12 человек, которые не ожидали от жизни такой подножки

Судьба иногда нас подставляет. Бывает, она подкидывает мелкие неурядицы вроде сдутого колеса или зуба мудрости. А иногда и такими сюрпризами «одаривает»... Изменой мужа, например. Ух, представлять даже не хочется. Но из этого и складываются жизненный опыт и мудрость.