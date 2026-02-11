Как-то непонятно: в 16 лет 11 класс закончила. Она в 5 лет в школу пошла?🤔
13 историй о выпускных, которые точно тянут на стендап
Как известно, выпускной вечер должен быть идеальным — по сценарию, таймингу и дресс-коду. Но реальность, как обычно, внесла свои правки и подарила героям этой подборки моменты, о которых они потом еще будут вспоминать годами. В этой статье — трогательные и необычные истории с выпускных, в которых многие узнают себя и, может быть, поностальгируют.
- У меня после 9-го класса (лето 2007 года) был самый лучший выпускной. Батя дал денег, сказал: «Сынок, хочешь — иди на выпускной, хочешь — потрать сам». Я подумал. Потом хорошо подумал. В итоге уехал к двоюродному брату, отдал своей тете (его матери) половину суммы, она накрыла просто невероятный стол, намного лучше, чем был на выпускном, нажарили там гору шашлыка, потом приехал отец в гости, и мы хорошо посидели так. © Unknown author / Pikabu
- Когда оканчивала школу, с деньгами было очень туго. На выпускной мне купили платье скромнее скромного. Я чувствовала себя неуверенно в нем, но мой парень (мы учились в одном классе), очень уговаривал не пропускать праздник, сказал, что наряд никому не важен, я прекрасна, и он меня любит в любом виде. И уговорил. А потом весь вечер танцевал с девицей из параллельного, одетую в дорогое белоснежное платье, которое весьма смахивало на свадебное — с открытыми плечами, сверкающей вышивкой и пышной юбкой. Ту девушку выбрали королевой бала, а моего парня — королем. Короче, потеряла я в тот вечер любимого. С тех пор я равнодушна к пышным нарядам. И даже замуж выходила в джинсах. © Подслушано / Ideer
- На носу выпускной, 11-й класс, мне 16 лет. Мы с мамой и бабушкой идем в магазин за платьем. Я выбрала и примерила платье мечты: вырез лодочкой, плечи открыты, талия подчеркнута и красивая юбка ровно до колена. Село на меня, как влитое. Но мама решила, что это дорого — покупать платье за 5 тысяч на один вечер, и стоит взять «на вырост». Примерила на размер больше: вырез сполз с плеч, видно лифчик — мама сказала: «Ничего, ушьем». Линия талии сползла куда-то к бедрам, — «Ничего, подтянем». Юбка кончалась где-то сильно ниже колен — «Ничего, подошьем». Но в итоге вступилась бабушка, и купила наряд моего размера. На выпускной, кстати, мама так и не пошла со мной. Сильно обиделась, что купили платье, которое понравилось мне, а не ей. © dashibatecat / Pikabu
- Помню, как на выпускной дочери из садика попросили любимую игрушку принести для танца. Дочь принесла мягкого пони, станцевали красиво, весь танец дети то кружили игрушки, то обнимали. А после танца на весь зал: «Как символ перехода в более взрослую жизнь, наши выпускники передадут игрушки детям из младшей группы». Ой, что началось! Выпускники в слезы, организаторы начинают успокаивать, что это понарошку. Мелкие, которые уже успели схватиться за новые игрушки, орут и не отдают. Родители возмущаются, воспитатели бегают... Собственно, утренник на том и закончился, детей успокоили только на улице, когда шарики раздавали. Игрушки вернули всем. Дочь уже школу окончила, но это единственное, что она помнит с выпускного из садика. © avgalery / Pikabu
«К слову об „Алых парусах“: когда у нас был выпускной, родители каким-то образом в поселке городского типа втайне от нас организовали это:»
- Помню, подходит момент выпускного. На родительском собрании идет оживленное обсуждение, как и сколько. Сижу с каменной физиономией и слушаю. Одна из мам меня спрашивает: «Вы согласны? На место, на сумму?» А мы с сыном уже решили, как он будет отмечать свой выпускной. С зимы прожужжал все уши, что в столицу приезжает его любимая группа. Предоставили ему выбор: или выпускной, или концерт. Два события через один день мы не потянем. И выбор был однозначный: поездка на концерт. Спросили, почему, а сын: «Да зачем мне этот ресторан, костюм и прочее. С одноклассниками, если будет желание, встретимся. А вот выступление... Группа в таком составе к нам уже не приедет». И вот съездил. Эмоций было через край. Сын свой выпускной точно запомнил. © lessan / Pikabu
