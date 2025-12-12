15 человек, которые отчебучили такое, что ситуация стала не просто неловкой, а незабываемой

Вот всем желающим навесить на незнакомых людей родственно- возрастные ярлыки давно пора расширить кругозор и либо подтянуть своё воспитание, либо засунуть эти самые ярлыки себе в задницу и сидеть на ней покрепче, что бы назад не вылезли. Времена давно уже изменились, и рожают сейчас не только молодые, по самым разным причинам. И вот каково людям слышать, как кто то дремучий обзывает их бабушками или дедушками, не зная всех обстоятельств их позднего родительства. И неизвестно ещё, как эти самые "ярлычники" в возрасте этих родителей выглядеть будут. Может сами за прабабушку и прадедушку сойдут на глаз.