12 человек рассказали, какие фразы они до сих пор из памяти никак не выкинут

Истории
20 часов назад

Говорят, что действия дороже слов. Но очень часто именно слова могут поддержать нас в трудный момент, помочь взглянуть на жизнь по-новому или просто запомниться на долгое время. Пользователи сети не постеснялись поделиться историями, когда они услышали подобные фразы.

  • Делюсь мудрыми мыслями от чужой тети, которые со школы помогают мне воспринимать мир проще. Великолепная дама, учитель химии, и, по совместительству, наш классный руководитель как-то сообщила всему классу: «Завтра приносим оплату за поход в театр. Дети, помним, это по желанию, но обязательно». Как много вещей после школы нам пришлось и приходится делать так — по желанию, но обязательно. © Aichka / Pikabu
  • Я жила в постоянной тревоге, которая зашкаливала при коммуникации с людьми. Казалось, меня осуждает весь мир! Обычные вещи давались с таким трудом, что невозможно было даже в магазин за хлебом сходить. Было стойкое ощущение, что все вокруг разглядывают меня как под лупой. Я рассказала об этом психологу, а она мне по-доброму ответила: «При всем уважении, но ты не особенная. Я бы дважды не взглянула на тебя, встретив на улице»«. Уф. Жестко? А мне именно это и нужно было! © so_yellow / Reddit
  • Как-то решила прокачать «женственность». Ничего умнее не придумала — пошла на курсы моделей. Там ведущий такой, мол, пройдись. Ну я и прошлась. А он: «Да у тебя правое плечо кривое!» Предложил мне перевесить сумочку на левое. Я возмутилась, а тот мне выдал фразу на все времена: «Ты учиться пришла, или делать так, как тебе удобнее?» Прямо как обухом по голове. Это правда глупо: хотеть изменений, но продолжать делать все по-старому. И вот с тех пор, когда мне предлагают что-то изменить, я стараюсь быть более гибкой. © Дерзновение / Dzen.ru
  • Мой парень сказал: «Да ты на мне помешалась!» В ту же секунду я ощутила, как все чувства к нему исчезают. Он был моим первым парнем, я закрывала глаза на огромную кучу красных флагов: хотел поцеловать другую, заставлял извиняться за его же ошибки, каждый день на меня кричал, говорил гадости о моих друзьях. А еще это постоянное «давай возьмем паузу в отношениях». Я наконец смогла это все увидеть и окончательно забить на такую любовь. Чуть позже он написал, что скучает и хочет вернуться. Ха! Я просто проигнорировала сообщение. Больше такого отношения к себе я не потерплю. © kimmythecutie1102 / Reddit
  • Я тяжело переносила расставание. Все близкие утешали, мол, ладно ты, потерпи еще чуть-чуть, и все закончится, должно пройти время. А вот психолог выдала: «Сиди и рыдай». И именно это помогло. Я поняла, что мое состояние печали — это нормально. Иногда нужно перестать бороться, чтобы стало легче. © Sofya Ivanova / VK
  • «Брось ее в ответ!» — мой дед так отреагировал на мое нытье. Меня тогда бросила девушка ради другого. В общем, дед дал мне такой странный совет, что я подумал: «Что за черт? Как это вообще?» Короче, через несколько месяцев девушка, разбившая мне сердце, попыталась вернуть наши отношения. И тут до меня дошло, и я бросил ее в ответ! © frederick_ungman / Reddit
Светлана БМВ
15 часов назад

"Сиди и рыдай" очень хороший совет психолога. Хотя мне никто этого не говорил, но я так спасала себя от тяжести расставаний. 😢

