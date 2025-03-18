13 нескучных историй, которые могли произойти только в общественном транспорте

Поездки на автобусах и маршрутках — это как лотерея: никогда не знаешь, что ждёт за поворотом. Пассажиры то и дело устраивают настоящие спектакли: смешные, неловкие, романтичные, а порой и вовсе сюрреалистичные. Но одно можно сказать точно — скучно не бывает!