- Году так в 2010-2011 снимали квартиру. С нами на этаже жила семья, дочь заканчивала то ли техникум, то ли колледж, сын учился в школе. С дочерью были приятельские отношения. И вот конец учебного года, у нее на носу выпускной, а мама встала в позу. У дочери был кавалер, который маме совершенно не нравился: «Простой студент, ничего у него нет, зачем он тебе нужен». Она поставила дочь перед выбором — либо расстается с парнем и получает платье и прочие ништяки на выпускной, либо пусть идет, в чем есть. Дочь покивала головой, собрала все вещи и свалила жить к парню. Через пару дней мы с ней столкнулись, она мне все рассказала и попросила хоть какое-нибудь платье, чтобы было, в чем пойти. Нашли мы ей платье в пол, теплого желтого оттенка, с открытой спинкой. Не вечернее, что-то ближе к сарафану. Прошел выпуск, она вернула платье, расцеловала меня в обе щеки и показала потрясающую фотографию с выпуска: половина группы в черных платьях, половина в голубых, и посередине она — в желтом. Сейчас она замужем за тем парнем, у них все хорошо. Родители съехали через пару месяцев, и что с ними теперь, я не знаю. © ManticoreFox / Pikabu
- Сестра моя младшая в этом году школу оканчивает. В их классе есть одна девочка-звезда, золотую медаль ей дадут. Мама у нее в этой же школе завучем работает. На обсуждении, как будет проводиться выпускной у детей, она доказывала, что, раз ее дочка золотая медалистка, она достойна отдельного стола, покрытого «золотой» скатертью, стула в виде трона, фарфоровой посуды и украшенного бокала. Еще предложила нанять супер-пупер фотографа по цене в 3 раза выше, чем средняя по городу, белую карету с двойкой лошадей для золотой медалистки и ее родителей, расстелить красную ковровую дорожку ко входу в школу... И все это за общие деньги. Дочка с ней полностью согласна. Как следствие, одноклассники с медалисткой общаться не хотят и посоветовали за свои деньги оплачивать свои хотелки. © Marlezon / Pikabu
- В преддверии выпускного мне нужно было найти себе пару для танца, но никто не рассматривал мою кандидатуру. Все уже были по парам, и на меня не оставалось вообще девочек. Тогда было решено, что я танцую с классухой. Это был не тот выпускной бал, который я себе представлял. © Подслушано / Ideer
- Так получилось в моей жизни, что родителям было не до меня, и когда подошел выпуск со школы, то мне не дали денег на выпускной. На него я пришла в старом платье тети. Пока все гуляли в кафе до утра, я ругалась с парнем на лавочке и утром ушла спать. Прошло четыре года. У меня теперь другой парень. Недавно я пришла домой, а там стоят свечи, накрыт стол, и играет музыка с темой выпускного. Любимый надел на меня ленту выпускника и пригласил на танец. Я рыдала белугой. Это лучший выпускной спустя четыре года. © Подслушано / Ideer
- В нашей школе училась девочка, которая принципиально ходила на занятия в спортивных костюмах и полностью игнорировала школьную форму. Учителя поначалу пытались с этим бороться, делали замечания, вызывали к завучу, а потом махнули рукой и начали шутить, мол, неужели и на выпускной придешь в спортивках. И вот настал тот самый день. Все нарядные, мальчики в костюмах, девочки в платьях, атмосфера торжественная. И тут она появляется на линейке в невероятно красивом вечернем платье и выглядит просто шикарно, все в шоке. Но настоящий номер был впереди. Когда мы поехали в ресторан, она прямо в автобусе переоделась обратно в свой любимый спортивный костюм и с довольной улыбкой заявила, что наконец снова чувствует себя человеком, а не куклой. © Не все поймут / VK
- Прямо перед выпускным своего класса (я классный руководитель) умудрилась сломать ногу. Врачи сказали сидеть дома. Я выступила онлайн, пустила слезу и отключилась, чтоб детям праздник не портить. Через полтора часа — звонок в дверь, а там — мой класс! Ребята после вручения решили зайти ко мне. С цветами, с конфетами. Ну здесь не расплакаться было нереально, причем скупую слезу и наши мальчишки пустили. Посидели у меня немножко (сложно 20 людям в 2-комнатной квартире поместиться). Поболтали, и отпустила в ресторан. Мои птенчики, в добрый путь! © Палата № 6 / VK
- Учитель истории аж побледнел, когда я сказала, что буду сдавать его предмет. Отказался помогать, пришлось платить репетитору. В итоге сдала лучше всех в классе. И вот выпускной вечер, вдруг историк меня приглашает на медленный танец. Я в непонятках. Но еще больше я офигела, когда он на ушко мне прошептал: «Всегда знал, что тебе моя помощь не потребуется, ты ведь мозговитая». Ну спасибочки, конечно, но вообще-то помощь бы не помешала.
Возможно, кто-то из вас также грустит по веселым школьным временам или хочет забыть свой выпускной, как страшный сон. А какие вы эмоции испытали на последнем звонке? А может быть были тайно влюблены в одного из своих одноклассников? Делитесь историями в комментариях!