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  • Мне было сложно заводить отношения с девушками. Я чувствовал, что должен постоянно их развлекать. Сам ставил перед собой такую задачу, потом сам же решал, что не справляюсь с ней. В результате терпел неудачи, винил себя и злился на девушек. Проблема заключалась в том, что я не мог себя принять. Когда я признался психологу, что ощущаю себя занудой, он возразил: «Ты не зануда. Просто ты глубоко мыслишь». Так я увидел в себе совершенно другие качества: внимание к деталям, способность вникать в суть. Когда я снова пытался развлекать девушку на свидании, я остановил себя и рассказал ей правду. Оказалось, что она и не ждала от меня никакого веселья, ей было интересно со мной и без этого! Позже она стала моей женой. © Ingirov / Pikabu
  • Пришла домой, начала протирать от соли свои зимние сапоги. Осознала, что им лет семь-восемь. Повесила в шкаф пуховик, который купила лет шесть назад. Меня это совершенно не смущает. Возможно, мое бережное отношение к вещам помогает продлить им жизнь. И то, что я предпочитаю «базовые» модели, тоже позволяет мне долго носить вещи. С самого детства я слышала от папы фразу: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевое». Сейчас дорого не всегда значит качественно, но все же. Эта фраза — мой главный секрет при шоппинге и мой принцип распределения денег. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Когда я был молодым, то не чурался пробежек. Во время одной такой я присел отдохнуть на скамейку рядом с пожилым мужчиной. Видимо, я выглядел слишком задумчивым, что мужчина рядом поинтересовался все ли у меня в порядке. Я признался, что скоро женюсь, но до сих пор сомневаюсь в выборе. Мужчина улыбнулся и сказал: «Я вот думаю, что человек похож на алмаз. Просто камень, который однажды нашли и превратили в драгоценность, вложив в него собственное понимание красоты. Одни посмотрят и подумают: „Красота!“, а другие и взгляда не бросят. Не ищи чей-то алмаз, найди свой». Скоро уже 43-я годовщина свадьбы. Каждый раз в этот день я вспоминаю того старика и его алмазные мудрости. И да, моя жена — та еще драгоценность! © labrador2020 / Reddit
  • Папа моей девушки работал психологом. Как-то раз мы с ним говорили по душам, и я рассказывал о своем отце. Жаловался, что он никогда не признавал своих ошибок, обижал маму, не давал денег и не уделял внимания. Правда, тут у него была отмазка — он много работал. «Единственное, что я понял, так это то, что своих детей я так воспитывать не буду», — подытожил я. Папа девушки посмотрел на меня с улыбкой и сказал: «Значит, он сподвигнул тебя не быть плохим отцом». Я просто выпал. В голове все перевернулось. Я наконец смог увидеть все это с другой стороны и отпустить обиды из детства. © brad-the-impaler / Reddit
  • Я жил по соседству с очень угрюмым пожилым соседом. Однажды днем я сидел на улице, без энтузиазма листая вакансии в телефоне. Меня только что уволили. И тут он подошел и поинтересовался, что я делаю. Ответил, что ищу работу, а тот вдруг выдал: «Ты же просто мечешься из стороны в сторону. А тебе чертовски надо начать шевелиться. Значит так, сейчас берешь ручку и записываешь три вещи, которые можешь сделать прям сегодня. Вообще любые! Просто идешь и делаешь. Если увижу тебя завтра в таком же положении, будешь мне огород копать». Все еще находясь в шоке, я послушно записал три задания: подать всего одну заявку на работу, обновить резюме и убрать кухню. Прошло шесть месяцев. Сейчас у меня есть новая работа, а дом не захватили тараканы. © Hk0g / Reddit
  • Моя мама — прямо леди. Пошли мы как то в ресторан, она решила нас научить как правильно вставать из-за стола. Поднимается, и тут вдруг стол переворачивается! Звенящая тишина. Мама с ног до головы в остатках еды. И тут вдруг она берет с коленок булочку, смотрит на нее и выдает: «Ну это явно не то, как леди встает из-за стола!»
    Этикет я так и не выучила, зато навсегда запомнила, что леди все делают с размахом! © HaZalaf / Reddit

Если последняя история вызвала не только улыбку, но и желание почитать о забавных провалах, можете перейти сюда.

Комментарии

Уведомления
Lycoris_radiata
19 часов назад

Шесть лет носить один и тот же пуховик, одну и ту же обувь... Да я бы от скуки загнулась))) А что касается первого случая - жаль, что классный руководитель был химичкой, а не русичкой, может, тогда запятые бы так щедро не разбрасывались. Да и театр был бы удовольствием, а не обязанностью.

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Конфуз
19 часов назад

Я рассказала об этом психологу, а она мне по-доброму ответила: «При всем уважении, но ты не особенная. Я бы дважды не взглянула наа тебя, встретив наа улице»«. Уф. Жестко? А мне именно это и нужно было!

ВОТ. ВОТ ИМЕННО.
Но почему жестоко?

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