13 доказательств того, что человеческое тело способно подкинуть сюрприз
Человеческий организм — загадка для простого обывателя. Иногда наше тело преподносит сюрпризы, которые ставят в тупик: то покраснеет, то побелеет, а то и согнется непонятным образом. И эти фотографии подтверждение этому.
«Поразительный пример болезни Рейно»
Болезнь Рейно вызывает снижение притока крови к пальцам, реже — ушам, коленям, ступням или носу. Это происходит из-за спазмов кровеносных сосудов в этих местах. Спазмы могут возникнуть из-за переохлаждения, стресса или эмоционального расстройства. (Прим. ADME)
«Утром порезалась бумагой. И вот как теперь выглядит цвет лака на пальце с раной»
Не страшно. Сейчас есть такой способ маникюра, когда один палец окрашивают в другой цвет. Если палец не светится в темноте, значит не отвалится.
«У меня классные круги на зрачках»
«Пока я болела, у меня отрастали светлые волосы.
Когда я выздоровела, они снова стали темными»
«Мои волосы так выглядят без использования
специальных средств»
«Это пятно у меня с рождения и оно никогда не загорает»
«У моего сына два симметричных завитка волос,
идущих в разные стороны. Пожалуй, так он сможет вырастить ирокез»
«По моим ногтям видно, как они переставали расти
во время курсов химиотерапии»
Вообще, конечно, это страшно- химиотерапия. Но ногти красивые. Если накрасить бесцветным лаком, то будет казаться что это такой маникюр.
«Разница в цвете моих волос в детстве и сейчас»
Видела такую разницу в цвете волос и даже глаз у родственника. Нa видео он кудрявый малыш блондин с голубыми глазами. А сейчас черноволосый бородатый дядька с карими глазами.
«Мои волосы и ресницы от природы разделены на светлые и темные»
Интересно, это так нa всём теле? Почему тогда брови одинаковые? Какой-то фото развод.
«Моя семилетняя дочь обнаружила, что может складывать язык пополам»
«Я могу так сложить свои уши, потому что хрящи в них почему-то мягкие»
«У меня частичная гетерохромия глаз»
Гетерохромия — различный цвет глаз у человека. (Прим. ADME)
Здесь вы можете почитать о некоторых удивительных способностях нашего тела.