13 человек вспомнили, на какие ухищрения шли ради успешной сдачи экзаменов

Истории
33 минуты назад

Пора экзаменов — волнительный и незабываемый период в жизни любого человека. К каким только хитростям порой не приходилось прибегать, чтобы сдать сложные предметы. В этой статье мы собрали истории самых отчаянных авантюристов.

В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

  • Сдавал я как-то экзамен по самой скучной дисциплине в мире — даже названия не помню, просто куча формул и таблиц. Учить не стал — решил рискнуть и сделать себе мини-шпаргалку. Да не одну, а целую систему: в рукаве, в телефоне, под ручкой. Сел, пыхчу, делаю вид, что думаю. Пока профессор ходит туда-сюда, я потихоньку подглядываю. Все шло гладко, пока он вдруг не остановился прямо возле меня. Смотрит. Я аж вспотел. Молчит. Я тоже молчу. Думаю: «Ну все, доигрался». Он берет мой лист, что-то пишет, кладет обратно и уходит. Я сижу как замороженный. Думаю: выгонит, пересдача, позор. Беру лист, а там одной строчкой, аккуратным почерком: «Ты лучше, чем думаешь. Просто поверь». Я, честно, сдулся. Сел, убрал все шпоры и начал писать по памяти. Выложился по максимуму. Сдал не на отлично, но честно. А главное — впервые реально что-то понял. С тех пор я больше не списывал. Да, банально, но эта записка дала мне по башке лучше любого замечания. © ШКогвартс / VK
  • Решил преподаватель сделать устный экзамен. Говорит: «Я буду вам задавать рандомные вопросы. Если выкрутитесь — поставлю хорошую оценку». Доходит очередь до меня, а я ему говорю: «Давайте я вам задам интересный вопрос. Если вы на него не ответите — поставите мне пять?» Он был еще тот авантюрист и согласился. Я у него спросила: «Где в мире находится самый мощный адронный коллайдер?» Ответить на вопрос он не смог, посмеялся с моей смекалки и поставил пятерку.
  • Экзамен был настолько сложным, что препод разрешил приносить с собой все что угодно, кроме телефонов и ноутбуков с Wi-Fi. Как же он офигел, когда в аудиторию, кряхтя, зашел студент, а у него на спине — его старший брат, который работал помощником преподавателя (аспирантом) по тому же предмету для старших курсов. В итоге парень получил пятерку. © AdevilSboyU / Reddit
Тревожное Пирожное
20 часов назад

Это как те женщины, которым позволили вынести из осажденной крепости то ценное, что они смогут унести, а они вынесли своих мужей?

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  • Недавно папа рассказал одну историю. Для экзамена надо было выучить 50 билетов, в каждом по два вопроса. Но он, как «порядочный» ученик, выучил только один вопрос из одного билета, зато так, будто это было целью его жизни. И вот экзамен: он тянет билет и видит, что это именно то, что он учил. Папа, значит, рассказывает все, что знает по теме, говорит около получаса и, наконец, заканчивает. С первым вопросом разобрался, а что дальше делать, не знает. Но тут женщина из комиссии говорит: «Вижу, предмет знаешь. Все, свободен, тебе пять». © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Философию у нас преподавал молодой аспирант. И в один из вечеров я случайно встретила его в баре рядом с моим домом. Он меня явно узнал, но сразу отвел взгляд и ретировался в другой конец заведения — сильно смутился. Прихожу к нему на экзамен, довольно так ему улыбаюсь — достаточно было одной фразы с жирным намеком, что я его в тот вечер тоже узнала. И я сдала философию на «отлично». Он почти каждое сказанное мною предложение дополнял своими репликами. Так еще и потом нахваливал меня так, будто это я сама сказала.
  • Готовясь к экзамену, раз за разом отвлекался на какие-то видео, не связанные с темой предмета. На самом экзамене попался очень сложный билет, на который я не смог бы ответить, даже если бы очень постарался. Видя мое замешательство, преподаватель попросил рассказать ему что-то интересное. И я поведал ему о том, как правильно коптить свинину и где именно прячутся паразиты в окунях... Прокатило! Не зря отвлекался. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Цин_Ско
10 минут назад

Ну увидела студент преподавателя в баре, и? Он был в неподходящем платье?
У девушки явно приступ ЧСВ...

