14 человек, которым удача не просто улыбнулась, но и взяла за руку

19 историй о том, как деньги могут испортить даже самые близкие отношения
Истории
6 месяцев назад
Бывает, жизнь загоняет в угол так, что кажется — дальше только тупик. Все идет наперекосяк, обстоятельства против тебя. Но вдруг, когда уже готов сдаться, судьба делает неожиданный поворот, который круто меняет жизнь. И вот ты теперь не жертва обстоятельств, а везунчик словно по волшебству.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Жизнь умеет удивлять, подбрасывая счастливые повороты там, где их совсем не ждёшь. Главное — не опускать руки, ведь удача приходит именно в тот момент, когда кажется, что все потеряно.