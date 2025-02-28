12 человек, которые не ожидали от жизни такой подножки
Истории
1 час назад
Судьба иногда нас подставляет. Бывает, она подкидывает мелкие неурядицы вроде сдутого колеса или зуба мудрости. А иногда и такими сюрпризами «одаривает»... Изменой мужа, например. Ух, представлять даже не хочется. Но из этого и складываются жизненный опыт и мудрость.
- Мой муж на прошлой неделе должен был поехать на какой-то фест с друзьями. В итоге один друг не смог, потому что у него не было одежды: сломалась стиралка. У другого парня зубы мудрости решили вылезти, и лицо опухло. А моему мужу сделали срочную операцию по установке кардиостимулятора. Ему 31 год. Неудачная поездочка. © PennyyPickle / Reddit
- Не люблю есть вне дома, так как у меня социальная тревожность, но иногда я заставляю себя. Как-то пошел с другом в ресторан, где подают завтрак по принципу шведского стола. Положил в тарелку яичницу. Пока искал место, яичница упала с тарелки, и я поскользнулся на ней. Упал на спину, а тарелка улетела куда-то позади меня. Думал, что сгорю со стыда. Но неожиданно начал смеяться во весь голос вместе с несколькими случайными прохожими. © DOESNTREALLYKNOWALOT / Reddit
- Однажды ехала на свидание с чуваком, с которым познакомилась в приложении, и у меня спустило колесо. Приехала очень поздно, грязная, потому что мне пришлось его заменить. Мой спутник тоже опоздал. Сказал, что с его машиной «произошло что-то странное». Глянула – у него тоже спустило колесо. Помогла заменить: опыт-то уже был. Мы не влюбились друг в друга, но много смеялись, и теперь мы друзья. © mushyturnip / Reddit
- Мне было 16. Она была моей первой девушкой. Я был так счастлив, что у меня была девушка – делал для нее все, что угодно. А она потеряла интерес и порвала со мной. Она мне действительно нравилась, и я не ожидал, что так получится. Результат неопытности. Чтобы пережить это, я сосредоточился на себе и научился играть на гитаре. Лучшее решение в моей жизни. Мало что в жизни делает меня счастливее, чем игра на гитаре. © yorke2222 / Reddit
- Однажды я простоял в очереди три часа, чтобы купить билеты на концерт рок-группы. Они были по ваучерам и вроде как должны были быть оплачены в день концерта. Это было здорово, потому что в день выдачи ваучеров я был без гроша. Спросил нескольких людей вокруг, так ли это, и все сказали одно и то же. Оказалось, что наличные нужно было внести в тот же день, и мне пришлось отказаться от концерта. А мой друг пошел туда и не скупился потом на подробности о том, как было круто. В конце концов, позже мне удалось попасть на их концерт. Но тот случай все еще терзает меня. © Commercial-Novel-786 / Reddit
- Решила приготовить пиццу дочке. В морозилке были все ингредиенты, включая домашний соус и тертую моцареллу. Мы собрали пиццу вместе, украсив наше творение обжаренными овощами и посыпав сыром. Поставили готовиться. Время шло, но сыр не плавился. Странно. Корочка стала коричневой, поэтому я сунула пиццу под гриль – ничего. Мы очень хотели есть, поэтому достали пиццу из духовки. Дочь откусила, удивленно посмотрела на меня и выпалила: «Картошка!» В пакете был измельченный картофель, который по виду напоминает моцареллу. Мы так сильно смеялись, почти до слез, а потом приехал курьер с пиццей. Теперь я маркирую свои пакеты. © WEugeneSmith / Reddit
- Еду я в маршрутке, вся такая воздушная, на каблучках. Тут в салоне раздается звонок телефона, какая-то музыка лютая. Никто не отвечает, я сижу думаю: да возьми ты трубку, кто бы ты ни был, пока у людей кровь из ушей не пошла. Вижу, народ на меня косится. И тут я понимаю, что из моей сумки разносилась сия песнь. С невозмутимым видом отвечаю, но чувствую себя неловко до конца поездки. Ах да, чуть не забыла. У меня есть брат, брутальный парень, любитель тяжелого рока. И большой юморист. © Подслушано / Ideer
