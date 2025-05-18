Из минусов- брюки уже были, из плюсов - avтор хотя бы коммент другой привёл.
Как говорится " спиши, но не один в один"
14 дизайнеров, фантазия которых так и бьет ключом
Дизайнеры — люди творческие. Порой фантазия уносит их в такие немыслимые дали, что оценить созданное с ее помощью изделие могут только единицы. Вот и герои нашей статьи нашли примеры такого своеобразного дизайна.
«Нашла в антикварном магазине эти вязаные крючком брюки»
Из минусов- брюки уже были, из плюсов - avтор хотя бы коммент другой привёл.
- Так, звонила моя свекровь и просила вернуть ей эти брюки. © xPropagand4x / Reddit
«Мне больно даже смотреть на эту кровать»
- Так, все, я звоню в полицию. © DoNot***ToThis / Reddit
«Ванная комната на курорте, где отдыхают мои родственники»
«Смотрите, какая сумка и кошелек для мелочи попались в комиссионке»
- Какая безвкусица, обожаю! © Cinnabonquiqui / Reddit
«Это было на объекте, где я работал. Не думаю, что хоть кому-нибудь понравилась бы такая комбинация»
- Спасибо, я это ненавижу. © SuperChapi / Reddit
«Увидел указатели у туалетов. Слева — женский, справа — мужской»
Типа, если б Адам и Ева были рыбами, то у Адама забрали не ребро, а одну пару жабер. Ну а Ева первой съела червяка познания и решила прикрыться чешуёй.
- Как женщина могу подтвердить, что у меня 13 дырок в боках. © Quaranteen-Queen / Reddit
«Вот такой вот шахматный набор»
Очень даже всё понятно. Конь г-образный, слон с диагональным срезом, ладья прямолинейная, король с королевой взаимно состыкующиеся :)
«Что это такое вообще?»
О, помню эту моду. И самое забавное помню две статьи na адме, вышли одна за другой. В одной говорилось, что такие боты это офигеть как модно. А в следующей, что совсем непрактично. И в комментах народ активно обсуждал это)
«Арендовал недешевое жилье, и вот где тут располагается плита»
Предполагается, что жилец будет готовить только кофе и яичницу)
«Каждый нижний ящик на этом комоде выглядит так, будто не полностью задвинут. Мы были в трех номерах этого отеля, и везде так было»
«Сушилки для рук на матовых окрашенных стенах»
«Эту скамейку явно проектировал человек, который ненавидит сидеть»
Это для котов. Они любят так лежать, что аж таять и стекать до пола
«Тот, кто придумал матово-черную раковину для ванной, никогда не мыл руки и не чистил зубы»
Надеюсь, эта мода нна черные раковины пройдет, в реале действительно выглядит грязно и неопрятно 😑
«Только посмотрите, что тут в туалете в местном баре»
- Ничего себе! Как сильно они доверяют своим гостям! © WalterSanders / Reddit
И вот еще несколько примеров не самого удачного дизайна: