15 человек, глядя на обувь которых, так и хочется себе что-то интересное купить
Фотоподборки
38 минут назад
Обувь – такой же важный элемент гардероба, как и одежда, и составляя образ или покупая новую пару, мы уделяем своему выбору много внимания. Ведь важно не только удобство, но и красота. Герои нашей статьи поделились своими обувными находками, а кто-то даже собственноручными творениями.
"Пару лет назад сапожник не смог вернуть к жизни туфли жены и она, наконец, доверила их ремонт мне"
"Моя 60-летняя тетя снова собралась замуж. Она захотела удобную обувь для свадьбы. Думаю, что у меня круто получилось"
"Юбка и пояс у меня из секонд-хенда, украшения винтажные, а туфли неизвестного бренда"
- Без ума от этих туфель! © saltporksuit / Reddit
"Покрасил ботинки, а потом добавил немного краски, которая светится в темноте"
"Купила эти фруктовые босоножки в комиссионке во время путешествия"
Босоножки с открытым носком и бахромой сверху
"Невероятно, как пара дешевых сандалий, привезенная из Индии, сразу же напоминает мне о лете. Не терпится уже надеть их"
"Увидела в интернете подобные туфли и решила сделать их своими руками. Два выходных просидела с ними в итоге"
"Мои любимые туфли"
"Находка на всю жизнь! Заплатила за эту роскошную итальянскую обувь всего $ 7,5"
"Свекровь подарила мне эти золотые туфли с бантиками, потому что ей они больше не подходят. Думаю, что эта обувь хороша для лета"
"Новая обувь. Не могу дождаться, чтобы выйти в ней на улицу"
"Нашла их на распродаже за $6 и купила ради забавы"
"Теперь я просто обожаю носить носки с сандалиями"
"Случайно капнула бытовой химией на одну из моих любимых пар обуви. И вот как я вышла из положения"
Фото на превью vietoria / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
20 человек, которые еще в детстве поняли, что взрослые не всегда бывают правы
19 случаев, когда внешний вид людей стал причиной нехилой заварухи
17 наглецов, которые с вежливостью и чувством такта поссорились еще где-то в раннем детстве
20+ совпадений, которые похожи на дело рук самой судьбы
Фотоподборки
5 месяцев назад
19 историй, которые покажут, что жизнь полна сюрпризов
Истории
2 месяца назад
15 историй о том, что делает отношения особенными
Истории
6 месяцев назад
16 историй о провалах, которые вряд ли получится быстро забыть
Истории
2 недели назад
17 людей, которые решили сдавать квартиру и сами не поняли, во что вписались
Истории
3 месяца назад
16 разводов, которые в памяти запечатлелись не меньше, чем свадьба
Истории
1 месяц назад
15 курьезных историй о городском транспорте и его пассажирах
Истории
5 месяцев назад
15 откровенных историй о том, какие сюрпризы может преподносить жизнь после развода
14 невесток, внезапно показавших свое истинное лицо
Семья
3 дня назад