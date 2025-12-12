А я просто обожаю найти хорошую вещь недорого)
Прямо как будто небольшой выигрыш в покупательской лотерее.
15 человек, которые отчебучили такое, что ситуация стала не просто неловкой, а незабываемой
Умение вовремя промолчать — полезный навык. Но умение ляпнуть что-то невпопад так, чтобы это вошло в историю — вот это уже настоящее искусство. Герои нашей статьи владеют им в совершенстве. Благодаря им обычные бытовые ситуации превратились в незабываемое комедийное шоу для всех свидетелей.
- Пишет мне товарищ: «В силах занять энную сумму?» Отвечаю: «Да, без проблем». Договорились вечером увидеться, заодно и прогуляться. Увиделись, гуляем. Проходит около часа, уже собираемся расходиться, я вспоминаю, что он просил в долг. Достаю деньги со словами: «Ты бы хоть напомнил, а то я сам забыл, вообще мысли о другом». На что он отвечает: «Ну просто неловко как-то». И добавляет гениальнейшую фразу: «И вообще, можно подумать, мне одному это надо!» Действительно. © ospearon / Pikabu
- Я как-то обратился к одной женщине как «Женщина». Она ответила почему-то: «Ой, да какая я женщина?» На что я не нашел ничего лучше, чем сказать: «Первый, кто назовет вас мужчиной, будет иметь дело со мной!» Надеюсь, я оставил этой фразой ее не менее озадаченной, чем был я после ее ответа. © AdDucoMorior / Pikabu
- Стоим мы как-то с другом возле подъезда, болтаем. Тут его видит сосед и сразу напоминает про должок, который нужно было вернуть еще на прошлой неделе. И тут мой друг, видимо, жутко занервничал и, вместо того чтобы хоть как-то извиниться, просто ляпнул: «Ну так ты думаешь, я тебе одному должен?» Сосед, конечно, просто обомлел и отошел.
- Была я как-то в гостях у родственников. Сестра показывает платье, которое собирается надеть на свадьбу племянника. Все, конечно, ахают, охают, спрашивают, где купила, говорят, что смотрится ну просто на миллион! И тут я, совершенно не подумав, решила вставить свои пять копеек и сделать комплимент. И как ляпну: «Ой, а я видела его недавно в магазине, оно же копейки стоило! За такую цену это вообще находка!» Вся комната тут же замолчала, а сестра резко повернулась ко мне с таким видом, что я поняла: мой «комплимент» про дешевую находку был худшим из всех!
А я просто обожаю найти хорошую вещь недорого)
- Вчера так неловко было. Стоим с двумя коллегами, обе Тани. Одной, я знаю, 46 лет, другой — не знаю, только познакомились. И вот в разговоре, как-то так вышло, что зашла речь и я предположила, что второй Тане 44. А ей 28. До сих пор умираю от стыда. Облажалась конкретно. © iadonkey1234
- Мой парень — итальянец. Через год отношений приехали мы к моим родителям. Сидим, болтаем, и тут мой красавчик решает сделать мне комплимент и встает, чтобы сказать тост. И выдает этот шедевр: «Я люблю Катюшу, рад, что вместе, несмотря на ее сложное прошлое!» Родители сначала переглянулись, потом уставились на меня. Я смотрю на парня, а он, не понимая, в чем дело, поясняет: «Ну ты же в прошлом не в Италии училась, я час ехал к тебе каждый день!» Оказалось, он хотел сказать: «Несмотря на сложности в прошлом». Вся семья просто рухнула от смеха, но этот момент я не забуду никогда!
- У меня мама блондинка маленького роста, предпочитающая спортивный стиль одежды, и со спины похожа на подростка. Несколько лет назад ехала в автобусе, тогда ей было 63, и к ней обратился парень, стоящий позади: «Девушка, вы выходите?», она повернулась и он такой: «Ой, извините...». © CockuKoma / Pikabu
Я предпочитаю никому не "давать" возраст, если не сильно настаивают)
Недавно одной женщине мысленно дала лет 40+, с тюнингом. А оказалось 31 ))
- Работаю я, значит, продавцом, заходит бабушка с мальчиком, ну лет 5. Бесится, все хватает, бабушка нервничает. Я такая: «Ты почему бабушку не слушаешься?» Мальчик отвечает: «Это не бабушка, это моя мама!» Ну так бывает — поздний ребенок. Е-мое, как мне было неловко. © tatia__na8
- Работала в дружном коллективе. Подошла со спины к коллеге, вроде не первое апреля, а спина белая и плечи. Говорю: «Ох, ремонт у тебя дома? Ты весь в штукатурке». Он засмущался и сказал, что это перхоть. Давно не чувствовала себя так неловко. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад я познакомился с соседом на даче. Мне тогда было лет 35, а соседу и его жене лет 50. Мы с ним довольно долго и весело болтали у его на участке и легко перешли на «ты». Так же он мельком познакомил меня со своей женой. На следующий день я снова решил зайти к соседу по какому-то вопросу. Я подошел к калитке и нажал звонок. Калитку подошла открыть его жена. Я посмотрел на ее строгое и серьезное лицо, которое не допускало даже мысли о панибратских отношениях. Я растерялся и в смущении смог только спросить: «Тетя Оля, а Леша дома?» © kofa1432 / Pikabu
- Год назад подошел ко мне на улице парень познакомиться, попросил «номерок», ну я дала, он написал какую-то фигню, я по-быстрому заблокировала его и благополучно забыла. Сегодня снова подошел какой-то парень, попросил номер, я на автомате даю, если что, потом заблокирую, он записывает и решает позвонить, чтоб я его номер сохранила. Звонок не проходит. Я говорю, мол, денег нет, наверное. А он: «Да нет, мы с тобой знакомились уже. Я у тебя в черном списке, видимо». Так смешно и так неловко одновременно мне еще не было. © Подслушано / Ideer
Вот всем желающим навесить на незнакомых людей родственно- возрастные ярлыки давно пора расширить кругозор и либо подтянуть своё воспитание, либо засунуть эти самые ярлыки себе в задницу и сидеть на ней покрепче, что бы назад не вылезли. Времена давно уже изменились, и рожают сейчас не только молодые, по самым разным причинам. И вот каково людям слышать, как кто то дремучий обзывает их бабушками или дедушками, не зная всех обстоятельств их позднего родительства. И неизвестно ещё, как эти самые "ярлычники" в возрасте этих родителей выглядеть будут. Может сами за прабабушку и прадедушку сойдут на глаз.
