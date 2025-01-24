12 человек рассказали, какие фразы они до сих пор из памяти никак не выкинут

Шесть лет носить один и тот же пуховик, одну и ту же обувь... Да я бы от скуки загнулась))) А что касается первого случая - жаль, что классный руководитель был химичкой, а не русичкой, может, тогда запятые бы так щедро не разбрасывались. Да и театр был бы удовольствием, а не обязанностью.