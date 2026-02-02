15+ человек, которые любую кухоньку превратят в островок уюта

Говорят, что душа дома живет там, где пахнет свежезаваренным кофе и домашней выпечкой. Кухня — это не просто место для готовки, это пространство, которое мы наполняем своими мечтами, семейными историями и личным комфортом. В этой подборке мы собрали примеры того, как обычные люди превращают типовые метры в настоящие места силы. Здесь и бабушкин уют, и смелые дизайнерские эксперименты, и крошечные уголки, в которых каждый сантиметр продуман до мелочей.

«Ремонт кухни 6.3 кв.м. своими руками»

«Кухня моей бабули»

  • Я чувствую, в этой кухне во все блюда щедро добавляют любовь. © Shanski188 / Reddit

«Моя отремонтированная комната для обедов»

Anna Aki
3 часа назад

Осталось только комнаты для ужинов и завтраков отремонтировать?

-
-
Ответить

«Моя крошечная, но функциональная кухня»

«А вот моя — маленькая, но уютная»

Anna Aki
3 часа назад

Ничего себе маленькая, как минимум больше всех предыдущих)

-
-
Ответить

«Моя маленькая розовая кухонька»

«Уютная столовая в коттедже, который мы построили сами»

Anastasiia
3 минуты назад

Почему-то первая мысль о том, как они будут копоть и жирные брызги отмывать с каменной стены...

-
-
Ответить

«Наша кухонька в серый британский день»

«Мы полностью переделали столовую в нашем коттедже 40-х годов»

«А вот моя после того, как я выключаю свет»

Уютная кухня с А-образной крышей

«Кухня в нашем будущем доме. Это дом, в котором вырос мой партнер — большинство вещей, таких как мозаика на полу, были сделаны и спроектированы его родителями»

«Только что добавила последние штрихи к моей грибной кухне»

«Кухня у нас небольшая и мы думали обедать в гостиной. Но после ремонта за эти места у окна идет настоящая борьба»

«Такой была кухня, пока копили сумму на ремонт, — и такая получилась на двоих взрослых, двоих детей и одного кота»

«Приобретая квартиру, я визуализировала себе кухню мечты и была уверена, что буду творить кулинарные шедевры, стоя перед распахнутым в теплое время года окном»

«Требовалось сделать капитальный ремонт кухни»

«Решил поделиться, как я кухню переделал»

«Моя кухня по утрам»

А вот еще подборочка фото кухонь, которые стали сердцем дома благодаря стараниям обычных людей, а не дизайнеров.

O_о
2 часа назад

Нельзя мне такое смотреть - одно расстройство. Надеюсь, года через три массовое сознание со скрипом повернётся, и мне не придётся продвигать старовации или делать вот такое.
Пойду лучше почитаю про балерин, красящих пачки молоком девственниц и заворачивающих сырое мясо в кичку.

-
-
Ответить

