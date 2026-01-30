14 историй о соседях, к которым можно и за солью зайти, и целый ситком за вечер разыграть
Есть соседи, которых не видно и не слышно, а есть те, кто заменяет собой и телевизор, и интернет. Они всегда найдут способ раскрасить серые будни и подкинуть тему для обсуждения всему подъезду. В этой подборке — случаи, когда человеческая фантазия и чувство юмора превратили обычное соседство в яркие житейские зарисовки.
- Жили над нами муж с женой. Сижу как-то дома, и тут — грохот в дверь. Открываю — соседка сверху. «Ой, у меня кое-что на вашу сушилку улетело». Прошу подождать, чтобы достала. Иду к окну, и слышу как она за мной чешет, хотя не пускала. Только тянусь к окну, она меня чуть ли не локтем в сторону отпихивает: «Ой, не надо, я сама возьму!» Резко выуживает свою «потерю», и я краем глаза замечаю, что это игривое ярко-красное бельишко. Тут-то вся ее спесь и слетела, покраснела, бедная, засмущалась. Хамка она, конечно, та еще, но в тот момент явно смутилась.
- Недавно переехал в новую квартиру, живу один. Соседка рядом вечно на меня так пристально смотрела. И вот как-то вечером отдыхаю, вдруг стук в дверь. Открываю — стоит она в одной пижаме: «Быстрее, пошли!» и буквально тащит меня к себе. Я, честно говоря, уже всякое подумал... Залетаем к ней в квартиру, а там мышь бегает! Самое смешное — рядом валяется ее кот и вообще ноль реакции. А она показывает на все это и говорит: «Я не знала, что делать». Пришлось самому поймать, раз уж пушистый защитник со своими обязанностями явно не справлялся.
- Испекла я как-то пирог, аромат на всю квартиру. Только достала — и тут же звонок в дверь. Соседка нарисовалась. Пригласила ее на кофе, угостила. Сидим, а она — хоп, один кусок умяла, следом второй. Смотрю на тарелку с тоской, думаю: пора бы ей и честь знать. И тут она встает и выдает просто гениальную фразу: «Ой, а можно я вот эти два куска мужу заберу? Он у меня так такое любит!» Я смотрю на блюдо, там всего три кусочка осталось! Язык не повернулся отказать, завернула ей с собой. Но с тех пор для этой «любительницы выпечки» вход в мою квартиру закрыт навсегда.
- Есть у меня сосед, который каждый раз, как только меня видит, спрашивает одно и то же «Как ты? Как семейная жизнь? Как тебе быть замужем?» И так по кругу. Каждый раз. Я понимаю, что он сосед, вроде бы ничего плохого не имеет в виду. Но, честно, мне это неприятно. Это слишком личные вопросы, особенно от человека, с которым у нас нет близкого общения. Иногда хочется просто спокойно пройти мимо, без отчета о своей семейной жизни. © kam_enni
- Недавно переехали в новую квартиру, а соседи нам достались — ну просто элита. Жена вся в золоте, муж тачки меняет чуть ли не раз в месяц. И тут они нас к себе на праздник зовут. Мы с мужем побежали по магазинам, закупились, нарядились. Наступает день икс. Мы, красивые и надушенные, заходим к ним в гости. И тут у меня челюсть падает на пол. Картина маслом: от входной двери до гостиной ведет узенькая тропинка, а вокруг куча мусорных пакетов, старых вещей и какого-то векового хлама. Протискиваемся бочком в зал — там та же свалка. И посреди этого «великолепия» стоит крошечный столик, на котором сиротливо ютятся два-три блюда. Стоим мы в своих обновках посреди мусора и думаем: вот тебе и жизнь богатых.
