Учитель молодец. Странно повторять всё по старой схеме и надеяться получить другой результат
12 человек рассказали, какие фразы они до сих пор из памяти никак не выкинут
Говорят, что действия дороже слов. Но очень часто именно слова могут поддержать нас в трудный момент, помочь взглянуть на жизнь по-новому или просто запомниться на долгое время. Пользователи сети не постеснялись поделиться историями, когда они услышали подобные фразы.
- Делюсь мудрыми мыслями от чужой тети, которые со школы помогают мне воспринимать мир проще. Великолепная дама, учитель химии, и, по совместительству, наш классный руководитель как-то сообщила всему классу: «Завтра приносим оплату за поход в театр. Дети, помним, это по желанию, но обязательно». Как много вещей после школы нам пришлось и приходится делать так — по желанию, но обязательно. © Aichka / Pikabu
- Я жила в постоянной тревоге, которая зашкаливала при коммуникации с людьми. Казалось, меня осуждает весь мир! Обычные вещи давались с таким трудом, что невозможно было даже в магазин за хлебом сходить. Было стойкое ощущение, что все вокруг разглядывают меня как под лупой. Я рассказала об этом психологу, а она мне по-доброму ответила: «При всем уважении, но ты не особенная. Я бы дважды не взглянула на тебя, встретив на улице»«. Уф. Жестко? А мне именно это и нужно было! © so_yellow / Reddit
- Как-то решила прокачать «женственность». Ничего умнее не придумала — пошла на курсы моделей. Там ведущий такой, мол, пройдись. Ну я и прошлась. А он: «Да у тебя правое плечо кривое!» Предложил мне перевесить сумочку на левое. Я возмутилась, а тот мне выдал фразу на все времена: «Ты учиться пришла, или делать так, как тебе удобнее?» Прямо как обухом по голове. Это правда глупо: хотеть изменений, но продолжать делать все по-старому. И вот с тех пор, когда мне предлагают что-то изменить, я стараюсь быть более гибкой. © Дерзновение / Dzen.ru
- Мой парень сказал: «Да ты на мне помешалась!» В ту же секунду я ощутила, как все чувства к нему исчезают. Он был моим первым парнем, я закрывала глаза на огромную кучу красных флагов: хотел поцеловать другую, заставлял извиняться за его же ошибки, каждый день на меня кричал, говорил гадости о моих друзьях. А еще это постоянное «давай возьмем паузу в отношениях». Я наконец смогла это все увидеть и окончательно забить на такую любовь. Чуть позже он написал, что скучает и хочет вернуться. Ха! Я просто проигнорировала сообщение. Больше такого отношения к себе я не потерплю. © kimmythecutie1102 / Reddit
- Я тяжело переносила расставание. Все близкие утешали, мол, ладно ты, потерпи еще чуть-чуть, и все закончится, должно пройти время. А вот психолог выдала: «Сиди и рыдай». И именно это помогло. Я поняла, что мое состояние печали — это нормально. Иногда нужно перестать бороться, чтобы стало легче. © Sofya Ivanova / VK
- «Брось ее в ответ!» — мой дед так отреагировал на мое нытье. Меня тогда бросила девушка ради другого. В общем, дед дал мне такой странный совет, что я подумал: «Что за черт? Как это вообще?» Короче, через несколько месяцев девушка, разбившая мне сердце, попыталась вернуть наши отношения. И тут до меня дошло, и я бросил ее в ответ! © frederick_ungman / Reddit
"Сиди и рыдай" очень хороший совет психолога. Хотя мне никто этого не говорил, но я так спасала себя от тяжести расставаний. 😢
- Мне было сложно заводить отношения с девушками. Я чувствовал, что должен постоянно их развлекать. Сам ставил перед собой такую задачу, потом сам же решал, что не справляюсь с ней. В результате терпел неудачи, винил себя и злился на девушек. Проблема заключалась в том, что я не мог себя принять. Когда я признался психологу, что ощущаю себя занудой, он возразил: «Ты не зануда. Просто ты глубоко мыслишь». Так я увидел в себе совершенно другие качества: внимание к деталям, способность вникать в суть. Когда я снова пытался развлекать девушку на свидании, я остановил себя и рассказал ей правду. Оказалось, что она и не ждала от меня никакого веселья, ей было интересно со мной и без этого! Позже она стала моей женой. © Ingirov / Pikabu
