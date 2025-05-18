14 дизайнеров, фантазия которых так и бьет ключом

Фотоподборки
1 час назад

Дизайнеры — люди творческие. Порой фантазия уносит их в такие немыслимые дали, что оценить созданное с ее помощью изделие могут только единицы. Вот и герои нашей статьи нашли примеры такого своеобразного дизайна.

«Нашла в антикварном магазине эти вязаные крючком брюки»

Евга
1 час назад

Из минусов- брюки уже были, из плюсов - avтор хотя бы коммент другой привёл.

Как говорится " спиши, но не один в один"

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«Мне больно даже смотреть на эту кровать»

«Ванная комната на курорте, где отдыхают мои родственники»

«Смотрите, какая сумка и кошелек для мелочи попались в комиссионке»

«Это было на объекте, где я работал. Не думаю, что хоть кому-нибудь понравилась бы такая комбинация»

«Увидел указатели у туалетов. Слева — женский, справа — мужской»

Евга
57 минут назад

Типа, если б Адам и Ева были рыбами, то у Адама забрали не ребро, а одну пару жабер. Ну а Ева первой съела червяка познания и решила прикрыться чешуёй.

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«Вот такой вот шахматный набор»

Кафедра Иняз
1 час назад

Очень даже всё понятно. Конь г-образный, слон с диагональным срезом, ладья прямолинейная, король с королевой взаимно состыкующиеся :)

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«Что это такое вообще?»

Евга
53 минуты назад

О, помню эту моду. И самое забавное помню две статьи na адме, вышли одна за другой. В одной говорилось, что такие боты это офигеть как модно. А в следующей, что совсем непрактично. И в комментах народ активно обсуждал это)

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«Арендовал недешевое жилье, и вот где тут располагается плита»

«Каждый нижний ящик на этом комоде выглядит так, будто не полностью задвинут. Мы были в трех номерах этого отеля, и везде так было»

«Сушилки для рук на матовых окрашенных стенах»

«Эту скамейку явно проектировал человек, который ненавидит сидеть»

«Тот, кто придумал матово-черную раковину для ванной, никогда не мыл руки и не чистил зубы»

Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Надеюсь, эта мода нна черные раковины пройдет, в реале действительно выглядит грязно и неопрятно 😑

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«Только посмотрите, что тут в туалете в местном баре»

Фото на превью LMGooglyTFY / Reddit

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