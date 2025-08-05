18 диковинных вещей, чье назначение не угадать без подсказки

Иногда в сети попадаются фото странных штук, назначение которых и не разобрать с ходу. На первый взгляд кажется, что это артефакт какой-то древней цивилизации, или просто чей-то забытый хлам. Но благодаря пользователям интернета даже самые загадочные предметы рано или поздно находят свое объяснение.

«Что за странные туалеты в моем общежитии?»

Так это же для как раз для того, чтобы женщинам не нужно было садиться на сиденье, делая свои дела стоя. © SlaveInTheNOC / Reddit

«Пару месяцев назад моя девушка купила подержанную машину, и сегодня мы нашли это под сиденьем. Кто-нибудь может сказать мне, что это такое?»

Выглядит как походная походная печка. © VJRWhithehead / Reddit

«Моя жена купила это за 1 доллар. Что это такое?»

Измельчитель для листьев салата. © phoeniks / Reddit

«Жена получила это по почте из Китая. Мы понятия не имеем, что это.»

Я полагаю, для того, чтобы cоскребать лед с вашей машины. © saladbut / Reddit

«Мы нашли сундук, в котором целая куча различных отверстий. Мой дедуля был стоматологом. Возможно, это как-то связано?»

Это ящик для хранения ножей. © jackrats / Reddit

«Нашел в комиссионке стальную штуку в виде гармошки. Она довольно тяжелая, сдвигается и раздвигается. Написано, что из Италии»

Моя бабуля использовала такую много лет. Это раздвижная подставка для кастрюль. © omgcatlol / Reddit

«Я нашел во дворе кусок обычного шнурка. Но когда я попытался его поднять, он буквально растаял на глазах и превратился в порошок. Что это такое?»

Это все еще обычный шнурок. Просто он, вероятно, слишком долго пролежал на солнце и из-за этого стал таким хрупким. © GitEmSteveDave / Reddit



Эта странная синяя штуковина с кучей отверстий еще и крутится

Это контейнер для инструментов. Благодаря вращению можно быстро найти нужный инструмент во время работы. © proportionate1 / Reddit

«Увидела это, когда искала квартиру для съема за границей. Для чего вообще здесь эта дыра?!»

Хах, все просто! Это для того, чтобы вы могли включить душ и не попасть под струю воды. © snes131 / Reddit

«Пластиковый кухонный прибор, выглядит как соковыжималка»

Он нужен для того, чтобы держать продукты, пока вы их режете, например яйца, помидоры и т. д. © jackrats / Reddit

«Эта деревянная штука качается. Я нашел ее в куче бесплатных вещей в комиссионке»

Это подставка для ног. © ponytail1961 / Reddit

«Нашел в секонд-хенде»

Корзина для пикника с держателями для бутылок. © twoeightnine / Reddit

Черный лакированный предмет с ручкой

Эту штуку нужно засовывать внутрь носка, чтобы без проблем заштопать его. © skittlazy / Reddit

«Нашла в комиссионке легкую деревянную коробочку. Внутри лежали 6 полых цилиндров с маленьким круглым украшением на каждом»

Да это же держатели для салфеток! © Cabin-in-the-Woods / Reddit

Странная ложка из Дании или Швеции

Как бы смешно и нелепо это не звучало, но она нужна для поедания сыра. © WalnutSnail / Reddit

«Когда мы нашли эту штуку, она была размером с маленький шарик, а за 2 дня превратилась в горошину»

Ржу не могу! Это же детская игрушка — гидрогелевые шарики, наполненные водой, которые при высыхании превращаются в крошечные шарики. © diegothengineer / Reddit

«Нашла у бабули складное зеркало. Выглядит как обычное, но отражение внутри получается перевернутым»

© TormentaElectronica / Reddit Jul 2 часа назад Отражение перевернутое, потому что зеркало вогнутое. В ложке отражение тоже перевернутое. Боковые зеркала у машин выпуклые, поэтому отражение не перевернутое, к тому же радиус поверхности рассчитывается на определенное увеличение изображения. - - Ответить

А вы вставьте в центр маленькую палочку. В итоге получится зажигалка, которая работает от солнца. © liarandathief / Reddit

«Я, наверное, пожалею об этом вопросе, но что это за штука рядом с ручкой?»

Очень похоже на то, что идет в комплекте с набором силиконовых мерных стаканчиков. © migopod / Reddit