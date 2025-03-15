14 человек, которым удача не просто улыбнулась, но и взяла за руку

Истории
1 час назад

Бывает, жизнь загоняет в угол так, что кажется — дальше только тупик. Все идет наперекосяк, обстоятельства против тебя. Но вдруг, когда уже готов сдаться, судьба делает неожиданный поворот, который круто меняет жизнь. И вот ты теперь не жертва обстоятельств, а везунчик словно по волшебству.

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  • У подруги цель — выйти замуж за богатого. И я с ней за компанию ходила по заведениям. Познакомились мы с мужчинами, речь зашла про работу, а я обожаю свою, могу часами говорить. Закончилось все тем, что я начала показывать ему свои проекты. На следующий день мне написала HR из его компании, пригласила на собеседование. Через 2 недели получила предложение на должность с высокой зарплатой. Боялась идти, но все закончилось хорошо, с ним отношения только деловые. Работаю там уже 2-й год. © Подслушано / Ideer
  • Мне было 37. В разводе, воспитывал двоих детей. Сразу после развода я зарегистрировался на всех сайтах знакомств, пытаясь найти хоть кого-нибудь. Безуспешно. Прошло 2 года. Я работал, воспитывал детей и пошел получать дополнительное образование. Крутился как белка в колесе. Совершенно неожиданно мне пишет женщина с сайта знакомств. Сообщение было приятным, сама она показалась привлекательной. Мой ответ? «Вы кажетесь очень милой, но я так занят, что у меня просто нет времени на отношения». В итоге мы переписывались 2 недели. Потом встретились. Женаты уже 14 лет. © Brent Lehner / Quora
  • Друг забрал у соседки коробку со старым сервизом. Просто они одновременно из квартир выходили, а соседка собиралась эту коробку выбрасывать на помойку. Дома глянул он этот сервиз. Там даже супница и селедочница имелись, но не хватало одной чашки и еще где-то был скол. Короче, некондиция получается. Мониторинг сети показал, что такой сервиз стоит нехило так денег. Он его в тот же день продал. © Valery4 / Pikabu
  • Внезапно муж попал под сокращение на работе, а у нас ипотека и двое детей. Чтобы как-то продержаться, решили продать ненужную дачу, которая досталась от бабушки. Поехали туда разбирать вещи. Навожу порядок, и тут залетает муж с горящими глазами: «Любонька, твоя бабуля — чудо! Прикинь, она там в дальнем ящике шкатулку положила, а внутри деньги и украшения». Начали смотреть. В пакете аккуратно были завернуты сережки, кольца и купюры. Почти 130 тыс. В итоге решили дачу пока что не продавать, а эти деньги очень нам помогли, пока муж искал новую работу.
  • Пришел на собеседование. Работа для меня новая, ничего не знаю. И тут меня спрашивают: «Как думаете, какие есть потенциальные проблемы в нашей отрасли?» Я вскочил со стула и в мельчайших подробностях рассказал обо всем. Работодатели ну очень впечатлились! Но они вряд ли догадывались, что я все это узнал буквально 30 минут назад, когда сидел в коридоре и читал их журналы и буклеты. Если бы мне задали точно такой же вопрос всего получасом раньше, мне было бы особо нечего сказать. В итоге я получил работу. © TheDude77 / Reddit
  • Вспомнилась история из детства. Мы с сестрой были маленькие, 11 лет мне, 4 – ей. В тот день мы были у бабушки в деревне, сидели во дворе, играли в куклы. А за забором внутри двора был палисадник, где росли ягодные деревья. И вдруг резкий треск, шум, рычание мотора. Какой-то мужик влетел на мотоцикле туда. Проломил забор и смотался. Просто чудо, что он не наехал на нас. Отчетливо помню, как огромный мотоцикл несется на меня. Тогда я не испугалась, но сейчас понимаю, как нам повезло. © Подслушано / Ideer