- Ко мне заявилась целая делегация — отключать шлиф-машину. А я даже не знаю, что это. У нас трубы гудели, я уже вызвала сантехников и они как раз ушли в подвал это исправлять, о чем я делегации и сообщила. Но одна из теток била себя пяткой в грудь, что это «точно шлиф-машина, что вы тут мне рассказываете!» Сказала, что они могут поискать в квартире шлиф-машину и, если найдут, я им ее подарю. Почему-то ушли. Спорили, кстати, две тетеньки-пенсионерки, а единственный мужик в составе делегации молчал. © adsky_edinorog
- Раньше у меня был очень шумный сосед, на которого я один-два раза жаловался. И вот однажды постучали в дверь: сосед пришел сказать, что нам нельзя оставлять мусор за дверью квартиры. Но дело в том, что это был не наш мусор! Я не знаю, чей он был и как оказался у нашей двери. Учитывая, что на этаже жили всего три семьи, я почти уверен, что он сам поставил этот мусор, просто чтобы было на что пожаловаться на нас. © MiyagiJunior / Reddit
- Соседка стучится к нам и говорит, что слышит шум воды. Мы проверили — у нас все сухо. Но через полчаса она возвращается: «Нет, я точно слышу, вы меня топите!» Муж пошел к ней, чтобы тоже послушать, и... реально услышал! Вот только оказалось, что это она включила радио на кнопочном телефоне и у нее сбилась волна и она все это время слышала шум пропавшей радиостанции. Когда она это поняла, то замялась, но мы все выдохнули. © venera_sandy
- Мы с мужем переехали в съемную квартиру. Хозяин наведывался раз в месяц — забрать квитанции и деньги. Наши соседи — в основном пожилые женщины. Однажды я вышла из дома и, как обычно, поздоровалась с бабушками, сидящими на лавочке. В ответ — молчание. «Ну и ладно, — подумала я. — Не хотят здороваться, и не надо. А может не расслышали?» Я не раз проходила мимо них, но реакция не менялась: ни приветствия, ни даже взгляда в мою сторону. Однажды спросила мужа: «Бабушки с тобой здороваются?» «Да, всегда улыбаются и приветствуют». Я удивилась: в чем же дело? Почему со мной — такая реакция? Оказалось, бдительные соседки успели сделать свои выводы. Они записали меня в любовницы хозяина квартиры. Более того — позвонили его жене и сообщили, что он поселил в ее квартире свою пассию, а муж этой самой пассии — симпатичный парень, который якобы ни о чем не подозревает. Когда хозяин квартиры рассказал мне эту историю, мы долго смеялись. Вот так, нежданно‑негаданно, я стала героиней соседских домыслов! © alex.fortunes
- Сосед: «Привет! Как дела?»
Я: «Нормально, а у тебя?»
Сосед: «Ничего, а как ты сам?»
Я молча киваю, разворачиваюсь и захожу обратно домой. © Unknown author / Reddit
- Со мной перестал здороваться сосед снизу, ну перестал и ладно. У каждого свои тараканы, его бахнули в 3 часа ночи сегодня. Он ворвался к нам с воплями: «Отключите стиральную машину иначе я сам». «Ну иди отключай мне не жалко», — ответила я. Он прям кинулся в ванну. Машина тихонько стояла, в режиме сна. Дядька был удивлен. Оказалось что уже месяц кто-то из соседей стирает ночью и звук отжима мешал соседу спать. И он решил, что это я. В общем он пошел искать стиральщика. © nina__elkina
- Никогда не видела эту соседку, но она постоянно подбрасывала в наш почтовый ящик злобные записки с требованием сделать телевизор тише. У нас с папой не было телевизора. Мы несколько раз отвечали ей записками, объясняя, что у нас нет телевизора и что, возможно, шум идет из квартиры этажом выше или ниже. Записки продолжали появляться, пока однажды, когда я была дома одна, она около четырех утра начала колотить в нашу входную дверь. Так сильно, что я подумала, что кто-то пытается вломиться, и даже не решилась подойти к двери. Потом узнала, что это была она, только тогда, когда она снова подбросила записку с жалобой на нас. © Regular-Message9591 / Reddit
- Собака моей соседки, с которой мы живем рядом уже 25 лет, выбежала на улицу, и я пошел ее искать, в конце концов нашел. Когда я вернул ей собаку, она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Спасибо, Джон». А меня зовут не Джон. © DoubleDeckerz / Reddit
- У нас есть одна соседка. Квартира напротив. Как только мы заехали и случайно пересеклись в подъезде — она сказала, что мы должны сдавать ей 5 лари на уборку подъезда. Я усомнилась, уточнила у хозяйки. Та ответила, что ничего сдавать не надо, и уборка включена в коммунальные. Так что я передала это соседке, та была очень недовольна и сказала, что хозяйка ничего не знает. Ну а сегодня было еще веселее. Мы случайно встретились с ней в лифте. И она начала говорить, что ее спальня граничит с нашей кухней. И мы там двигаем стулья, и ей мешает. Так что мы должны купить накладки на ножки стульев. Только вот наша кухня абсолютно никак не соприкасается с ее квартирой. На что я ей указала, но она не пришибаемая — я знаю, какая у вас там планировка, я тут 10 лет живу. А я вот живу и вижу, что кухня посреди нашей квартиры (140м, к слову). И если вдруг она не живет в спальне одного из моих детей — то слышать движение стульев не может. © yuliyakernazhytskaya
А здесь истории о том, как соседи в многоэтажке стали роднее, чем некоторые родственники.
Не пришибаемая - это класс👍, высший класс, даже 🔥 Правильно пишется - непрошибаемая.
