12 курьезов, которые случились с дамами из-за макияжа

Макияж помогает создать идеальный образ и подчеркнуть все свои достоинства. С помощью косметики можно передать свое настроение, прибегая к разным техникам ее нанесения. Но иногда все может пойти не по плану. И тогда приходит время для смешных и неловких курьезов.