- Однажды сестра попросила меня взять кредит на свое имя, она хотела открыть свое дело. Я, даже не раздумывая, взяла кредит и отдала все деньги ей. Позже вышла замуж, забеременела, родила сына. В общем, не до нее было. А потом я узнала от коллекторов, что она не платила за кредит, есть просрочки и штрафы. Требовали погасить всю сумму сразу. У меня была настоящая истерика. Муж ничего не знает, а мне приходится платить ежемесячно и врать мужу о наших расходах. © Подслушано / Ideer
- Из-за кота узнала об измене мужа. Муженек оперативно стирал свои шмотки и убирался в доме. А я еще расхваливала, что он чудо какой хозяйственный. Но стала замечать, что наш кот каждый вторник воняет духами, да еще противными. Приходя с работы, чуяла этот запах от моей животинки. Изменщик шмотки от запаха и следов помады стирал, а вот кота, которого его любовница тискала каждый раз, постирать не подумал. © Подслушано / Ideer
- Так получилось, что встречаюсь с девушкой, которая живет в другом полушарии. Соответственно, видимся редко, но всегда посылаем друг другу подарки на праздники. На прошлый Новый год решил устроить ей сюрприз и приехать. Накупил подарков, подготовился. И вот стою я в солнечной Бразилии в майке и шортах, звоню ей по видеосвязи, она отвечает. Вижу: в пуховике и шапке стоит в аэропорту моего города и на ломаном языке пытается спросить у прохожих дорогу. © Подслушано / Ideer
- Много лет была влюблена в друга, но безответно. Три года назад он женился, а я продолжала втайне мечтать, что однажды он придет и скажет, что понял: нужна ему только я. Ну, дождалась. Пришел. Сказал, что наконец все понял, что ему нужна только я, но стал требовать гарантий. Мол, ты точно меня любишь? Ты точно будешь со мной, если я разведусь? Стою, смотрю на него и вместо того, чтобы радоваться, чувствую только отвращение. Раньше жалела себя и злилась на его жену, а теперь смотрю на нее с жалостью. Какой же мерзкий мужик ей достался. © Карамель / VK
- Встречалась с мужчиной, решили жить вместе. Сняли квартиру. Его зарплата была небольшой, поэтому договорились оплачивать поровну. Любимый все обещал найти нам уютное жилье. Но недавно прикатила его мама в гости. От нее я узнала: квартирка-то, в которой мы живем, принадлежит ему! Я оплачивала аренду в течение восьми месяцев и до сих пор не могу поверить в это. Бизнесмен, блин. © Рабочие истории / VK
Перед подставами жизни главное не робеть. Вот как герои нашей статьи вышли из дурацких ситуаций. А некоторые даже постояли за себя.
Фото на превью prostooleh / Freepik
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15+ человек, которым их близкие заскучать ни на секунду не дают
Истории
3 месяца назад
16 пар, которые на первый взгляд не подходят друг другу, но им это не мешает
15 человек, которые пришли с работы с полными карманами впечатлений
Истории
1 месяц назад
18 родителей, которые на себе ощутили, что с детьми порой и смех накатывает, и пот прошибает
15+ человек, которые лично убедились, что сдать или снять жилье не всегда бывает просто
14 добрых историй, которые можно перечитывать каждый раз, когда на душе кошки скребут
Добро
1 год назад
18 человек, чей отпуск не обошелся без нештатных ситуаций
15 историй про женщин и их мужей, которым в браке скучно не бывает
Народное творчество
5 месяцев назад
20+ человек, у которых наконец-то появился собственный уютный уголок
19 жизненных историй с лихим сюжетом
15+ историй, финал которых не так-то просто угадать
18 замечательных соседей, без которых жизнь в доме была бы пресной
Истории
1 месяц назад