14 историй о том, как голосовые помощники чуть не свели с ума людей

Вероятно, помощник имел в виду, что конкретно нужно: снять деньги, положить деньги.
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Несомненно, голосовые помощники призваны облегчить жизнь людей. Но иногда случается такое, что они действуют по своему сценарию.
Вероятно, помощник имел в виду, что конкретно нужно: снять деньги, положить деньги.
Иногда в нашей жизни происходят такие ситуации, что даже и не знаешь, как на них реагировать.
Когда нибудь и Алиса станет "старушкой", а наши внуки будут над ней угорать и говорить, как вы с такой жили🤣