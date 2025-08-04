15 человек, которые просто переступили порог чужой квартиры, а дальше начались странности

Разобраться в новом человеке бывает сложно, никогда не знаешь, что у него там в душе. А уж чужая квартира — это настоящая бездна и неизвестность, в которую иногда лучше не заглядывать. Потому что никогда не знаешь точно, что там можно увидеть, кого встретить и в какую ситуацию вляпаться. Герои нашей статьи готовы подписаться под каждым словом.