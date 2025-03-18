13 нескучных историй, которые могли произойти только в общественном транспорте

Истории
1 час назад

Поездки на автобусах и маршрутках — это как лотерея: никогда не знаешь, что ждёт за поворотом. Пассажиры то и дело устраивают настоящие спектакли: смешные, неловкие, романтичные, а порой и вовсе сюрреалистичные. Но одно можно сказать точно — скучно не бывает!

  • Еду сонная в автобусе на работу. И вдруг рядом с нами начинают бешено сигналить машины! Все в автобусе прилипли к окнам, но ничего не поняли. Потом нас вдруг нагоняет золотой хаммер. Из окна джипа высовывается какой-то парень и начинает тянуться к окну автобуса. В общем этот молодой человек решил так сделать предложение своей девушке. Прямо во время движения автобуса! Он на ходу через окно надевал кольцо, а все вокруг аплодировали. Водитель был с ним в сговоре. Девушка расплакалась, бабульки тоже. Было безумно трогательно! © Подслушано / Ideer
  • Раннее зимнее утро, на улице темно и -27 °C. Я стою на остановке уже минут 30, жду автобус до универа, замерзла уже очень. Народу много. Подъезжает маршрутка, и все туда ломанулись. Когда зашла туда я, осталось одно место, но его почти не было видно, так как по обе стороны сидели два мужика. Я расстроилась, что мне будет тесно между ними, но все равно втиснулась. Ехать-то надо, да и на остановке мерзнуть больше не хотела. И это была моя лучшая поездка. Мужчины оказались такими теплыми, я так быстро согрелась! Да еще и от курток было так мягко! Вот бы еще разок так прокатиться. © Подслушано / VK
  • Утром влетаю в вагон метро. Парень, бегущий за мной, не успевает и врезается в закрывшиеся перед ним двери. Улыбается мне, настроение у человека, видимо, игривое. Я ему улыбаюсь и машу в ответ. У соседней двери вижу хохочущего коллегу, иногда пересекаемся по дороге на работу, он живет двумя станциями дальше от моей. Машем друг другу, смеемся вместе. Мужской голос из-за спины: «Девушка, а вы всех в метро знаете?» Поворачиваю голову: ба, бывший тренер моего сына. Тренировал его, когда ему было лет 7. Не помнит меня, конечно: 12 лет прошло. Отвечаю: «Здравствуйте. Всех — нет, а вас знаю, вы тренер в детской футбольной секции». Завтра, пожалуй, при входе в вагон сразу со всеми поздороваюсь. На всякий случай. © crazyEmpress / Pikabu
  • Живу рядом со стоянкой маршруток, так что я могу спокойно выбрать себе место в пустой маршрутке еще до ее отправления. Уже на протяжении нескольких лет почти каждый день вместе со мной ездит девушка. Мы всегда встречаемся перед маршруткой, садимся вместе и едем. Мы много рассказываем, советуемся и очень доверяем друг другу, но до сих пор не знаем ни телефонов, ни адресов, ни даже имен друг друга. © Подслушано / VK
  • Никак не пойму, откуда в некоторых мужчинах столько уверенности и наглости. Ехала на поезде 2 часа. Через несколько рядов от меня сидел мужчина, кажется, с женой. На протяжении всего пути строил мне глазки, а как только его спутница отошла, он попытался взять мой номер! Естественно, я отказала. Хоть бы уважали своих женщин, а то смотреть противно. © Подслушано / VK
  • Ехала в автобусе в другой город. Ну, думаю, расслаблюсь, посплю. Только откинула сиденье, как почувствовала неимоверную вонь. Какой-то умник разулся и явил всему автобусу свои нестираные годами носки. Пришлось идти к водителю и проситься сесть на переднее сиденье. Водитель отказал, ссылаясь на то, что места это служебные. Зато тут же согласился, когда я сказала, что у меня токсикоз. © Подслушано / Ideer
  • Сегодня в маршрутке рядом с водителем сели две женщины предпенсионного возраста, а за ним – еще две бабули. И всю дорогу они весьма громко болтали. В какой-то момент водителя это достало, и он их попросил говорить потише. Они начали возмущаться. Тогда мужик просто на всю громкость врубил музыку. Женщины что-то еще ему говорили, но он не обращал внимания. В итоге они замолчали, и водитель убавил звук. Дальше ехали в тишине. © Подслушано / VK
  • Как-то в метро один мужчина предложил свое место даме, и она поблагодарила его. Он сказал что-то вроде: «В вашем положении...». А она возмущенно ответила: «Я не беременна!» И буквально все, даже те, кто читал или смотрел телефон, медленно повернули голову, чтобы посмотреть эту сцену. © Unknown author / Reddit
  • Еду в автобусе, вечер, народу много. Вижу, стоит мужик лет 50-и с портфелем на спине. Портфель расстегнут нараспашку, с легкостью можно что-либо взять. Думаю, пойду и скажу об этом, чтобы застегнул, а то мало ли. Пробираюсь почти через весь автобус, дохожу до мужика, дотрагиваюсь до его плеча, чтобы позвать. Оборачиваясь, он смотрит на меня, на портфель и начинает орать на весь автобус, мол, я воровка и вообще как так можно. После этого выгоняет меня из автобуса. Помогла. © Подслушано / Ideer
  • Работаю водителем маршрутки. Отъезжаю от остановки. На последних секундах заскакивает девушка. Спрашивает: «До „Музея“ едете?» Отвечаю: «Еду, но медленно». Девушка смотрит вопросительно. Поясняю: «Вон пробка какая, по-другому никак». Ответ девицы сразил наповал: «А, ну ладно, я тогда на другой маршрутке поеду». © Рабочие истории / VK
  • Еду в маршрутке. Парень выходит из нее и не додает водителю денег. Еду и выслушиваю о бедном парне, какой он плохой, не мог найти гроши какие-то, и все в таком духе. При выходе отдаю водителю на ту же сумму больше и объясняю почему. Так он еще начал орать, что ему не нужны от меня деньги. © Подслушано / VK
  • Захожу в автобус, берусь за поручень. Подходит женщина и пристально смотрит. Я ей киваю в знак приветствия и перехожу к другому месту. Она за мной. Я уже напряглась. Думаю, может знакомая и говорю: «Здравствуйте!». А она в ответ как заорет: «Женщина, оплачиваем проезд!» Блин, кондуктор. © okrk / Pikabu
  • Случилось это зимой. Ехали в автобусе, заходит дама с коляской. Трогаемся. Эта дамочка оставляет коляску со словами: «Она все равно на тормозах», — и уходит в другой конец слушать музыку. Не реагировала ни на какие уговоры остаться с коляской. Через пару минут коляска начинает трястись и катиться через весь автобус. За коляской бегали, ее ловили, кричали. Везде слякоть, все начали падать (народа мало). А после коляска опрокинулась. В ней было пусто, но седой из автобуса вышла не только я. © Подслушано / Ideer

А вы становились героем или свидетелем необычных историй в автобусах, маршрутках или метро? Расскажите нам — вдруг ваша история станет новой легендой общественного транспорта!

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