13 нескучных историй, которые могли произойти только в общественном транспорте

16 человек, которым денежный вопрос действует на нервы как капающий кран
Истории
1 месяц назад
Поездки на автобусах и маршрутках — это как лотерея: никогда не знаешь, что ждёт за поворотом. Пассажиры то и дело устраивают настоящие спектакли: смешные, неловкие, романтичные, а порой и вовсе сюрреалистичные. Но одно можно сказать точно — скучно не бывает!
А вы становились героем или свидетелем необычных историй в автобусах, маршрутках или метро? Расскажите нам — вдруг ваша история станет новой легендой общественного транспорта!