- Пришла домой, начала протирать от соли свои зимние сапоги. Осознала, что им лет семь-восемь. Повесила в шкаф пуховик, который купила лет шесть назад. Меня это совершенно не смущает. Возможно, мое бережное отношение к вещам помогает продлить им жизнь. И то, что я предпочитаю «базовые» модели, тоже позволяет мне долго носить вещи. С самого детства я слышала от папы фразу: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевое». Сейчас дорого не всегда значит качественно, но все же. Эта фраза — мой главный секрет при шоппинге и мой принцип распределения денег. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Когда я был молодым, то не чурался пробежек. Во время одной такой я присел отдохнуть на скамейку рядом с пожилым мужчиной. Видимо, я выглядел слишком задумчивым, что мужчина рядом поинтересовался все ли у меня в порядке. Я признался, что скоро женюсь, но до сих пор сомневаюсь в выборе. Мужчина улыбнулся и сказал: «Я вот думаю, что человек похож на алмаз. Просто камень, который однажды нашли и превратили в драгоценность, вложив в него собственное понимание красоты. Одни посмотрят и подумают: „Красота!“, а другие и взгляда не бросят. Не ищи чей-то алмаз, найди свой». Скоро уже 43-я годовщина свадьбы. Каждый раз в этот день я вспоминаю того старика и его алмазные мудрости. И да, моя жена — та еще драгоценность! © labrador2020 / Reddit
- Папа моей девушки работал психологом. Как-то раз мы с ним говорили по душам, и я рассказывал о своем отце. Жаловался, что он никогда не признавал своих ошибок, обижал маму, не давал денег и не уделял внимания. Правда, тут у него была отмазка — он много работал. «Единственное, что я понял, так это то, что своих детей я так воспитывать не буду», — подытожил я. Папа девушки посмотрел на меня с улыбкой и сказал: «Значит, он сподвигнул тебя не быть плохим отцом». Я просто выпал. В голове все перевернулось. Я наконец смог увидеть все это с другой стороны и отпустить обиды из детства. © brad-the-impaler / Reddit
- Я жил по соседству с очень угрюмым пожилым соседом. Однажды днем я сидел на улице, без энтузиазма листая вакансии в телефоне. Меня только что уволили. И тут он подошел и поинтересовался, что я делаю. Ответил, что ищу работу, а тот вдруг выдал: «Ты же просто мечешься из стороны в сторону. А тебе чертовски надо начать шевелиться. Значит так, сейчас берешь ручку и записываешь три вещи, которые можешь сделать прям сегодня. Вообще любые! Просто идешь и делаешь. Если увижу тебя завтра в таком же положении, будешь мне огород копать». Все еще находясь в шоке, я послушно записал три задания: подать всего одну заявку на работу, обновить резюме и убрать кухню. Прошло шесть месяцев. Сейчас у меня есть новая работа, а дом не захватили тараканы. © Hk0g / Reddit
- Моя мама — прямо леди. Пошли мы как то в ресторан, она решила нас научить как правильно вставать из-за стола. Поднимается, и тут вдруг стол переворачивается! Звенящая тишина. Мама с ног до головы в остатках еды. И тут вдруг она берет с коленок булочку, смотрит на нее и выдает: «Ну это явно не то, как леди встает из-за стола!»
Этикет я так и не выучила, зато навсегда запомнила, что леди все делают с размахом! © HaZalaf / Reddit
Если последняя история вызвала не только улыбку, но и желание почитать о забавных провалах, можете перейти сюда.
Комментарии
Шесть лет носить один и тот же пуховик, одну и ту же обувь... Да я бы от скуки загнулась))) А что касается первого случая - жаль, что классный руководитель был химичкой, а не русичкой, может, тогда запятые бы так щедро не разбрасывались. Да и театр был бы удовольствием, а не обязанностью.
Я рассказала об этом психологу, а она мне по-доброму ответила: «При всем уважении, но ты не особенная. Я бы дважды не взглянула наа тебя, встретив наа улице»«. Уф. Жестко? А мне именно это и нужно было!
ВОТ. ВОТ ИМЕННО.
Но почему жестоко?