон. Большинство из них легко можно почистить машинным способом без угрозы качеству, однако всегда читайте этикетку с инструкцией по уходу.

Коврик vs. Полотенце

Twitter / East News

Коврики пачкаются сильнее, чем думают многие. Влажная ткань, которая находится в темном и теплом помещении, — идеальная среда для размножения бактерий и роста плесени. Туалетный коврик тоже необходимо отправлять в стирку раз в неделю, так как на него могут попадать следы жизнедеятельности человека.



Полотенца нужно менять после 3–4 использований. А чтобы сократить количество стирок до 1 раза в 2 недели, можно пользоваться 2 полотенцами, чтобы каждое из них могло хорошо просохнуть. Если игнорировать это правило, то полотенца будут пахнуть сыростью, а белая ткань быстро станет серой.

Наволочка vs. Простыня

Скопившаяся на постельном белье пыль содержит вирусы, споры, бактерии и другие вредные микроорганизмы. При их постоянном вдыхании возникает риск развития аллергических реакций, затруднения дыхания, раздражения слизистой. А омертвевшие клетки кожи человека являются пищей для постельного клеща. Чтобы избежать этих проблем, лучше стирать постельное белье раз в 10 дней. Особое внимание следует уделять наволочкам, которые нужно менять чаще, чем простыни и пододеяльники. Остатки макияжа, кожного сала, бактерии скапливаются на них, и это может стать причиной появления акне и других высыпаний на коже.

Куртка vs. Пальто

Diggzy / Hall / Pena, PacificCoastNews.com / EAST NEWS , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Куртки следует стирать 3-5 раз за сезон. Верхняя одежда не соприкасается с голой кожей, поэтому она не нуждается в частой чистке. Лайфхак для хозяек: положите в барабан несколько теннисных мячей или клубков, чтобы перья и пух не сбивались. Нужно очень тщательно подойти к процессу избавления от пятен на пальто: изучить бирку, понять, из чего сшито изделие. Большинство пальто стирать нельзя, и, чтобы не угробить изделие, лучше сразу обратиться в химчистку.

Подушка vs. Одеяло