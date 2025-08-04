15 человек, которые просто переступили порог чужой квартиры, а дальше начались странности
Разобраться в новом человеке бывает сложно, никогда не знаешь, что у него там в душе. А уж чужая квартира — это настоящая бездна и неизвестность, в которую иногда лучше не заглядывать. Потому что никогда не знаешь точно, что там можно увидеть, кого встретить и в какую ситуацию вляпаться. Герои нашей статьи готовы подписаться под каждым словом.
- Работал связистом и инсталлятором интернет-провайдера. Много чего повидал, но самое запоминающееся — это бабулька с грядкой в квартире. Заявка была на нерабочий телефон. Прихожу, квартира на втором или третьем этаже. Практически с самого начала квартирного коридора земля примерно по щиколотку и до самого балкона зала. Аккуратно грядки прополоты, говорит мне: «Не наступай на саженцы, иди аккуратно». В общем, телефонная розетка, будучи прибитой к плинтусу, сгнила под толщей земли (хозяйка ее обильно поливала). © privedmedved2 / Pikabu
- Долго искали квартиру с девушкой, наконец, нашли. Хозяйкой оказалась дама лет шестидесяти. Когда смотрели квартиру, моя девушка отошла в туалет. Мы с дамой остались наедине. Внезапно она прекратила рассказ о квартире, посмотрела в глаза и спросила: «Бросишь ее ради меня?» Квартира мне была нужна, но не настолько. © Палата** / VK
- Работал монтажником 1,5 года, подключал людям интернет и ТВ. Попалась одна квартира, которая была полностью заставленная старыми магнитофонами, радио, колонками и музыкальными центрами. Хозяин при этом ходил дома во фраке. А пол был такой липкий, что отрывать обувь приходилось с заметным усилием и нужно было постоянно переминаться с ноги на ногу, чтобы сильно не прилипнуть. © danakol.ih / Pikabu
- Я живу в двухкомнатной квартире, и внезапно плата за электричество выросла в 4 раза. Я платила, думая, что все нормально. Потом мы с папой глянули в платежки и поняли, что дело не только в повышении тарифов. Арендодатель открестился и не захотел разбираться в чем дело, так как дом он продал. Тогда мне самой пришлось лезть в подвал, и там, отключая и включая разные рубильники, я вдруг услышала странный шум. Каково же было мое удивление, когда я нашла там два покрытых паутиной обогревателя, которые работали на всю мощность. Оказалось, бывший хозяин установил их, чтобы в холода не замерзли трубы и я платила за них постоянно, независимо от того, какая на улице погода. Самое интересное, что арендодатель сказал, мол, ничего не знает об этих обогревателях. © Qu***ElizabethIII / Reddit
- При генеральной уборке, когда взялись мыть окна, были очень сильно удивлены материалом, который был забит в трещины оконных рам. Окна старые, деревянные, рассохшиеся. Так вот, женщина, что проживала здесь раньше, забила все щели своими трусами! Стрингами было утыкано все окно! То ли продавала она их, то ли для чего-то другого они ей нужны были, но пакет трусов мы вынесли на помойку. © Aliskanow / Pikabu
- В квартире одного мужчины был шкаф для любовницы. Я серьезно — один из шкафов на лоджии был оборудован так, чтоб туда могла поместиться некрупная девушка. С балкона было два выхода, на кухню и в комнату. Просто чтобы спрятать любовницу в случае форс-мажора, а потом быстро вывести вон. Жена на кухне — выводим нежелательный объект через спальню, в прихожую и брысь отсюда, у лифта оденешься. Уф, пронесло. Впрочем, чел давно развелся (и это неудивительно). © ririri50 / Pikabu
- Раньше занимался системами вентиляции и отопления. Зашел в дом клиента, чтобы проверить давление воздуха. В одной комнате у него был гигантский стол для настольных игр, стены были украшены постерами Marvel. У нас завязался разговор, и в итоге клиент позвонил моему боссу и спросил, могу ли я остаться у него до конца дня, чтобы все тщательно проверить. Поскольку я был новичком, моему боссу эта идея не очень понравилась, но клиент всегда получает то, что хочет. В итоге мы весь день играли в настолки, а я еще и получал за это деньги (включая сверхурочные). Лучший рабочий день в моей жизни. © Loken89 / Reddit
