15 человек, глядя на обувь которых, так и хочется себе что-то интересное купить

Обувь – такой же важный элемент гардероба, как и одежда, и составляя образ или покупая новую пару, мы уделяем своему выбору много внимания. Ведь важно не только удобство, но и красота. Герои нашей статьи поделились своими обувными находками, а кто-то даже собственноручными творениями.

"Пару лет назад сапожник не смог вернуть к жизни туфли жены и она, наконец, доверила их ремонт мне"

"Моя 60-летняя тетя снова собралась замуж. Она захотела удобную обувь для свадьбы. Думаю, что у меня круто получилось"

"Юбка и пояс у меня из секонд-хенда, украшения винтажные, а туфли неизвестного бренда"

"Покрасил ботинки, а потом добавил немного краски, которая светится в темноте"

"Купила эти фруктовые босоножки в комиссионке во время путешествия"

Босоножки с открытым носком и бахромой сверху

"Невероятно, как пара дешевых сандалий, привезенная из Индии, сразу же напоминает мне о лете. Не терпится уже надеть их"

"Увидела в интернете подобные туфли и решила сделать их своими руками. Два выходных просидела с ними в итоге"

"Мои любимые туфли"

"Находка на всю жизнь! Заплатила за эту роскошную итальянскую обувь всего $ 7,5"

"Свекровь подарила мне эти золотые туфли с бантиками, потому что ей они больше не подходят. Думаю, что эта обувь хороша для лета"

"Новая обувь. Не могу дождаться, чтобы выйти в ней на улицу"

"Нашла их на распродаже за $6 и купила ради забавы"

"Теперь я просто обожаю носить носки с сандалиями"