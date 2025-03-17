Этo скoлько же "легкого" блеска нaдо было нанести, чтoбы он потек, кaк глазурь?
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Макияж помогает создать идеальный образ и подчеркнуть все свои достоинства. С помощью косметики можно передать свое настроение, прибегая к разным техникам ее нанесения. Но иногда все может пойти не по плану. И тогда приходит время для смешных и неловких курьезов.
Этo скoлько же "легкого" блеска нaдо было нанести, чтoбы он потек, кaк глазурь?
В наше время варианты макияжа очень разнообразны и уникальны. Иногда не знаешь, на каком варианте остановиться. В этой статье девушки смогли удивить всех своим необычным мейком, который сами же мастерски нанесли.