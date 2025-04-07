13 историй о людях, которые умеют мстить красиво

Истории
1 час назад

Для некоторых месть — это не просто слова, а настоящий способ проявить себя. Они придумывают изощренные планы о том, как расквитаться с обидчиками. А кое-кто мстит даже за мелочи. В общем, им лучше дорогу не переходить.

  • Шла из магазина. Погода шикарная, летняя жара. Но только-только прошел дождь. Вокруг так живописно. Наслаждалась этим мгновением, но тут внезапно меня взяли и облили водой какие-то гонщики на старой тачке. Метров через сто увидела их у перекрестка: сломалась машина. Парни просили помощи, позвонить хотели – послала и прошла мимо. И мне не стыдно. © Карамель / VK
  • До сих пор угораю над тем, как мама отомстила за измену папы, длившуюся четыре года! Мамина подруга знала любовницу через одного человека. Мама узнала, что 17-летняя дочь любовницы – абитуриент нашего театрального вуза. А мать моя – преподаватель там и сидит в приемной комиссии на первых турах поступления. Дальше, думаю, понятно. Надеюсь, что эта девчонка не поступила и в другие вузы. © Подслушано / Ideer
Alfa xaos
5 часов назад

Капец - одна невиновной девочке напакостила, другая угарает и радуется

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  • Со своей бывшей я встречался почти 10 лет. Мы влюбились друг в друга в старших классах, и у нас были хорошие отношения до тех пор, пока она не окончила колледж. Взрослая жизнь наложила отпечаток: счета и поиск постоянной работы стали проблемой. Мы начали часто ссориться и даже спать в разных комнатах. Я, честно говоря, хотел закончить эти отношения, но не мог, потому что мы жили вместе и моя девушка помогла мне выбраться из долгов. И тогда я совершил ужасное: начал изменять ей с ее подругой детства. В итоге я все-таки признался своей девушке. Она смотрела на меня молча, безо всяких эмоций. А когда я закончил, просто рассмеялась и сказала мне, что все в порядке, потому что она отлично провела время с моим старшим братом. У меня сердце рухнуло в пятки. У нас и так натянутые отношения с братом. Знаю, что был неправ, изменив ей первым. Но, если она знала, почему просто не порвала со мной? © Unknown author / Reddit
  • Моя девушка призналась, что изменила мне. Мы вместе уже три года. Мне было очень больно, но я не знал, как реагировать. Знаю, что это глупый поступок, но я хотел как-то взять реванш. Спросил ее: «А у нас разве были моногамные отношения? Я тоже думал, что нет, так что все в порядке». Моя девушка теперь сходит с ума. Мне следовало бы порвать с ней, но мы все еще вместе, и она думает, что я тоже развлекаюсь на стороне. Все время названивает мне и пишет по любому пустяку. Это безумие, но мне приятно наблюдать ее истерику. © Far_Artichoke_4263 / Reddit
  • Однажды соседка сверху приходила, наорала на меня, что я перекрываю себе отопление из-за апрельской жары, и они якобы мерзнут там наверху. С тех пор уже года три мщу: закрываю все трубы, жду звонка в дверь, быстренько раскручиваю все трубы обратно, открываю и приглашаю ее зайти проверить. Вы бы только видели выражение лица этой тетки! Вот пусть побегает по этажам, ибо нечего девочек обижать. © Подслушано / VK
  • Встречаюсь с молодым человеком около 10 месяцев. Узнала, что он в открытую флиртует с девушками и приглашает их на свидания. Узнала, потому что одна из таких девушек написала мне и прислала их переписку с приглашением погулять и откровенным флиртом. Ни о каких дальнейших отношениях и вторых шансах речи быть не может. Но встал вопрос, как поставить этого нахала в неудобную ситуацию и сделать ему больно? Та девушка согласилась пойти на свидание с ним и сказала мне место и время, чтобы я пришла и сделала с парнем все, что пожелаю. © Палата №6 / VK
  • На свадьбе у подруги ко мне начал подкатывать ее муж. Рассказала ей все, но она не поверила. Потом он сам признался, что однажды изменил с ее сестрой. Подруга все простила, но через год родила ребенка и призналась ему, что не от него. Муж выгнал из дома к родителям. Подруга без денег в декрете, зато горда, что отомстила. © Подслушано / Ideer
