14 историй о соседях, к которым можно и за солью зайти, и целый ситком за вечер разыграть

Есть соседи, которых не видно и не слышно, а есть те, кто заменяет собой и телевизор, и интернет. Они всегда найдут способ раскрасить серые будни и подкинуть тему для обсуждения всему подъезду. В этой подборке — случаи, когда человеческая фантазия и чувство юмора превратили обычное соседство в яркие житейские зарисовки.