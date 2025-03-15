14 человек, которым удача не просто улыбнулась, но и взяла за руку

Бывает, жизнь загоняет в угол так, что кажется — дальше только тупик. Все идет наперекосяк, обстоятельства против тебя. Но вдруг, когда уже готов сдаться, судьба делает неожиданный поворот, который круто меняет жизнь. И вот ты теперь не жертва обстоятельств, а везунчик словно по волшебству.