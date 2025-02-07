14 мужчин, которые своими приколами умеют всей семье настроение создать

Существует стереотип, что за быт и атмосферу в семье отвечают женщины. Но это мнение не выдерживает столкновения с реальностью, где мужчины - папы, дедушки, дяди, братья, мужья - не скрывают чудинку в характере и разворачиваются на полную. Так и получаются экстремальные пробуждения от салюта, сражения за бутерброды с колбасой и медицинские осмотры плюшевых игрушек. Впрочем, это и есть семья.