14 теплых новогодних историй, которые согреют в зимние морозы

Зима — время чудес! И они случаются не только с детьми, но и со взрослыми. Конечно, иногда люди и сами прикладывают руку к созданию новогоднего чуда, но от этого на душе становится еще теплее.

Утренник в детском саду. По сюжету должна появиться Баба Яга. Под соответствующий аккомпанемент влетает персонаж: на голове платок, из-под платка торчит всклокоченный парик. Лицо вымазано чем-то черным, крючковатый нос из папье-маше, одета в драную телогрейку. Мелко и часто семеня, улюлюкая и подвывая, делает круг по залу верхом на метле. Останавливается в центре и, угрожающе водя метлой, спрашивает:

— Знаете, кто я?!

Ребятишки нестройным хором:

— Нина Васиилииивна.

Это я у дочки на утреннике был. Мы там несколько минут не могли успокоиться. © PashaPrav / Pikabu

— Знаете, кто я?! Ребятишки нестройным хором: — Нина Васиилииивна. Это я у дочки на утреннике был. Мы там несколько минут не могли успокоиться. © PashaPrav / Pikabu Работаю воспитателем. Сейчас дети в группе большие, поэтому Снегурочку играю у малышей. И так получилось, что ребенок из моей группы был на утреннике у младших и узнал меня. Мол, Снегурочка-то не настоящая. Провела беседу, что на самом деле я настоящая Снегурочка, а вот воспитатель не настоящая. Просто нужно деньги зарабатывать, да и скучно все лето, весну, осень без дела сидеть. Вроде поверили. © nadina0av / Pikabu

«Мой попугай Кеша желает вам счастья в новом году»

Под Новый год я с детьми оказалась на мели. Завтра 31 декабря, настроение на нуле. И, как на грех, сильный снегопад, метель. Иду домой кратчайшим путем через небольшой пустырь. Вдруг вижу: под снегом торчит купюра. Вокруг никого, даже следов не видно. Иду дальше. Опять купюра. Не помню, сколько раз я выкапывала из снега купюры, но нагребла прилично. Кто-то, видимо, деньги через дырку в кармане растерял. Домой пришла, дети в печали. Я им: «Давайте быстренько за елкой и продуктами!» Праздник прошел с блеском. Жаль того человека, который деньги потерял. Но, надеюсь, что как-то обошлось у него с праздником. © Он / Dzen

Муж однажды согласился быть Дедом Морозом в садике у дочки. Шубу дали, шапку и бороду тоже, а валенок нет. Ребенку я сказала: «Если тебе что-то покажется странным, то, пожалуйста промолчи». И, как ни странно, утренник прошел без эксцессов. Потом дочка сказала, что сразу узнала папу по его кедам. © ***007 / Pikabu

«А меня вот сын не узнал, сказал: „К нам в сад приходил настоящий Дед Мороз!“ Вот он, успех!»

Было это в 2003 году. Иду я 31 декабря с работы. И вдруг из-за угла появляется Дед Мороз. Подходит ко мне и говорит: «Девочка Ирина! Вела ты себя в этом году хорошо, держи подарок!» — и протягивает мне пакетик. Я в шоке взяла, сказала: «Спасибо!» Прихожу домой, открываю, а там конфеты и крем для лица. Кто это был, я так и не узнала. Но было приятно очень! А крем оказался вообще огонь, до сих пор именно такой покупаю. © Ирина Скрипник / Dzen

В этом году мы договорились с отцом из другой группы, что поменяемся на утренники, я задедморозю у него, а он у меня, а то мелкие заколебали узнавать. Ну и что вы думаете, оказалось, что мелкотня вообще за весь детский сад в курсе, кто чей папа и с какой группы. Спалили сразу же.

У дочки на утреннике лисой была воспитательница. Теперь дочь всем говорит, что Олеся Николаевна украла у нашей бабушки кур. © ***007 / Pikabu

Предновогоднюю зарплату обещали дать только вечером 30 декабря, а нужно же отовариться к праздничному пиршеству. Денег в заначке у меня хватает ровно на проезд до работы и обратно, ни о каких закупках и речи быть не могло. И вот в расстроенных чувствах, прибираясь в комнате, отодвигаю я тумбочку, а там лежит ровная, как из банка, купюра в 5 тыс. Я сначала даже подумал, что кто-то решил подшутить — настолько не мог поверить своему счастью. Подумав с женой, как туда могли попасть деньги, мы вспомнили, что пару лет назад продавали долю наследства супруги, и наличные какое-то время лежали неподалеку от той самой тумбы. В тот вечер я снова поверил в Деда Мороза. © Crang11 / Pikabu

Предновогодье. Вечер, стою на остановке с сумками, жду троллейбус. Вдруг подходит пара: Дед Мороз со Снегуркой (совсем молодые ребята) — видимо, с какого-то корпоратива идут. А я что-то устала в тот день, выражение лица соответствующее. И вот этот Дед Мороз внезапно подходит ко мне, дарит конфету, приобнимает и говорит такой: «У вас все будет хорошо, я это точно знаю!» Я аж прослезилась. Не ожидала такого внимания от незнакомого человека. Поблагодарила, конечно, пожелала им со Снегуркой всего самого-самого. Вроде мелочь, но так приятно вспоминать. Кстати, у меня тогда и взаправду все более или менее устаканилось. © Любовь Э. / Dzen

С самого детства с 1 декабря подкладывали сыну в ботинок одну сладость (и так до Нового года), но только если ботинки вымыты. Утром еще будильник не прозвенел, а ты уже слышишь, как босые ноги по полу шлепают из детской в прихожую, а потом раздаются радостные визги-писки. Сладости клали каждый раз разные, чтоб веселей было. Сплошные плюсы: и ребенок легко просыпается с утра, и настроение у него хорошее, несмотря на холода, темень и мороз за окном. Так смешно было, когда он — уже здоровенный лосик в 11 классе — уходя спать, сказал: «Мамуль, завтра 1 декабря, ботинки вымыты. Дед Мороз ведь не оплошает?» Конечно не оплошает, сынуль. © Naphania / Pikabu

В Новый год так и хочется верить чудо. А чтобы сильнее верилось в это чудо, нужно его самим создавать. Года 4 назад, когда таксовал, надевал шапку, бороду, наряжал машину, закупался мандаринами и раздавал их всем пассажирам. Реакция людей была одна — все начинали улыбаться. Какими бы хмурыми не садились они в авто, выходили с улыбкой. © NightFly / Pikabu

«Добро пожаловать в клуб Дедов Морозов. Меня дети не узнали»