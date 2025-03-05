12 человек, которые в непонятных ситуациях решили включить свое чувство юмора
Истории
2 часа назад
Смеяться надо от души, а улыбаться от уха до уха! Люди постоянно что-то придумывают и разбавляют рутину своим чувством юмора. Существуют достаточно забавных историй, при прочтении которых невольно улыбаешься и думаешь: «Ха, надо же было!» Поэтому мы порыскали в интернете в поисках именно таких случаев, когда люди зарядили остальных своим позитивом.
- Как-то раз мне надо было получить справку в поликлинике. До этого с врачом разговаривала только мама и, соответственно, справки для меня получала только она. Но вот настал судный день. Вручая коробку конфет и забирая справку, я не знала, что говорить и как благодарить в таких ситуациях, поэтому ничего лучше не придумала, чем: «Спасибо за сотрудничество». Надо было видеть лицо врача. © Подслушано / Ideer
- Однажды в школе у нас проходила перекличка, а когда она закончилась, я сказал учительнице: «По-моему, вы забыли про Ивана Головотяпова!» Разумеется, такого одноклассника у нас не было, все дружно посмеялись, учительница ухмыльнулась, а на следующий день все повторилось, потом еще, и через неделю учительница сама спрашивала: «Иван Головотяпов тут?» Он стал локальной шуткой, даже дошло до того, что мы занимали ему место в столовой, у него появились свои клеточки в журнале, свое место в классе, более того, на выпускной ему заказали отдельную ленточку и даже забронировали на него место в ресторане. К сожалению, он не пришел, но мы до сих пор его помним и любим. © Палата № 6 / VK
- Работаю в ресторане, у нас имеются постоянные гости. Дело было весной. Мимо нашего ресторана прогуливалась пара, наши постоянники. И молодой человек решил зайти к нам, так как увидел своих друзей, но его спутница отказалась: она была обута в резиновые сапоги, и ей было стыдно зайти к нам в таком виде. На что он, недолго думая, снял штаны со словами: «Теперь никто не посмотрит на твои резиновые сапоги». Они зашли. На нем были трусы и куртка. А мы все вместе посмеялись от души. © Подслушано / Ideer
- У нас в университете веселые преподаватели. Разговаривали про реферат и про то, что заключение должно быть связано с целью, далее препод рассказывает: «У меня были такие случаи, когда студенты буквально понимали «цели» и «задачи» в реферате. Я открываю работу, а в целях написано: «Моя цель — написать реферат». Студенты же не глупые. Открываю заключение, а там написано: «Я написал реферат». © Палата № 6 / VK
- Надо было мне сходить в погреб за вареньем, зашел за другом Лехой, и мы выдвинулись в путь: дошли, спустились вниз и взяли все нужное, после поехали домой. Зашли в транспорт и вспомнили, что забыли деньги, начали придумывать, как выкручиваться:
— А давай ему банку с вареньем дадим?
Ну а что? Забавная шутка, приготовились, дождались нужного вопроса:
— За проезд передаем!
Передаем на передние сидения банку с вареньем и молчим, все пассажиры маршрутки сдерживаются, на лицах улыбки и ожидание. Банка дошла до водителя. Минутное молчание, и потом вся маршрутка начинает смеяться и мы в том числе. Но это были еще цветочки.
— Сдачу возьмите!
И водитель передает нам бутерброд с копченой колбасой в пакетике и конфету. © Смешные истории и рассказы / Dzen
- Развешивала вещи после стирки на балконе, но внезапный порыв ветра сорвал мое нижнее белье. Сын 10-ти лет заметил, что я расстроена, и спросил, что случилось. Я рассказала, что улетели любимые вещи. Спустя пару дней он вышел выгуливать собаку, и вдруг под окном раздается его крик. Я выглядываю и вижу такую картину: сын стоит рядом с нашей собакой, у которой во рту красная тряпка. И кричит мне: «Мама, ты не поверишь, мы с Лордом нашли твои любимые трусы. Сейчас постираешь, и будут как новые». Полный двор людей, все начинают хихикать. Я кричу: «Ваня, выкинь их, у меня были синие!» Думаю, со стороны это выглядело очень смешно. © Мамдаринка / VK
- Попросила мужа купить сливки для кофе, он притащил сливы. Спелые сливы. Говорит: «Я искал маленькие сливы, но нигде не нашел, пришлось большие взять». © Подслушано / Ideer
- Моя племянница любит играть в игру вроде «тук-тук», «кто там?», а затем она просто безостановочно повторяет «тук-тук», пока наконец не завершает неожиданным: «Нет! Мое имя — Тук-тук!» © hotdogwaterwithlemon / Reddit
- Идем до моего дома с подругой, и она вдалеке видит отель, а на нем красными буквами написано название. Подруга со своим зрением минус три: «Жизнь Веры. Класс, это же что за жизнь у какой-то Веры, что в честь нее назвали отель?» Я обращаю внимание на то, что она читает, и серьезным тоном ей отвечаю: «Жюль Верн». Посмеялись и пошли дальше. © Подслушано / Ideer
- Сегодня слышал разговор жены с сыном, после которого просто не могу не смеяться, вспоминая:
— Мам, мне не выдали в школе дневник.
— Ага.
— Ты не сдала на него деньги.
— Осознаешь, как тебе повезло с матерью, да?
Вот за что я ее люблю — так это за чувство юмора! © Мамдаринка / VK
- Папа полжизни проработал маляром. Мы с мамой как-то несем ему обед на работу. Пока родители общаются, я бегаю по пустым квартирам. Вдруг у меня подворачивается нога, а вторая попадает в красную краску! А туфли-то белые! Мама в шоке, кричит на меня, на отца. А батя такой: «Сейчас исправим», и как берет меня на руки и второй ногой в краску! Так мои туфли стали красными. Мама не рискнула оттирать их растворителем, чтобы вообще все не слезло, так и проходила я почти год в туфлях, выкрашенных в красный цвет. © Рабочие истории / VK
- Я сказал моей жене, что она рисует свои брови слишком высоко. Она выглядела удивленной. © Scrappy_Larue / Reddit
Если вам не хватит этой порции историй, то у нас есть еще больше статей про чувство юмора:
Комментарии
Уведомления
"Моя цель - написать реферат". Читал, школьникам задали то ли самостоятельную работу, то ли что полобное - но в конце обязательно должен быть вывод. Кто-то написал: "Вывод - задача была сложной".
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