14 мужчин, которые своими приколами умеют всей семье настроение создать
Существует стереотип, что за быт и атмосферу в семье отвечают женщины. Но это мнение не выдерживает столкновения с реальностью, где мужчины - папы, дедушки, дяди, братья, мужья - не скрывают чудинку в характере и разворачиваются на полную. Так и получаются экстремальные пробуждения от салюта, сражения за бутерброды с колбасой и медицинские осмотры плюшевых игрушек. Впрочем, это и есть семья.
Обязательно дочитайте до конца - там вас ждет бонусная история о том, что женщины тоже те еще мастера чудить.
- В молодости мою маму не пускали гулять допоздна, и они с моим папой сидели на лавочке около маминого дома до 22:00. Однажды свет над лавочкой стал включаться и выключаться, папа решил прокомментировать эту ситуацию, причем очень громко: "Кто это там балуется?" Оказалось, это баловался его будущий тесть, который вышел позвать дочь, раз она не зашла домой в 22:00. Всю жизнь папа называл тестя "папа" и на "ты", а я до 4 лет думала, что он отец моего папы, а не мамы, так любил тесть своего зятя. © Подслушано / Ideer
- Никогда не знала, как размножаются птицы. Что именно петух делает с курицей, что в итоге получается яйцо. Муж воспользовался моим незнанием. Рассказал историю, что петух оплодотворяет яйца потом уже, как рыбки икринки. Пришла домой и с гордостью рассказываю родителям, что я узнала. Ржали надо мной все: и родители, и муж. Теперь, когда туплю, вся семья мне говорит: "Куриная икра". © Подслушано / Ideer
- Мой муж всегда супер серьезный и сдержанный. Я даже называю его Споком (персонаж из Звездного пути, который не испытывает эмоций). Но когда мы смотрим какой-то действительно смешной фильм, он начинает хихикать. Так высоко и пронзительно. И совсем не может остановиться. Обожаю такое - создает мне настроение на всю неделю. © wonderfluff / Reddit
- Мой парень иногда начинает бодать меня головой, приговаривая "бе-бе-ее" как коза. Или порой он мурлычет как котенок и начинает тыкаться в меня носом. Это так мило и смешно. © larrythellama / Reddit
- С вечера готовили с мужем попкорн. Утром встала раньше него, в чашке осталось совсем немного. Я доела, на дне остались лишь нераскрывшиеся зерна. Просыпается муж и с огромными глазами выдает: "Посмотри, они назад схлопнулись! Хоть бы в желудке не свернулись!" © Подслушано / Ideer
То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя,
То мурлыкнет как котенок,
Забодает как коза
- Дело было в 90-х. Семейное торжество. Толпа родственников. Отец задерживается на работе. Мама купила "небьющийся" чудо-сервиз. И, конечно же, всем захотелось проверить его на прочность. Взяли салатник и началось "тестирование"... Били его обо все. Участвовали все! Но салатник выдерживал испытания. И тут заходит папа, в это же время мама кидает салатник на пол, и по закону подлости салатник разбивается. Фраза папы: "Больше задерживаться на работе не буду, а то без посуды останемся". © Подслушано / Ideer
- Однажды сделала красивый макияж ко дню рождения парня, вывела идеальные тонкие стрелки. А потом, выйдя в магазин докупить десерт к столу, встретила его папу. "Что это тут такое, волосинка?.." - спросил папа, попутно стирая пальцем мою стрелку. © Подслушано / Ideer
- Когда начались схватки, я разбудила мужа. Кричу: "Вставай, пора в роддом!" Он подскочил, запаниковал, схватил сумку, говорит: "Ты одевайся, я машину пока прогрею"… и выбежал из квартиры. Собралась, стою. Смотрю с окна, а машины нет. Звоню — не берет. Через пять минут перезванивает и говорит: "Прикинь, перенервничал и без тебя поехал". В итоге он примчался за мной, мы с трудом доехали, то он от стресса трижды проехал нужный поворот, и я родила через полчаса. © Мамдаринка / VK
- Решили с мужем сесть на диету. Купили кучу овощей, скачали приложение для подсчета калорий и даже начали бегать по утрам. Все шло хорошо, пока однажды я не застала его на кухне в два часа ночи. Он сидел в темноте, прикрывшись дверцей холодильника, и жрал бутерброд с колбасой. Я говорю: "Олег, а как же наша диета?". Он перепугался, словно я поймала его на месте преступления. Стоит, и уже еле сдерживая улыбку: "Если ты захочешь забрать этот бутерброд, я буду вынужден сражаться с тобой". Я рассмеялась, попросила сделать и мне парочку. © Мамдаринка / VK
- Мой муж постоянно поет. Что бы он ни делал, на все он сможет придумать песенку и будет исполнять ее следующие 30 минут - помыть посуду, лечь спать. Даже нашей толстой кошке будет петь, хотя раньше делал вид, что не любит кошек. © alpha_lemon / Reddit
- Мой парень - высоченный крепкий мужик, весом более 100 кг и с гигантской бородой. И он периодически танцует по всему дому. У него есть несколько разных "фирменных" танцев, которым мы дали названия. И есть несколько движений, которые он исполняет только когда думает, что его никто не видит. Бесценно наблюдать за ним, когда он вот так кружится и подпрыгивает. © OohFoxyLady / Reddit
- Выношу сына показать отцу, он берет этот сверток с только что родившимся человеком, поднимает над головой и кричит на всю улицу: "Симба, это все твое!" Друзья в хохот, а моя бабушка стоит с удивленным лицом и говорит: "Решили все-таки по-современному как-то назвать, да? Может подумаете над именем Иван?" Тут уже вообще все упали от смеха. © Мамдаринка / VK
- Все считают моего мужа довольно серьезным человеком, но мне это так смешно. Я-то знаю, что он до сих пор может есть хлопья, смотря мультик. И позволяет нашей трехлетке делать ему прически. А еще из-за того, что он врач, они вдвоем частенько проводят плановые осмотры всех ее мягких игрушек. Просто, чтобы знать, что у них все в порядке. © Unknown author / Reddit
- Поехали как-то всей большой семьей отмечать Новый год в деревню. Отметили, разошлись по комнатам, от холода спали урывками. И вот наступает первый день, раннее утро, а во дворе раздается страшный грохот. Подскакиваем в панике, выбегаем — оказывается, это дедушка — глава семейства, решил, что пора всех разбудить. И зажег один из неиспользованных ранее салютов.
Дед красава, понимал, что ходить и нудить только время терять, а наа звук фейерверка все подскочат как миленькие👍
Бонус: Женщины порой чудят ничуть не меньше
- Во время первой беременности я была просто фанатом яблок. Однажды купила целый килограмм, съела их за один присест и вдруг поняла, что... плачу. Муж в панике: думает, я расстроена, что яблок больше нет. Подходит ко мне, а я через слезы говорю: "Жалко…" Он решает меня утешить, а я добавляю: "Жалко, что больше не влезает!" И тут его лицо! Он просто не знал, как реагировать. © Мамдаринка / VK
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Комментарии
Вам не кажется, что парню, который бебебекает и мурлычет, стоит немного подрасти?
Зачем я продолжаю заходить Ha этот сайт? Ещё помню, как тут было про креатив, а не про то, как кто-то мурлычет или поет. И видимо продолжаю Ha что-то надеяться