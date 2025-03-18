14 историй о том, как голосовые помощники чуть не свели с ума людей

Истории
1 час назад

Несомненно, голосовые помощники призваны облегчить жизнь людей. Но иногда случается такое, что они действуют по своему сценарию.

  • Решила спросить у Алисы, как мне найти свою любовь. Я не знаю, насколько правильно она поняла мой вопрос, но почему-то выдала мне координаты ближайшего кафе. Думаю, странно. Решила туда сходить, все равно к ужину ничего не было. Пришла и мне сразу же все стало понятно. Ведь там ко мне подошел познакомиться симпатичный парень и даже взял мой номер телефона. Не знаю, как далеко у нас все зайдет, но идею Алиса подала правильную. © Карамель / VK
  • Подарили на новый год колонку. Каждый день мучаю ее: «Алиса, включи то, включи это. Алиса, замолчи». Вчера дочь подошла к колонке и говорит: «Здравствуй, Алиса! Скажи, пожалуйста, какая погода на улице?» Алиса ей в ответ: «Неужели в этом доме появился кто-то воспитанный?» Давно так не смеялся. © Stories / VK
  • Занимались с сыном английским. Нужно было прочесть слова и перевести их. Я произносила слово, а он переводил. Если не знал, то выписывал слово и спрашивал у Алисы. Попался блок с названием всяких продуктов питания: сосиски, хлеб, масло, сэндвич. В какой-то момент Алиса шепотом отмочила: «Только о еде и думаете». © ququrooz / Pikabu
  • Покупаешь Алису, платишь за подписку, учишь ее управлять освещением в квартире. Но как только ты несешь двумя руками большую сковородку, чтобы слить все в унитаз, попутно прося включить свет в ванной, чтобы не промахнуться, в ответ лишь слышишь: "Что-то пошло не так". И, стоя на пороге в жирных носках, я познал настоящую мудрость: понял, что ни на кого в этой жизни надеяться нельзя. © Stories / VK
  • Сегодня нас с мужем унизил навигатор! Мы ехали в машине, забили точку назначения, чтобы посмотреть как лучше проехать, он выдал на экране телефона что-то вроде: "Данное расстояние совсем небольшое. Вы можете пройти его пешком, что полезно для здоровья". © Палата №6 / VK
  • Мой муж – фанат Вархаммера. Есть у него такая привычка: он абсолютно любой разговор окольными путями переводит в эту тему. Я даже этому дала название: «Синдром Максима» в честь мужа. Однажды даже в разговоре с Алисой он умудрился развернуть разговор в это русло. Я в шутку Алисе объяснила, что такое синдром Максима. Похихикали и ладно. А через какое-то время спонтанно спрашиваем у нее: «Алиса, что такое синдром Максима?». На что она нам отвечает: «Синдром Максима – это чрезмерное увлечение различными игровыми вселенными, в частности Вархаммер 40000». Сначала уронили челюсть, потом до слез ржали.
  • Мне нужно было сделать звонок. Решил обратиться к Алисе, чтобы напомнила позвонить в 7 вечера. Сказала мне, что включила напоминание. 19:00 - тишина, 19:01 - снова тишина. Я в недоумении: "Алиса, почему ты не напомнила мне позвонить?" Она не растерялась и ответила: "Я забыла!" © ПОЗОР / VK
  • Нахожусь в другом городе, в котором толком еще не ориентируюсь. Нужно было снять деньги, а где находится ближайший банкомат не знаю. Обратилась за помощью к навигатору. Включаю голосовой поиск и говорю: «Найди ближайший банкомат». На что последовал невозмутимый вопрос: «А зачем он вам?» Нет у меня больше навигатора. © Карамель / VK
Шуршилла
5 минут назад

Вероятно, помощник имел в виду, что конкретно нужно: снять деньги, положить деньги.

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  • Сегодня позвонила мама и попросила, чтобы я забрала ее новенький навороченный телефон и купила ей самый простой. На вопрос почему, я ожидала услышать все, но только не это: "Я поссорилась с голосовым помощником. Представляешь, попросила его показать мне ближайшую бургерную, а он выдал мне фитнес-зал". © Палата №6 / VK
  • Положил на колонку телефон заряжаться. Алиса неожиданно сказала: "Хорошо, включаю радио", и как давай орать. Я ей сказал, чтобы она замолчала и выключила радио, но ей хоть бы хны. Хорошо, что наш кот тоже не любит шум. Он подскочил к ней и как давай лапой лупить. Вытащил переходник, колонка замолчала. © Sobaken19xx / Pikabu
  • Притащили домой колонку с Алисой. Сначала дочка баловалась, потом кто-то додумался попросить Алису включить кошачье мяуканье. Она и включила. Кошка сначала судорожно вскарабкалась на меня, как на главную кормилицу, потом стала озираться и засекла источник звука. Пару минут она доходила до необходимой стадии гнева, а потом, заорав по-кошачьи "банзай", остервенело кинулась на несчастный гаджет. Муж догадался выдернуть шнур из розетки, поэтому киса не пострадала. А Алисы с нами больше нет. © Подслушано / Ideer
  • Дочки-близняшки «знакомились» с колонкой. Алиса сказала: «Для проверки спросите: "Как меня зовут?» Спросила Маша, Алиса ответила: «Тебя зовут Маша». Спросила Соня, Алиса ответила, что она тоже Маша. Дочь возмущенно: «Нет, меня зовут Соня!» На это Алиса невозмутимо ответила: «Хорошо, Маша, если хочешь, я буду звать тебя Соня». © denvman / Pikabu
  • Еду в машине, работает навигатор и включена магнитола с аудиокнигой. Из магнитолы звучит текст: "Откуда он приехал? Из Новой Зеландии". Навигатор радостно подхватил: "Новая Зеландия! Маршрут построен". © СИТУАЦИЯ / VK
  • Попросила Алису назвать мужа красавчиком. Она спросила сколько ему лет. На мой ответ, что 40, парировала: «А выглядит на 45!» Спросила не обалдела ли она, после чего Алиса назвала меня невоспитанной. Я выпалила: «Как ты разговариваешь, тебя кто так воспитывал?» Она страдальчески выдала: «Извините, возможно я переборщила». Не хватало еще, чтобы роботы пререкались со мной. © Stories / VK

Иногда в нашей жизни происходят такие ситуации, что даже и не знаешь, как на них реагировать.

Комментарии

Уведомления
ucTepu4ka
13 минут назад

Когда нибудь и Алиса станет "старушкой", а наши внуки будут над ней угорать и говорить, как вы с такой жили🤣

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