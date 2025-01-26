18 человек, чье чувство юмора озарило чей-то день
Истории
1 день назад
Иногда даже обычная поездка в лифте может превратиться в небольшой комедийный номер. И как же замечательно, что большинство из нашего окружения - люди с прекрасным чувством юмора. То коллеги подшутят, то родители насмешат и даже клиенты могут выдать нечто эдакое. И хоп - к вечеру уже и настроение хорошее.
- На днях решила выкинуть старую швабру — такие у бабушек наших были, прямоугольные с длинной деревянной ручкой. Еду в лифте, в руке эта самая швабра, тащу выбрасывать. Этаже на седьмом заходит женщина. Двери закрываются, проезжаем этаж, и она, весело глядя на меня и мою швабру, выдает: "Что, из окна неудобно, с земли решили?" Смеялись с ней вплоть до выхода из дома. © Подслушано / Ideer
- Покупала мужу пазл с героями комиксов, кассир спросила: «Вам на подарок? Могу красиво упаковать». Я согласилась. Потом она уточняет, мол, а сколько вашему малышу лет? Ну я и сказала, что 28. Видели бы ее лицо. Но потом она еще и спросила, не добавить ли к пазлу книжку-раскраску? © Палата № 6 / VK
- Итак, несколько лет назад я работал в налоговой. По работе мне надо было разместить объявление. Иду я в библиотеку. Человек на первом этаже говорит, что мне придется поговорить со Стивом на втором этаже, чтобы узнать, можно ли мне разместить тут объявление. Я поднимаюсь по лестнице и вижу парня, сидящего за столом:
- Вы Стив?
- Кто спрашивает? Налоговая служба?
- Да, на самом деле да.
Стив, чуть не падая со стула, выдает: «Господи Иисусе! Я использую эту шутку уже 20 лет! Я никогда не думал, что кто-то когда-нибудь скажет «да»!" © Unknown author / Reddit
- Знакомый продает обувь. На всем товаре написана его цена. Однажды подходит покупатель и спрашивает: "Сколько стоят эти ботинки за 850?" Знакомый впадает в ступор, но тут же отвечает: "900". Покупатель: "А продашь за 850?" Знакомый, конечно же, соглашается. Покупатель покупает обувь и спокойно уходит. Вот чего-чего, а такое редко встретишь. © Подслушано / Ideer
"Мой тесть похож на дедушку из мультика «Вверх»".
- Всегда хожу с распущенными волосами, а они у меня густые и пышные. Гуляла недавно по торговому центру, и тут ко мне бежит девочка с криком: "Cмотри, мам, это же Гермиона!" Потом это чудо попросило меня поколдовать, на что я ответила: "Волшебникам нельзя колдовать при маглах". И ушла. © Карамель / VK
- Еду на машине, вдруг движок зашумел, решил остановиться, проверить. Открываю капот, копаюсь там минут 15. Тут замечаю, что сзади все это время стоит еще машина. Подхожу к водителю, спрашиваю: "Девушка, вы чего тут стоите?" А она с серьезным видом отвечает: "Так у вас оба поворотника мигают, я не понимаю, куда вы собрались поворачивать". Все, я думал задохнусь от смеха. © Палата № 6 / VK
- Я фактически вышел из комы и вытащил дыхательную трубку. Позже врач, по-видимому, хотел проверить, не повредил ли я голосовые связки и спросил: «Ты можешь что-нибудь сказать?» Я ответил: «Что-нибудь». Он закатил глаза и ответил: «Ну, по крайней мере, чувство юмора все еще функционирует». © SkaveRat / Reddit
- У мамы было неважное настроение, и она весь вечер пилила папу по любому поводу. Когда мама приготовила яйца для салата и положила их в холодную воду, папа заменил их сырыми и заперся в своей комнате на замок. Я понял, что нужно бежать. Ушел во двор погулять. По словам папы, мамины крики были слышны даже на несколько этажей вниз. Оба они уже на заслуженной пенсии, но все еще любят повеселиться. © Палата № 6 / VK
"Торт на день рождения жены/Рождество". Надпись: "Нам очень жаль, что ты родилась в Рождество".
- У меня был начальник, который отличался внушительными размерами. Как-то раз мы с ним разговаривали, и в этот момент он случайно уронил ручку. Пытаясь ее поднять, он наклонился и начал терять равновесие, падая вперед. Чтобы не упасть, ему пришлось сделать несколько шагов в мою сторону. Но мой руководитель нашел выход из ситуации! В тот момент он закричал: "Забодаю-забодаю! Беги, Маринка!" Представляю, как это выглядело со стороны. © Палата № 6 / VK
- Недавно купили черепаху сыну, а аквариум еще не заказали, слишком дорогой. Поэтому черепаха просто гуляет по квартире где ей захочется. И мы уже устали искать ее под диванами, креслами, столами. Поэтому муж придумал гениальное решение: поставил на нее сигнализацию. И теперь когда нужно найти черепаху - мы берем брелок, как от машины, и делаем "пик-пик", а потом ищем по звуку. © Палата № 6 / VK
- Я пошла к врачу по поводу затянувшегося бронхита и говорила с ним о приеме антибиотиков: "А вы не можете мне просто сделать укол антибиотиков или чего-нибудь еще? Моему коту в ветеринарке иногда так делают». Доктор невозмутимо: «Ты не кот». © scipio79 / Reddit
- Утром жена так спешила, что вместо моего обеда сунула мне в сумку ланчбокс сына. На заводе, конечно, ржали долго. Открываю — а там бутерброды с колбасой, вырезанной в форме сердечек! Да это еще полбеды. Ланчбокс с фиксиками окончательно всех добил. Мужики до конца смены подшучивали, что мне теперь пора менять каску на детскую с ушками. © Палата № 6 / VK
"Наборы конструктора становятся слишком реалистичными".
- У меня очень веселые бабушка и дедушка. Каждый раз, когда дед не удовлетворяет какую-то просьбу бабушки, она начинает его шантажировать какой-то загадочной историей про штаны, мол, расскажет всем. Дед тут же пугается, все делает. Но вот на днях я подошел к бабушке, тайком спросил про эту историю и знаете, что она сказала? Что уже год как не помнит никакой истории, но помогает и ладно. Позже с тем же вопросом подошел к деду и услышал аналогичный ответ, мол истории не помню, но вдруг что позорное. Так и живут. Причем шантаж штанами действует уже 2 года. © Палата № 6 / VK
- Пошел к ЛОРу с жалобами на головокружение, врач провел стандартный осмотр. А затем, прочитав надпись на моей футболке («Я пережил зомби-апокалипсис в Лас-Вегасе»), сказал мне: "Если ты выжил, то это головокружение для тебя пустяк". Улыбаясь при этом. А я расхохотался. © Rich-Individual-8835 / Reddit
- Мой первый парень был очень высокий - 206 сантиметров. А вся моя семья была невысокая, и жили мы в доме, который построил мой дедушка. А парень в нашем доме мог передвигаться только нагибаясь. Нам было его жаль, но само зрелище и правда выглядело забавно. И вот в какой-то момент парень тоже решил пошутить и подарил нам деревянную табличку: "Здесь живут хоббиты". Подарок оценили и даже повесили на двери нашего дома. С тех пор прошло десять лет, парень уже не парень, а хороший друг семьи, а табличка все еще висит на нашей двери. © Палата № 6 / VK
А вот вам еще подборочка юморных историй, чтобы настроение еще больше поднялось.
Комментарии
Уведомления
Парень уже не парень, а хороший друг семьи? А они с твоим мужем нормально уживаются? Или ты так и не вышла замуж из-за друга семьи?
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