- Муж уехал на 1,5 месяца в командировку заграницу. Справляться без него оказалось сложновато. Особенно, когда нужно было закупиться продуктами или бытовыми вещами. А еще несколько раз ломались краны, то в ванной, то на кухне. Сама бы с инструментами без мужа не справилась, сделала бы хуже. Поэтому вызывала мастера раза 3. Дочь была рада новому человеку в доме, хотела с ним поиграть, показать свои игрушки. Но я объяснила, что он пришел работать, а не знакомиться. Помню момент, когда муж вернулся, мы сидели за столом и обсуждали его поездку. Я так соскучилась, была очень рада его видеть. Дочь в какой-то момент вошла, села возле нас. Сперва молча слушала, а потом повернулась ко мне и спросила: «Мама, а когда снова придет тот дядя к нам в гости? Я хочу с ним поиграть». Муж чуть не подавился. Ситуация из разряда анекдотов, честное слово. Все объяснила, но все равно неловко. Дочь подставила, когда я этого совсем не ожидала. © Мамдаринка / VK
- Возвращались поздно ночью с друзьями на машине. Видим, девушка голосует. Не бросать же в такое время человека в беде, остановились. Подобрали ее, оказалась совсем молодая девчонка, молчаливая какая-то, так и не разговорили. Пока мы пытались с ней познакомиться, чтобы разузнать что да как, она все время молча всматривалась в каждого из нас — было прям жутко. В какой-то момент неловкой тишины, она говорит: «Остановите, пожалуйста, вон у того домика?» Остановились, и она прежде, чем выйти: «Извините, ребят. Обозналась. Я не за вами». Домой ехали молча. Если она нас и разыграла, то очень искусно. © Мамдаринка / VK
- Болела голова, настроения не было, зашла пообедать в кафе. Заказала пиццу, принесли с горелыми краями дочерна, отказалась, переделали, принесли новую, Ну я ее съела и пошла на выход. Забыла, что платить надо. Меня официант на выходе остановил с терминалом. Мне так неловко было. Наверное, он подумал, что я умышленно стала уходить, не заплатив. А я реально забыла, что надо платить, с больной головой. © gazprom_neft.russia
Вообще ничего не поняла в истории, где компания друзей на машине поздно ночью подобрала голосующую девушку, и сказанную ею фразу: "Обозналась, я не за вами". Это была девушка с пониженной социальной ответственностью? А что означает фраза: "Я не за вами". Она каких-то определённых клиентов ждала? Ничего непонятно. Может быть, кто-нибудь из комментаторов объяснит.
- Однажды я стояла в длинной очереди, чтобы купить бутылку воды в торговом автомате. Заплатила, нажала номер товара, взяла воду и машинально сказала автомату: «Спасибо!» Излишне говорить, что мои попытки превратить это в напевание песни только вызвали еще больше смеха у людей, стоявших сзади. © duckington / Reddit
- Однажды в начальной школе мне стало плохо, и я попросил учительницу отпустить меня в кабинет директора, чтобы я мог позвонить папе. Пошел туда, а там было два телефона: один для внутренней связи, а другой для внешних звонков. Решил не спрашивать и просто взял первый попавшийся телефон. Позвонил папе и сказал: «У меня животик болит», а он ответил: «Не волнуйся, скоро приеду за тобой». Оказалось, я использовал телефон для внутренней связи, и наш разговор с папой транслировался на всю школу, для всех. Мне до сих пор становится не по себе, когда об этом вспоминаю. © Quivex / Reddit
- Неделю назад нужна была информация по оборудованию. Дали телефон представителя компании производителя, общались в течение дня, он оперативно отвечал на все вопросы. Выслал всю необходимую информацию. Думаю, какой человек хороший попался, нужно отблагодарить, ну и перевел ему на карту немного денег. А сегодня совершенно случайно узнаю что общался я с директором этой компании, обороты которой совсем не детские. Наверно, он подумал что я дурак. © yurarlektrik / Pikabu
- Когда мне было шесть, я пошла с мамой и отчимом на празднование 60-летия их старого друга. У этой компании вообще не было чувства юмора. Как только подали ужин, и мы человек 20 уселись за большой банкетный стол, я громко спросила у виновника торжества: «А когда тебя уже в дом престарелых отправят?» Единственный смех раздался от моей мамы, которая тут же замолчала, когда поняла, что все остальные в ужасе от моей невежливости. © OhManThisIsAwkward / Reddit
А здесь истории, где людей пытались поставить в неловкое положение, но те выдали ответочку
Комментарии
Я недавно оказалась в неловкой ситуации. Сын подружился с мальчиком в спортивной секции. Мы с его мамой тоже начали близко общаться. И вот недавно я по косвенным признакам поняла, что их папа это давнишний постоянный любовник моей подруги. 🙈
Какой хороший шютка про дом престарелых, ха-ха.
Ну, если маме было смешно, понятно, что юмор семейный)