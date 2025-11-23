Прозу - нет, а вот стихи я всегда с одного прочтения учила практически, очень удобно)
14 воспоминаний, после которых захочется снова на пары и в столовку
Студенчество — это не просто лекции, сессии и дешевая лапша. Это параллельная вселенная, где здравый смысл отключается, а на смену ему приходят чистый абсурд и гениальная смекалка. В одной комнате живут люди, которые дают тараканам имена, а в другой парень, которого преподаватели обожают за «фотографическую память». Мы собрали 15 рассказов о студенческой жизни: от борща из трех картофелин до самозащиты тромбоном.
- Я преподаватель в вузе. Был у меня студент с уникальной фотографической памятью. Он перед семинарским или практическим занятием открывал учебник, смотрел по несколько секунд на нужные страницы и был готов отвечать. Девочки им восхищались, парни уважали, преподаватели обожали. А на выпускном Слава и вдруг признался мне, что нет у него никакой фотографической памяти. Он просто все банально зубрил дома сутками. © Палата № 6 / VK
- Это был лучший экзамен. В самом начале преподаватель приказал тем, кто знает на 3, пересесть на первые ряды, кто на 4 — на средние, а тем, кто на 5 — на верхние. Понадеявшись, что смогу списать, пошла на самый верх. Все сели и препод вдруг выдает: «Тому, кто зачеткой попадет мне на стол, поставлю оценку вашего ряда». Что тут началось! Я не попала, но атмосфера превыше всего. © Подслушано / Ideer
- Наш преподаватель в универе был родом из Англии. Когда только переехал в другой регион преподавать, с ним случился казус. Он проснулся, посмотрел в окно, увидел, что выпал снег, и по привычке лег дальше спать, ведь у них в такую погоду на работу можно не ходить. Проснулся от звонка начальства и только тогда вспомнил, что он не дома. © Подслушано / Ideer
- У меня, как в самой банальной истории про студентов, сломался компьютер. Стерлась не только работа за день, но и все, что я сделал за предыдущую неделю. Компьютер сбросился до предыдущей версии обновления и уничтожил пару крупных заданий и несколько небольших, но важных проектов. © PoliticalMilkman / Reddit
- Я услышала крики и стук в коридоре своего общежития где-то в два часа ночи. Сначала я просто остолбенела. Потом мне стало казаться, что кто-то кричит: «Помогите!», и я забеспокоилась, схватила свой тромбон и осторожно подошла к двери. Оказалось, что просто кто-то забыл свою карту доступа и очень громко стучал в дверь, чтобы его впустили. © FINALCOUNTDOWN99 / Reddit
- Парень, который жил над нами в общежитии, был очень шумным. Он постоянно играл в приставку до трех ночи и орал. Однажды он очень сильно разозлил моего соседа, так, что тот начал стучать кулаком по стене. Видимо, это не понравилось парню, потому что он забрался на кровать и со всей дури спрыгнул с нее. В этот момент у нас обрушился потолок. Мой сосед по комнате, друг и я бросились спасать положение. Пока мы чинили его, этот шутник, который жил над нами, спустился, увидел, что произошло, посмеялся и ушел. © J_robert_S / Reddit
- На экзамене нам сказали использовать один лист с двух сторон. Один парень написал ответ на отдельных листах. Ему не разрешили сдать так, и он решил их склеить. В аудитории не нашлось ничего, что ему поможет, и тогда этот умник вместо клея использовал жвачку. Выглядело это ужасно и отвратительно, хорошо, что ему разрешили переписать экзамен на другом листе. © Mrfudog / Reddit
- В субботу вечером я принимала душ и собиралась уже намылить голову, как вдруг сработала пожарная сигнализация. Я бросилась к выходу, накидывая по дороге халат и хватая полотенце. К счастью, на дворе был апрель, и было не слишком холодно, но мне пришлось стоять на улице мокрой, потому что театральное отделение в нашем универе не справилось со своей дымовой машиной. © littlebutcute / Reddit
Пропиленгликоль + датчик дыма? Весело, веселее только 2 варианта - датчик + очень мелкое насекомое (обычно осенью такие "ложняки") или анальгин + пергидроль в батарею (ахтунг! Иногда самопроизвольно "заводится" в кармане!)
- Однажды в колледже я и несколько других парней взяли стол и стулья, запихали их в лифт и начали кататься по этажам. Когда дверь открывалась, а люди удивленно смотрели на нас, мы спрашивали: «Нет ли у вас одинокой знакомой девушки, потому что мы ищем пару для нашего друга». © scarterc23 / Reddit
- Были мы бедными студентами и даже миксера у нас не было. Однажды приспичило сделать торт, купили для него сливки, как-то забыв об отсутствии вышеупомянутого чуда техники. В итоге устроили дикие шаманские пляски под музыку шестидесятых, взбивая сливки вручную в банках. Лайфхак всем худеющим! © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад у нас с мужем возникла идея вернуть себе студенческую молодость, поэтому, недолго думая, мы поступили в местное ПТУ. Утром встречались возле училища, пили кофе, общались, потом рассуждали, стоит ли идти на пары, приходили к выводу, что не стоит, после чего шли на работу. Проучились до первой сессии, после которой нас благополучно отчислили за пропуск и на этом наше студенчество закончилось. © Мамдаринка / VK
- Когда заехала в общагу, я познакомилась с одной девочкой, которая жила этажом выше. Однажды она зашла ко мне и вежливо спросила: «Можно, я помою твою посуду?». У нее был такой жалостливый взгляд, а у меня в раковине такое количество посуды, что я просто не смогла ей отказать. С тех пор она заходила ко мне чуть ли не каждый день, мы разговаривали, а она мыла мою посуду и говорила, что не видит жизни без этого занятия. Она уже давно съехала, вроде как вышла замуж и переехала в другой город, а мне иногда так ее не хватает. © Не все поймут / VK
- Жизнь в общаге сильно меняет людей. Есть у меня подруга, с которой мы начали жить в одной комнате на втором курсе. Весь первый она ездила из дома в универ, тратила на это уйму денег, сил и времени, поэтому с начала второго курса ее заселили ко мне в общагу. Ох, как же ей было тяжело первый месяц. Она шугалась каждого тараканчика. Где-то через полгода она привыкла, начала с ними легко справляться. А сейчас я называю ее «Таракинатор». Она настолько привыкла к жизни в общаге, что теперь у каждого таракана есть свое имя. В ванную, например, вчера заходит и говорит вслух: «О, Василий, вы тоже здесь? Хорошего пути вам!» © Карамель / VK
- На днях ко мне в комнату в общаге постучался парень, просил свеклой поделиться, если есть. Я решила узнать, зачем ему. Он сказал, что борщ собирается готовить. Предложила помочь в обмен на тарелку супа. Пошли на кухню, а у него из ингредиентов только моя свекла и 3 картошки. Мы не растерялись и отыскали все недостающее у других студентов. Наварили огромную кастрюлю борща и каждому, кто помог, занесли по тарелочке. © Карамель / VK
Комментарии
Способ готовки, описанный в последней истории, широко известен под классическим названием "каша из топора" и применялся во многих общежитиях.
Главное было найти стартовый капитал - картофелину или луковицу)