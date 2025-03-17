12 курьезов, которые случились с дамами из-за макияжа

Истории
58 минут назад

Макияж помогает создать идеальный образ и подчеркнуть все свои достоинства. С помощью косметики можно передать свое настроение, прибегая к разным техникам ее нанесения. Но иногда все может пойти не по плану. И тогда приходит время для смешных и неловких курьезов.

  • Решила поэкспериментировать с макияжем, вдохновилась блогерами. Сделала такой яркий мейк, что в зеркало себя не узнала. Выхожу на улицу, и понимаю, что это катастрофа! Прохожие смотрят, а мне стыдно, но поздно что-то менять. Думала, что буду выглядеть как звезда, а получилась клоуном. Пришла домой, быстро смыла все это, и зареклась больше не экспериментировать. Теперь только тоналка и тушь для ресниц. © Карамель / VK
  • Я случайно вставила 3 ​​линзы в один глаз, когда накрасила все лицо. Думала, что просто еще не вставила их, поэтому все было размыто. А потом поняла, потому что мой левый глаз чувствовал себя странно. Скажу вам, вынимать эти линзы было кошмаром. © purpleceilings / Reddit
  • Сегодня утром перед работой я не успела накраситься, поэтому взяла косметику с собой. Автобус, в котором я ехала, был почти пустой, поэтому я решила сделать макияж в нем. На каждом светофоре я доставала зеркальце и подрисовывала лицо. В самый ответственный момент автобус резко поехал и моя тушь размазалась по всему лицу. Стереть это было нечем, поэтому пришлось идти на работу с очень необычным макияжем. Хорошо, что меня успел увидеть только охранник. © Карамель / VK
  • Недавно я торопилась на свидание, но перед выходом остановилась, коснулась своего лица и поняла, что его надо срочно увлажнить. В темноте и побежала в ванную, схватила крем, быстро нанесла его на лицо и ушла. Парень уже ждал меня под подъездом, на улице было темно, поэтому мы вызвали такси и поехали в ресторан. Уже возле него, парень посмотрел на меня и ужаснулся. Я не поняла его реакции и спросила что произошло. Он улыбнулся и сказал: «Не ожидал, но макияж неординарный». Я полезла в сумочку за зеркалом и отреагировала так же. В темноте я перепутала крем с маской, которая была с зеленым отливом. © Карамель / VK
  • Пару лет назад я столкнулась со знакомыми, которых редко вижу, и мы решили поболтать за чашечкой кофе. На губах у меня был легкий блеск неоново-розового цвета, и от тепла кофе он растопился на моей нижней губе, как капающая глазурь. Никто не упомянул об этом, я заметила это позже. © RoryLoryDean / Reddit
  • В конце 8-го класса я сделала своей любимой учительнице подарок. Она обняла меня. Мой подбородок, намазанный слишком темным для меня тональным кремом, оставил след на ее плече. На ней была белая рубашка. Я так отчетливо помню, как отошла и увидела след, который я оставила. Мне стало плохо. © al_claire / Reddit
  • Когда я выпускалась из школы, то мечтала о роскошной прическе и макияже, но к сожалению, у моих родителей не было возможности это оплатить, поэтому я сделала все сама. Тогда мне казалось, что я выгляжу прекрасно, ведь сама сделала себе макияж по фотографиям из интернета и накрутила волосы на старые металлические бигуди. Прошло десять лет, я смотрю на фотографии с выпускного и не понимаю как я могла решиться на такой вид. Лицо полностью замазано тональным кремом, глаза подведены так, что казалось их было видно за километр, а прическа — гнездышко для птичек. Смотрю на это и смеюсь над собой, а главное, я помню, как мама при выходе сказала, что я выгляжу роскошно. © Карамель / VK
  • Однажды после свидания в ресторане, куда я выбрала самый выразительный макияж, я решила зайти в магазин. Продавщица, которая меня хорошо знала, не узнала меня. Когда я поздоровалась, она удивленно посмотрела на меня и сказала: «Извините, вы не из наших постоянных клиентов?». Я шутливо ответила: «Да, вы правы, но, возможно, я просто практикую навыки маскировки. Девушки могут быть идеальными тайными агентами». Эта история стала для меня наглядным примером того, как макияж может преобразить внешний вид и создать разные образы. © Карамель / VK
  • Мечтала о блеске для губ, который визуально увеличивает губы. И брат подарил мне такой на мои 15 лет. Я была очень рада, сразу же накрасилась и пошла в школу. Был май, и по дороге меня за губу укусила оса. Наверное ей тоже понравился мой блеск для губ. Было очень больно, а самое главное, что после укуса у меня реально увеличились губы. Так и отмечала свой день рождения: с антибиотиками и с варениками вместо рта. © Карамель / VK
  • Где-то в седьмом классе я захотела выщипать брови ближе к переносице, потому что думала, что они у меня сросшиеся. Я не смогла остановиться и выщипала половину бровей. Я решила как-то выкрутиться из этой ситуации и дорисовала их черными тенями, мои же брови коричневые. И вот представьте себе бледную двенадцатилетнюю девочку со светло-каштановыми волосами и черными, густыми, нарисованными бровями. Мне становится не по себе, когда я оглядываюсь назад. © extrawhippedcream / Reddit
  • Работаю визажистом. Красила я однажды невесту. Эффектная такая девушка — копия Хайди Клум. И вот она решила показать мне снимки очень смуглых моделей, мол, хочу такую кожу. Стала наносить ей бронзатор, но ей было все мало и мало. Когда в конце зашел ее жених, он просто произнес: «Твои ресницы делают твой взгляд похожим на взгляд теленка». Было очень неловко. © Unknown author / Reddit
  • Делала макияж на выпускной. Девушка захотела блестящий смоки айс. Во время работы она держала в руках зеркало и наблюдала. Но не сказала ни слова, даже когда я спросила, нравится ли ей. В самом конце я отошла за фиксирующим спреем. Когда вернулась, офигела, увидев, что девица начала энергично тереть глаза руками, пытаясь стереть макияж. Она размазала всю косметику и блестки по всему лицу и сказала, что ей очень не понравился макияж. Потребовала, чтобы я его переделала. И разозлилась из-за того, что она опоздает, если я сделаю все заново. Могла бы просто позволить мне исправить макияж, вместо того, чтобы стирать все! © Unknown author / Reddit

В наше время варианты макияжа очень разнообразны и уникальны. Иногда не знаешь, на каком варианте остановиться. В этой статье девушки смогли удивить всех своим необычным мейком, который сами же мастерски нанесли.

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