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  • Собрались с подругами в клуб, а на следующее утро мне нужно было идти на пересдачу к историку. Списать было невозможно — он ходил между парт, даже уши проверял на наличие микронаушников. Поэтому я прямо в клуб взяла с собой тетрадку и в перерывах между танцами уходила за столик повторять билеты. На удивление, я реально запомнила половину билетов. И была единственной, кому преподаватель поставил хорошую оценку на пересдаче.
  • Учусь в медицинском. Любой студент знает про фишку нашего препода: на каждый экзамен он симулирует признаки анафилактического шока. Надо ввести препарат, который остановит приступ. И, как правило, на этом этапе он приходит в себя и оценивает реакцию студентов, соответственно проставляет баллы. Естественно, все студенты подыгрывают ему. Но не мы. Мы решили довести дело до конца. Товарищ достает шприц (с заранее набранным витамином) и приближается к преподавателю. Тот в истерике пытается успокоить нас и объяснить, но мы настойчиво продолжаем «лечить» пациента. И вот, под крики: «Не колите мне ничего, умоляю, всем пять ставлю», мы успокоились и довольно сдали самый тяжелый экзамен. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Попалась мне вредная преподавательница. Я ходила к ней с курсовой в течение нескольких месяцев, но она все равно находила, к чему придраться. Мама наблюдала за моими страданиями, а потом говорит: «Я кое-что придумала». Она взяла и заказала для курсовой шикарный красный переплет, как на дипломную работу. Я пришла на очередную пересдачу — и в этот раз у дамы рука не поднялась черкать мою работу или как-то ее критиковать. Наконец-то поставила мне оценку.
  • Мальчик из моего одиннадцатого класса, изучающий обществознание, сделал огромную шпаргалку размером с плакат и повесил ее на здании напротив нашего кабинета, чтобы он (и еще несколько учеников) могли видеть ее, глядя в окно. Учитель ничего не подозревал, пока мимо случайно не прошел директор и не заметил этот шедевр — после чего бросил смешливый взгляд на наш класс. Кое-кто потом был наказан, но по секрету скажу: директор, похоже, был даже немного впечатлен такой уловкой. © EatMoreKaIe / Reddit
  • В школе я не понимала химию. Для меня это были просто каракули в учебниках. Сдавать мне помогала подруга с меда: я фоткала ей задания, а она решала. Химичка жестко следила за нами, поэтому приходилось очень стараться, чтобы меня не поймали. В итоге она словила меня и говорит: мол, занижу тебе оценку. Я не растерялась и спрашиваю: «А вы мне два на кол снизите?» Она в шоке на меня смотрит и говорит: «Эм... нет». Я пожала плечами и говорю: «Ну тогда я продолжу». Больше она меня не трогала — поняла, что ситуация патовая.
  • Мой друг заранее раздобыл тест и написал ответы на туалетной бумаге. На экзамене он попросил разрешения выйти в туалет, и его туда сопровождал наблюдатель. Но он зашел не в ту кабинку. © Monty423 / Reddit
  • В моем классе были две девочки, которые были лучшими подругами, и на каждом тесте они делали все, чтобы хотя бы одна из них получила «отлично». У них были длинные волосы, и на затылке они приклеивали листочки с ответами с помощью клея. Они всегда садились друг за другом. Как только начинался тест, все, что им нужно было сделать — это немного отодвинуть волосы, чтобы вторая могла спокойно прочитать все шпаргалки. © mlorenzana12 / Reddit

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