- Менял как-то окна в большом доме в богатом районе. Там жила пожилая дама. Так ее дом был идеальной капсулой времени из 1960-х годов, каждая комната имела свою дизайнерскую тему, и в каждой комнате были установлены разные манекены, одетые в одежду 60-х. Это было действительно странно. Наверное, дама была одинока. © Wolfxskull / Reddit
- Арендовали квартиру с видом на парк, но вид оказался совсем другим. Спустя 2 недели после отъезда вдруг сюрприз. Владелец пишет, что у нового арендатора срочный вопрос. Следом смс с другого номера: «Простите, но ваши трусы разбивают мне сердце». Оказалось, что в его комоде их нашла его невеста и закатила истерику. У парня паника, но трусы были не мои, поэтому я решила не вмешиваться. © tobealina / Pikabu
новая игра для женщин -
покупаете новые труселя. когда приходит муж, (друг, товарищ или сожитель) с грозным видом держа их в руке заявляете - я всё знаю! развернуться и уйти в комнату, главное удержать покер фейс )))
- Хозяйка квартиры приходила, когда мы на работе, и прибиралась так, как ей нравится. Переставляла стаканчик с зубными щетками на правую сторону, а потом нам звонила и высказывала недовольство, почему мы его на левую сторону полки перемещаем. Могла днем прийти, когда мы после обеда лежали в обнимку и зайти в комнату. Муж как-то хотел преградить ей путь в одних трусах, но ее это особо не смутило, и она прошла в комнату, чтобы порядок проверить. Очень обиделась, что мы ковры и старые полки с резиновыми игрушками со стен сняли. © MyxaBHH / Pikabu
- Знакомый подрабатывал курьером в доставке блюд японского ресторана. Однажды повез роллы на адрес, а дверь ему открыла его собственная сестра. Так он узнал, что сестру выперли из съемной квартиры и она мыкается по подружкам, а сестра узнала, что брата турнули из вуза и он работает курьером. © calesco / Pikabu
- Как-то очень милая старушка в инвалидной коляске хотела, чтобы я увидел комнату ее взрослого сына. Она жила в крошечной двухкомнатной квартире, заполненной старушечьими вещами. Сын больше с ней не жил, но она сохранила его комнату на всякий случай, если он вернется. Она открыла дверь, и, о чудо, там был полноценный стоматологический кабинет. Не то, что я ожидал. © neverdoneneverready / Reddit
Я бы такого сыночка боялась. Подпольные стоматологи и акушеры, мне казалось, должны были давно исчезнуть как класс.
- Снимали у бабульки квартиру. Она указывала нам, чем ванну надо мыть, сказала снять магнитики с холодильника, так как они создают постоянное магнитное поле, а компрессор работает от переменного тока, и это может его сломать. Пару раз засылала своего мужа, якобы он мимо проходил и решил зайти в гости. А когда сломалась стиралка, сказала, что это мы ее неправильной эксплуатацией сломали, до нас же она 15 лет нормально работала. В итоге хватило нас на 4 месяца. Я понял, что снимать квартиру надо у тех, кто не пытается совать свой нос в ваши дела в квартире и не сильно переживает за нее. © 3GHz / Pikabu
- Мы остановились у друзей, и гостевая спальня с ванной комнатой была в нашем полном распоряжении. Я заметил, что у них в душе была ярко-желтая резиновая уточка. Они на пенсии, их младшему внуку 24 года, и он не остается на ночь. Мы выбрали подход «не спрашивай ни о чем». © Bob Wilson / Quora
- Как-то коллега с прошлой работы пригласила к себе на ужин. В туалете мне пришлось кое-как устраиваться на тонком керамическом ободке. Потом выяснилось, что коллега сняла сиденье перед нашим приходом, «потому что с ним унитаз выглядит недостаточно хорошо». © Unknown author / Reddit
А вот еще несколько интересных статей о людях, которые однажды решили сдать или снять жилье: