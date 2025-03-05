12 человек, которые в непонятных ситуациях решили включить свое чувство юмора

Смеяться надо от души, а улыбаться от уха до уха! Люди постоянно что-то придумывают и разбавляют рутину своим чувством юмора. Существуют достаточно забавных историй, при прочтении которых невольно улыбаешься и думаешь: «Ха, надо же было!» Поэтому мы порыскали в интернете в поисках именно таких случаев, когда люди зарядили остальных своим позитивом.