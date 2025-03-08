13 доказательств того, что человеческое тело способно подкинуть сюрприз

Человеческий организм — загадка для простого обывателя. Иногда наше тело преподносит сюрпризы, которые ставят в тупик: то покраснеет, то побелеет, а то и согнется непонятным образом. И эти фотографии подтверждение этому.

«Поразительный пример болезни Рейно»

Болезнь Рейно вызывает снижение притока крови к пальцам, реже — ушам, коленям, ступням или носу. Это происходит из-за спазмов кровеносных сосудов в этих местах. Спазмы могут возникнуть из-за переохлаждения, стресса или эмоционального расстройства. (Прим. ADME)

«Утром порезалась бумагой. И вот как теперь выглядит цвет лака на пальце с раной»

«У меня классные круги на зрачках»

«Пока я болела, у меня отрастали светлые волосы.

Когда я выздоровела, они снова стали темными»

«Мои волосы так выглядят без использования

специальных средств»

«Это пятно у меня с рождения и оно никогда не загорает»

«У моего сына два симметричных завитка волос,

идущих в разные стороны. Пожалуй, так он сможет вырастить ирокез»

«По моим ногтям видно, как они переставали расти

во время курсов химиотерапии»

«Разница в цвете моих волос в детстве и сейчас»

© M8614 / Reddit Светлана БМВ 2 дня назад Видела такую разницу в цвете волос и даже глаз у родственника. Нa видео он кудрявый малыш блондин с голубыми глазами. А сейчас черноволосый бородатый дядька с карими глазами. - - Ответить

«Мои волосы и ресницы от природы разделены на светлые и темные»

«Моя семилетняя дочь обнаружила, что может складывать язык пополам»

«Я могу так сложить свои уши, потому что хрящи в них почему-то мягкие»

«У меня частичная гетерохромия глаз»

Гетерохромия — различный цвет глаз у человека. (Прим. ADME)