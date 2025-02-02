15 человек, которым скучать на работе точно не приходится

На любой работе хочется достойную зарплату, адекватное начальство и спокойствия. Но не все так просто. В каждый трудобудень мы пересекаемся с коллегами, клиентами и сталкиваемся со всякими их заморочками. И порой такие ситуации просто грех не рассказать на весь интернет.

«У нас одна сотрудница долго пыталась забеременеть. Наконец у нее получилось. Купила ей вкусняшек. Начинается праздник, открываю холодильник и вижу это»

"Начальник уселся на мой стол, чтобы потрепаться с коллегой. Что ж, вот и последствия"

"Мой рабочий телефон и телефон коллеги. А ведь еще недавно они были новыми"

© BackOfTheHearse / Reddit мальвина 9 часов назад У одной коллеги всегда так закручивался, потому что она трубку подносила к правому уху, хотя не была левшой. А правши обычно подносят телефон к левому уху. Так вот у нас - нормальных, провод был в норме, а у нее такая букля как н-а фото справа)) - - Ответить

"Коллега притащила на работу игрушку, которая активируется движением и поет песенки. Всех ней достала"

«И вот кто-то спер эту игрушку. А сегодня я увидела на столе коллеги конверт с ее именем и фото. Ору чайкой».

«Ребята на работе в благодарность за помощь решили подарить мне растение. Как мило, что они оставили презент именно на моем стуле. Благими намерениями вымощена дорога к мокрым штанам»

"Попросили, значит, коллегу разрезать торт"

"Что значит "чистое" у моего коллеги и у меня"

"Достало, что коллеги таскают мой кетчуп, и я нашел решение"

«Иногда коллеги просто потрясают меня своей ленью»

«Сотрудник начал делать тесто, но забыл про него»

"Кружка коллеги. Это вообще нормально? Просто отказывается мыть"

© miiiikec / Reddit мальвина 9 часов назад О, у одной коллеги была такая. Мы всем кабинетом молча ждали зарождения новой жизни, но нет, зародилась жизнь во мне и я быстро ушла в декрет😄 - - Ответить

"Вот что коллега получила от парня, который в нее влюблен"

"Попытка соблазнения была неудачной - большую часть съела я".

"У коллеги вечно ломаются плоскогубцы в одном и том же месте"

«Поработала, называется. Сняла палет кофе, и он решил прилечь. Собрали быстро — парни помогли, разбила из всего одну упаковку»