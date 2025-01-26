18 человек, чье чувство юмора озарило чей-то день

Иногда даже обычная поездка в лифте может превратиться в небольшой комедийный номер. И как же замечательно, что большинство из нашего окружения - люди с прекрасным чувством юмора. То коллеги подшутят, то родители насмешат и даже клиенты могут выдать нечто эдакое. И хоп - к вечеру уже и настроение хорошее.