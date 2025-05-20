13 человек вспомнили, на какие ухищрения шли ради успешной сдачи экзаменов

Это как те женщины, которым позволили вынести из осажденной крепости то ценное, что они смогут унести, а они вынесли своих мужей?
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Пора экзаменов — волнительный и незабываемый период в жизни любого человека. К каким только хитростям порой не приходилось прибегать, чтобы сдать сложные предметы. В этой статье мы собрали истории самых отчаянных авантюристов.
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Это как те женщины, которым позволили вынести из осажденной крепости то ценное, что они смогут унести, а они вынесли своих мужей?
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