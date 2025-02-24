13 женщин, которые хотели преобразиться, но что-то пошло не так

Новая стрижка — всегда немного волнительно. Все мы ходим в салон в надежде на обновленный образ, но иногда результат оказывается совсем не таким, как мы ожидали. Вместо стильной прически — неожиданный результат, а вместо восторга — недоумение.

«Хожу к своему мастеру уже 7 лет, и впервые случилось такое»

«Парикмахер не захотела осветлить меня сильнее, потому что якобы будет отстойно. Потратила на это 4 часа и больше $ 200»

«Что показала своему парикмахеру и вот что получила в итоге»

«Получила химический ожог из-за некомпетентности парикмахера»

«Просила лишь немного подстричь кончики волос»

Да это что такое вообще?! Ты должна идти жаловаться. © sleepyyelephant / Reddit

«Что хотела и что в итоге получила. Я просто реву, это полный кошмар, ощущение, что меня просто развели»

«Вчера покрасилась в салоне, все выглядело вроде нормально. Когда пришла домой, поняла, что новая прическа мне вообще не идет. Хочется плакать»

«Парикмахерша просто сожгла мне волосы»

«Просила легкое мелирование. И вот что получила в итоге»

«Шесть часов провела в салоне. Теперь ненавижу свои волосы, а потратила почти $500»

«Ну почему мне постоянно попадаются парикмахеры, которые не умеют стричь челки?»

«Решила подстричься перед Новым годом. Не знаю, что теперь делать»