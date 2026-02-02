15+ человек, которые любую кухоньку превратят в островок уюта
Говорят, что душа дома живет там, где пахнет свежезаваренным кофе и домашней выпечкой. Кухня — это не просто место для готовки, это пространство, которое мы наполняем своими мечтами, семейными историями и личным комфортом. В этой подборке мы собрали примеры того, как обычные люди превращают типовые метры в настоящие места силы. Здесь и бабушкин уют, и смелые дизайнерские эксперименты, и крошечные уголки, в которых каждый сантиметр продуман до мелочей.
«Ремонт кухни 6.3 кв.м. своими руками»
- Такая милая холостяцкая кухня, ничего лишнего. © Lampa*****a / Pikabu
«Кухня моей бабули»
- Я чувствую, в этой кухне во все блюда щедро добавляют любовь. © Shanski188 / Reddit
«Моя отремонтированная комната для обедов»
«Моя крошечная, но функциональная кухня»
«А вот моя — маленькая, но уютная»
«Моя маленькая розовая кухонька»
«Уютная столовая в коттедже, который мы построили сами»
Почему-то первая мысль о том, как они будут копоть и жирные брызги отмывать с каменной стены...
«Наша кухонька в серый британский день»
«Мы полностью переделали столовую в нашем коттедже 40-х годов»
вы замуровали вход в другое помещение или фото с другого ракурса?
«А вот моя после того, как я выключаю свет»
Уютная кухня с А-образной крышей
«Кухня в нашем будущем доме. Это дом, в котором вырос мой партнер — большинство вещей, таких как мозаика на полу, были сделаны и спроектированы его родителями»
«Только что добавила последние штрихи к моей грибной кухне»
«Кухня у нас небольшая и мы думали обедать в гостиной. Но после ремонта за эти места у окна идет настоящая борьба»
«Такой была кухня, пока копили сумму на ремонт, — и такая получилась на двоих взрослых, двоих детей и одного кота»
«Приобретая квартиру, я визуализировала себе кухню мечты и была уверена, что буду творить кулинарные шедевры, стоя перед распахнутым в теплое время года окном»
«Требовалось сделать капитальный ремонт кухни»
«Решил поделиться, как я кухню переделал»
«Моя кухня по утрам»
А вот еще подборочка фото кухонь, которые стали сердцем дома благодаря стараниям обычных людей, а не дизайнеров.
Комментарии
Нельзя мне такое смотреть - одно расстройство. Надеюсь, года через три массовое сознание со скрипом повернётся, и мне не придётся продвигать старовации или делать вот такое.
Пойду лучше почитаю про балерин, красящих пачки молоком девственниц и заворачивающих сырое мясо в кичку.