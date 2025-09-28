15 человек, которые хотели продать или отдать что-нибудь ненужное, а в итоге влипли в историю
Иногда желание избавиться от ненужной вещи оборачивается неожиданным приключением. Казалось бы, что может быть проще — продать или отдать старую мелочь? Но эти истории доказывают: даже самая обычная сделка может обернуться целым сюжетом, о котором потом не раз вспомнишь.
Двойная выгода
- Я как-то отнес принтер в подъезд, на специальный столик около консьержки — у нас так весь дом ненужные вещи отдает. Не прошло и пяти минут — звонок в дверь, а там рассерженная соседка и как закричит: «Ты принтер выбросил? А где шнур питания? Почему с ним не положил?» А там абсолютно стандартный шнур от любого устройства. © max_kovy
«Хочешь купить майку?»
Когда общаются вежливо
- Звонок. Детский голос: «Вот вы продаете видеокарту?» Говорю: «Да. А родители в курсе? Не против?» Трубку мама берет, она не против, но помялась. Говорит, мол, вы от нас недалеко, ребенка отправить не могу, сама дойти не имею возможности. Тогда я прикинул, что могу сам зайти и установить все, проверить. Пришел, а там реально многодетная семья. Мама с грудничком и трое от 3 лет до 12 лет носятся. Посмотрел на их комп, почистил от пыли, продул, пропылесосил, поставил видюху, посмотрел на красные уши старшего и на всплывающие окошки, поставил антивирус. Настояли, чтобы деньги за видеокарту взял. От оплаты за обслуживание отказался. Не жалко, когда вежливо общаются. И видно, что по нужде просят. © user7710133 / Pikabu
«Должна ли я чувствовать вину за то, что сдаю испорченную обувь?»
«Купила туфли в интернете. Вот как они выглядели на самом деле. Я сразу же сделала фото и написала продавцу. В итоге мне вернули деньги. Но мне не нравится, что я теперь будто виновата. Может, я немного перегнула палку, когда обвинила продавца в мошенничестве, но и он обвинил меня в порче этой обуви».
О чеке на оплату ремонта
- Отдавал свой айфон 13 «про» с разбитым задним стеклом. В итоге попросила старая знакомая для себя. Ну думаю ладно, перешлю. В итоге сам еще и доставку оплатил. И тут внезапно мне приходит чек на оплату ремонта. Сразу полетела в черный список. Больше никогда в жизни никому ничего не буду отдавать. © hornet_oleg
«То, что я лайкнул твой товар, не значит, что я обязан его покупать»
История с диваном
- Я как-то заказала диван в другом городе, но мне не понравилось, как он в квартире смотрится. Выставила на продажу по цене вдвое ниже. Несколько человек написали, что такой им даром не нужен, потому что ткань плешивая (вельвет на фотках отсвечивает). В итоге в тот же день его забрал адекватный парняга, который был счастлив урвать новый диван за полцены © Бутербродик / ADME
«Неужели она ждала мгновенную доставку юбки?»
Необычные духи
- Заказала в интернете духи. У этой марки широкая линейка ароматов: гроза, земля, солнце. Я же приобрела себе перец чипотле, начитавшись хвалебных отзывов. Аромат мне понравился: пряный и необычный. Нравился до тех пор, пока на работе не сказали: «Ты снимаешь квартиру у бабки, которая травами лечится?» © Подслушано / Ideer
Двуликие покупатели
Интернет
- Ненавижу продавать вещи через интернет. Выставила на продажу диван в хорошем состоянии и за сущие копейки. Одна женщина хочет подъехать и посмотреть. Через три часа от нее ни весточки, звоню уточнить, когда мне ее ждать. Ответ был шикарен: «А я подъехала, увидела, в каком доме вы живете и решила не связываться». Живем в новом комплексе. Не знаю, что это было. © Подслушано / Ideer
Чем дешевле вещь, тем больше вопросов
- Не знаю почему, но чем дороже вещь я продаю, тем меньше задают вопросов. Вот одно из моих любимых. Фотки ему отправил. Он, кстати, не купил. © Kkjq / Pikabu
Цена имеет значение
- Я отдавала медведя огромного плюшевого, нового, с этикеткой. Выставила и сразу налетели: "Измерьте длину, ширину, высоту, глубину". Думаю ладно, отдам первому, кто напишет сейчас. Пишет мамаша, приезжает, забирает. А на следующее утро вижу у нее в профиле этот медведь за 2500 рублей, в описании: "Новый, в идеальном состоянии, подарил муж, переезжаем, места нет". © zavidnayaa
Главное — стоять на своем
- Заказывала зонт с черными кантом и ручкой. Прислали белый. © Ya Dezire/ ADME
Выгодный обмен
- Отец попросил продать в интернете его старый рабочий ноутбук. Он был прям в таком себе состоянии, если честно, но функционировал нормально. На мое свеженькое объявление сразу же налетели халявщики, которые начали просить продать дешевле, отдать даром или вообще обменять на самокат, коляску или курицу. Я думал, что это шутки такие, но в итоге поменял ноут на скейт. Батя сказал, что я не в себе. © Палата № 6 / VK