  • На первом курсе колледжа у меня была жуткая неделя экзаменов. Пять экзаменов за три дня. Хоть я и начал заранее готовиться, понял, что все равно придется пожертвовать хорошей оценкой на одном из экзаменов, чтобы получить пятерки по остальным. Был уверен в четырех предметах и получил пятерки. А с пятым экзаменом я справился ужасно. Но позже получил электронное письмо от моего профессора. Он заменил оценку за ответ на экзамене самым высоким баллом за тесты, которые мы писали в течение семестра. В итоге и тут пятерка. © Unknown author / Reddit
  • Потерял телефон, когда мы прокладывали трубу на работе. Засыпал землей, а потом понял, что потерял его в этой 18-метровой траншее. Вернулся назавтра с оборудованием для прослушивания. Очень удачно угадал, где находится телефон, и обнаружил его в течение получаса. Единственными повреждениями были небольшая трещина на защитном стекле и потертость на чехле. Два часа моего времени, хотя я прикидывал, что мне потребуется неделя, чтобы найти телефон. © TommyToughNuts3 / Reddit
  • Отцу моего друга в конце 70-х подарили рисунок масляным карандашом. Его семья всегда считала, что он практически ничего не стоит. А я вечно шутил, что рисунок выглядит так, будто мой друг нарисовал его в детстве. В итоге выяснилось, что это работа известного художника. Родня друга проверила ее подлинность и продала ее на аукционе за бешеные деньги. Я был потрясен, когда узнал об этом. Столько лет это сокровище простаивало у них в гостиной. © Zuliman / Reddit
  • Когда мне было 19, у меня как-то сломалась машина на обочине шоссе. Я без денег и с разряженным телефоном. Провел всю ночь, дрожа от холода в своей машине и размышляя, что мне теперь делать. На следующее утро подъехал какой-то мужик, выяснить, в чем дело. Я объяснил, и он отвез меня в город и дал денег на дорогу и завтрак. Сказал, что хотел бы сделать больше, но ему нужно уже ехать, и пожелал удачи. Навсегда запомню этого мужчину и его щедрость. © EarthExile / Reddit
  • Пошел однажды в книжный магазин. Просто глазел, так как был на мели. Вышел потом на парковку, чтобы уехать, смотрю – 20-долларовая купюра летит по тротуару. Схватил ее, и тут же еще одна прилетела, а затем еще одна, и еще. В итоге в моем распоряжении оказались 80 баксов. © slammer592 / Reddit
  • Я работаю в ювелирном магазине. Другой продавец достал однажды россыпь бриллиантов. Один выскочил из упаковки и упал с моей стороны прилавка. Несколько часов искала и не смогла его найти. А когда вечером вернулась домой и сняла обувь, бриллиант выпал из-под манжеты моих брюк. Позвонила продавцу и рассказала ему. Мы посмеялись над этим с большим облегчением! © bigbourbon / Reddit
  • Мне просто нереально повезло с преподом в универе. На экзамене она случайно задремала прямо во время моего ответа. Я, не растерявшись, начала спокойно рассказывать рецепт селедки под шубой, которую готовила на Новый год. Минут через 10 она резко проснулась, посмотрела на меня, вздохнула и сказала: «Ну что ж, четверка. До пятерки не дотянули». Я, конечно, к этому экзамену вообще не готовилась и надеялась максимум на двойку, так что уходила с улыбкой и твердым решением готовить заливное почаще. © Палата №6 / VK
  • Компания, в которой я работаю, предложила мне бесплатно забрать всю свою старую мебель стоимостью тысяч в 30 долларов. Лучшего времени и придумать было нельзя. Мы с моим бывшим купили дом 7 лет назад по ипотеке. А теперь у меня осталось меньше 60 дней, чтобы выплатить 18 тысяч долларов, иначе я потеряю дом. Стараюсь теперь продать побольше мебели. © fixerofthings / Reddit

Жизнь умеет удивлять, подбрасывая счастливые повороты там, где их совсем не ждёшь. Главное — не опускать руки, ведь удача приходит именно в тот момент, когда кажется, что все потеряно.

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