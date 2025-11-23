14 воспоминаний, после которых захочется снова на пары и в столовку

Студенчество — это не просто лекции, сессии и дешевая лапша. Это параллельная вселенная, где здравый смысл отключается, а на смену ему приходят чистый абсурд и гениальная смекалка. В одной комнате живут люди, которые дают тараканам имена, а в другой парень, которого преподаватели обожают за «фотографическую память». Мы собрали 15 рассказов о студенческой жизни: от борща из трех картофелин до самозащиты тромбоном.