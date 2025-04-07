13 историй о людях, которые умеют мстить красиво

Капец - одна невиновной девочке напакостила, другая угарает и радуется
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Для некоторых месть — это не просто слова, а настоящий способ проявить себя. Они придумывают изощренные планы о том, как расквитаться с обидчиками. А кое-кто мстит даже за мелочи. В общем, им лучше дорогу не переходить.
Капец - одна невиновной девочке напакостила, другая угарает и радуется
Товарищам с трубами, по ходу, делать нехер. Полы бы помыли. Труд облагораживает.
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