  • Я встречался со своей девушкой около года. Сделал ей предложение, и она согласилась. Через месяц должна была быть свадьба. Но я случайно увидел сообщение в ее телефоне от бывшего. Он назначил ей встречу и написал: «Встретимся, как всегда, в восемь». И тут я вспомнил, что она в течение двух месяцев отвозит к нему их общую собаку. Мне объясняла, что собака скучает и бывший просит иногда привозить ее. Я ей доверял и даже не подумал, что она изменяет. Решил, что хочу отомстить. Я даже виду не показал, что все знаю. Когда мы уже были в ЗАГСе и нужно было ответить «да», я все рассказал, развернулся и уехал. Мои вещи уже были собраны, отдельная квартира снята в другом городе. Я оборвал все связи и ни о чем не жалею. © Палата №6 / VK
  • Друг влюбился в красотку. Добивался ее очень долго и в итоге пошли на концерт вместе. Он буквально сиял от счастья! А она сбежала оттуда с бывшим. Говорит, случайно встретились, заболтались. Ну друг вида не подал, но решил ее проучить. И на другом свидании он будто невзначай сообщил, что ему нужно отлучиться на минуту. Друг незаметно вышел на парковку и уехал оставив девушку совершенно одну. Стоит отметить, что к этому моменту еда и напитки были уже заказаны, а сам ресторан находился в часе езды от города. © Art Odom / Quora
  • Когда мне было 18 лет, устроилась работать в одну небольшую компанию. Официально не оформляли, была на испытательном сроке. В последний день испытания начальник меня выставил, не заплатив ни копейки. Прошло много лет, и теперь он устраивается ко мне на линейную должность. Взяла его сразу же. Он безумно рад, уверен, что я все забыла. Добро пожаловать в кошмарный сон, милейший. © Подслушано / Ideer
  • В детстве я часто таскала у мамы косметику. Хотелось тоже чувствовать себя взрослой, хотя она постоянно ругалась, чтобы я не брала ее вещи. Прошло много лет, я закончила универ и хорошо зарабатываю. Теперь у меня своя дорогая косметика и духи. А мама, видно, решила отомстить. Что ни день, то она пахнет моим парфюмом или открывает запакованный блеск без разрешения. А еще у нас один размер одежды, поэтому регулярно нахожу свои вещи у нее в шкафу. Еще и говорит, что всегда мечтала именно о дочери. Ну да, понятно, почему. © Карамель / VK
  • Мой бывший носил галстук на работу каждый день, но не умел его завязывать. Я завязывала каждый заранее, чтобы муж потом просто сразу надевал. Когда я поняла, что отношения наши катятся под откос, я собрала все вещи, пока мужа не было. А напоследок, поддавшись порыву, залезла в шкаф и развязала все галстуки. © Crazycatlover / Reddit
  • Почти год назад завел интрижку на работе. Коллега забеременела. Моя девушка узнала об этом и выставила меня. Недавно встретил ее. Дама моя уже на сносях была. А бывшая ни с того ни с сего предложила заехать к ней забрать памятную вещицу. Приехал, а она вдруг стала говорить о наших отношениях. Бывшая приняла мои извинения за то, как я с ней поступил, пожелала мне всего наилучшего в моей новой семье и обняла меня, когда я уходил. Признаюсь, я крепко обнял ее, но это было исключительно из-за облегчения, а не из-за оставшихся чувств. Я провел меньше часа у нее дома, а затем отправился в больницу: моя возлюбленная родила. Про встречу с бывшей ничего ей не рассказывал, так как не хотел подливать масла в огонь. В больницу меня не пустили. Я пытался звонить своей девушке и ее маме снова и снова. Но в ответ пришло лишь видео – запись дверного звонка, на которой я вхожу к бывшей в 9:30 и выхожу в 10:15. А объятия выглядели так, будто мы поцеловались. Никто не поверил, что это подстава. Я спросил бывшую, почему она так поступила. Она ответила, что не позволит мне чувствовать себя невиноватым, и заблокировала меня. А моя девушка теперь отказывается от любого контакта со мной и не позволяет мне видеться с сыном. © Unknown author / Reddit

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