12 человек, за которыми нелепые ситуации ходят по пятам

Порой людям достаточно выйти из дома, чтобы попасть в историю, о которой есть что рассказать. Кому-то встречаются персонажи, в чьих поступках совсем нет логики. А кто-то сам немножечко с чудинкой. А еще бывают ситуации, в правдивость которых поверить очень и очень сложно. Читая их, хочется воскликнуть: «Чего?»