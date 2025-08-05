Газовая горелка, складная. Накручивается на́ газовый баллон и раскрывается. Кстати, интересная конструкция, ещё компактнее, чем наши
18 диковинных вещей, чье назначение не угадать без подсказки
Иногда в сети попадаются фото странных штук, назначение которых и не разобрать с ходу. На первый взгляд кажется, что это артефакт какой-то древней цивилизации, или просто чей-то забытый хлам. Но благодаря пользователям интернета даже самые загадочные предметы рано или поздно находят свое объяснение.
«Что за странные туалеты в моем общежитии?»
- Так это же для как раз для того, чтобы женщинам не нужно было садиться на сиденье, делая свои дела стоя. © SlaveInTheNOC / Reddit
«Пару месяцев назад моя девушка купила подержанную машину, и сегодня мы нашли это под сиденьем. Кто-нибудь может сказать мне, что это такое?»
- Выглядит как походная походная печка. © VJRWhithehead / Reddit
«Моя жена купила это за 1 доллар. Что это такое?»
- Измельчитель для листьев салата. © phoeniks / Reddit
«Жена получила это по почте из Китая. Мы понятия не имеем, что это.»
- Я полагаю, для того, чтобы cоскребать лед с вашей машины. © saladbut / Reddit
«Мы нашли сундук, в котором целая куча различных отверстий. Мой дедуля был стоматологом. Возможно, это как-то связано?»
- Это ящик для хранения ножей. © jackrats / Reddit
«Нашел в комиссионке стальную штуку в виде гармошки. Она довольно тяжелая, сдвигается и раздвигается. Написано, что из Италии»
- Моя бабуля использовала такую много лет. Это раздвижная подставка для кастрюль. © omgcatlol / Reddit
«Я нашел во дворе кусок обычного шнурка. Но когда я попытался его поднять, он буквально растаял на глазах и превратился в порошок. Что это такое?»
- Это все еще обычный шнурок. Просто он, вероятно, слишком долго пролежал на солнце и из-за этого стал таким хрупким. © GitEmSteveDave / Reddit
Эта странная синяя штуковина с кучей отверстий еще и крутится
- Это контейнер для инструментов. Благодаря вращению можно быстро найти нужный инструмент во время работы. © proportionate1 / Reddit
«Увидела это, когда искала квартиру для съема за границей. Для чего вообще здесь эта дыра?!»
- Хах, все просто! Это для того, чтобы вы могли включить душ и не попасть под струю воды. © snes131 / Reddit
«Пластиковый кухонный прибор, выглядит как соковыжималка»
- Он нужен для того, чтобы держать продукты, пока вы их режете, например яйца, помидоры и т. д. © jackrats / Reddit
«Эта деревянная штука качается. Я нашел ее в куче бесплатных вещей в комиссионке»
- Это подставка для ног. © ponytail1961 / Reddit
«Нашел в секонд-хенде»
- Корзина для пикника с держателями для бутылок. © twoeightnine / Reddit
Черный лакированный предмет с ручкой
- Эту штуку нужно засовывать внутрь носка, чтобы без проблем заштопать его. © skittlazy / Reddit
«Нашла в комиссионке легкую деревянную коробочку. Внутри лежали 6 полых цилиндров с маленьким круглым украшением на каждом»
- Да это же держатели для салфеток! © Cabin-in-the-Woods / Reddit
Странная ложка из Дании или Швеции
Поедания. Для поедания сыра. Ложка для поедания сыра.
Мне одной кажется, что это пи... немного странно смотрелось бы на́ ценнике или в описании товара?
- Как бы смешно и нелепо это не звучало, но она нужна для поедания сыра. © WalnutSnail / Reddit
«Когда мы нашли эту штуку, она была размером с маленький шарик, а за 2 дня превратилась в горошину»
- Ржу не могу! Это же детская игрушка — гидрогелевые шарики, наполненные водой, которые при высыхании превращаются в крошечные шарики. © diegothengineer / Reddit
«Нашла у бабули складное зеркало. Выглядит как обычное, но отражение внутри получается перевернутым»
Отражение перевернутое, потому что зеркало вогнутое. В ложке отражение тоже перевернутое. Боковые зеркала у машин выпуклые, поэтому отражение не перевернутое, к тому же радиус поверхности рассчитывается на определенное увеличение изображения.
- А вы вставьте в центр маленькую палочку. В итоге получится зажигалка, которая работает от солнца. © liarandathief / Reddit
«Я, наверное, пожалею об этом вопросе, но что это за штука рядом с ручкой?»
- Очень похоже на то, что идет в комплекте с набором силиконовых мерных стаканчиков. © migopod / Reddit
Лучший способ почувствовать себя Шерлоком — помочь растерянным пользователям Сети догадаться о предназначении странных находок. Убедитесь сами.