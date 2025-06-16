12 человек, за которыми нелепые ситуации ходят по пятам
Истории
1 час назад
Порой людям достаточно выйти из дома, чтобы попасть в историю, о которой есть что рассказать. Кому-то встречаются персонажи, в чьих поступках совсем нет логики. А кто-то сам немножечко с чудинкой. А еще бывают ситуации, в правдивость которых поверить очень и очень сложно. Читая их, хочется воскликнуть: «Чего?»
- Вчера сходила в парикмахерскую и подстриглась коротко. Вечером пришла с работы, муж заметил, но ничего не сказал. Спустя время подслушала, как он вполголоса общается с нашим песиком-йорком: «Ты же знал, что она собирается сделать. Почему ты отпустил ее? Почему не отгрыз ей ногу?» © Подслушано / Ideer
- Коллега всегда одевалась ярко, любимый цвет — красный. Сочетала несочетаемое, ей даже придумали прозвище и смеялись за спиной. Но однажды я попросила эту самую коллегу принести документы из красной папки. Так и выяснилось, что она не различает несколько цветов, а помогает ей одеваться дочка шести лет. Ни мужа, ни родни, кто помог бы в этом деле. Теперь каждый мой день начинается с видеозвонка. © Подслушано / Ideer
- Как-то в парке аттракционов полезли на американские горки. Едем с другом, как вдруг он заорет страшным голосом: мол, смотрите, смотрите! Поворачиваюсь на него — держит в руках телефон. Я не понял, что в этом особенного. А потом выяснилось, что он его на лету поймал! У парня впереди он выпал из кармана, а мой друг просто за секунду поймал его в воздухе! Считаю, что это подвиг, хотя парень, чей телефон спасли, не особо оценил. © Andrew_detmer / Reddit
- Мой муж — дальтоник. Когда начали встречаться, я об этом не знала, пока он не пришел в свитере расцветки взбесившейся лягушки (ядовито-зеленый). А глядя на мое офигевшее лицо, спросил: «Что не так? Такой благородный серый цвет». © Подслушано / Ideer
- Ехал как-то раз с парнем по трассе. Он никак не мог понять, открыто ли окно с пассажирской стороны или нет. И знаете, как решил проверить? Вместо того, чтобы просто воспользоваться стеклоподъемником, он решил кинуть в окно кошелек. Окно было открыто — кошелек улетел. © 5p33di3 / Reddit
- Встречалась с парнем полгода, решили съехаться у меня в съемной квартире. Зашла хозяйка, увидела вещи парня и сказала, что нужно доплатить залог еще за полмесяца. Парень сказал, что платить не будет. Весь разговор свелся к тому, что это я его позвала, у меня проблемы с хозяйкой и сама должна их решать. Он ушел с двумя сумками, потом писал сообщения, что из-за меня остался без жилья, оставил кучу своих вещей. Хозяйка потом извинилась, привезла договор, где написан залог 50% за каждого жильца. Я в ужасе — отношения были нормальные, любовь, без ссор до этого момента. © Подслушано / Ideer
- Ехали как-то папа с глубоко беременной мамой в переполненном лифте. Едут, и тут она выдает: «Когда ты собираешься рассказать обо мне своей жене?» Папа вспоминает, что это была самая долгая поездка на лифте в его жизни. Потому что это была такая вот шутка, а они на самом деле счастливы в браке. © Fideli0 / Pikabu
- Отмечали праздник с друзьями, скинулись и купили на горячее гуся. Сидим, отдыхаем, муж с другом ушли доставать птицу из духовки. Потом позвали меня на подмогу. Захожу в коридор, становлюсь на линолеум и понимаю, что они по всей кухне ловили гуся. Он был жирный и из рук выскальзывал. Далее — линолеум с мылом, стиральным порошком мыли (одна из жен тех друзей мне помогала) до самого утра, иииии... не отмыли. До приезда родителей я еще раз десять мыла полы и на кухне, и в коридоре — и все равно было скользко. Приехали родители, и тогда мама сама стала мыть тот злосчастный линолеум. Я ненавижу линолеум! © Нигматуллина Елена / Dzen
- Как-то высадили нас с электрички — дальше не идет. А станция, хоть и с красивым названием «Зеленый Бор», но там одни цементные заборы и лес кругом. Время — шесть утра (ехала на работу). Вызываю такси. По карте видно — кружит вокруг, дороги не знает, пытается найти. Смотрю — стал с одной стороны, иду туда, а там высоковольтные линии и поле. Пошла — гул стоит, стая собак бежит. Мне аж плохо стало. Смотрю — он уехал на другую сторону. Звоню: «Да остановись уже где-нибудь!» Он не может найти точку вызова — промзона. В итоге остановился с другой стороны. Я пошла — а там заборы, лес и не пойми что. Навстречу идет мужчина. Очень страшно было одной туда-сюда бродить. Еще и мужика увидела... Я одна, раннее утро. Оказалось, это был таксист — пошел мне навстречу. Мне кажется, седина в тот день у меня точно появилась. © Лилия / Dzen
- Еду на автобусе, сажусь рядом с женщиной. Буквально через 2 минуты она говорит: «А вот это можно убрать?» Я вообще не понимаю, про что она говорит, даже не смотрю на нее. Переспрашиваю, что именно убрать, а она недовольно показывает на мои «сеточки» вен на ногах. Я даже не нашлась ,что ответить ей. © МамаШа / Dzen
- Гуляла как-то с дочкой на площадке. Подходит мальчик лет 10 со щенком в руках и просит его подержать. Он, мол, в футбол немного поиграет и придет. Сижу, никто не приходит. Оббежала все дворы, как вдруг поняла, что не найду никого. Я собачница до мозга костей, взяла бы без проблем, но у меня тогда был американский бульдог — товарищ крупный и с характером. Со страхом принесла щенка домой. Слава богу, оказалась девочка. Тишина. Утром встаю — мой Ларс лежит, а на его лапах спит малышка, греется... Но все равно пристроила ее знакомым в хорошие руки — побоялась.© Сложный случай / Dzen
А вот еще 12 добрых историй о совпадениях, которые греют душу.
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