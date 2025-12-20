15 человек, которым впору паспорт менять, чтобы не казалось, что это две разных личности

Кто-то меняется, чтобы просто себя порадовать, а кто-то — вынужденно, пытаясь выбраться из ямы, которую подкинула жизнь. Болезненный развод, сложная операция или непростое взросление — у каждого героя нашей подборки была своя причина. Но результат один: глядя на их фото, сложно поверить, что на них — одни и те же люди.

«Я в том же месте, в той же одежде, но год спустя»

«Я мать пятерых детей, и только к 40 годам после развода я нашла себя и начала о себе заботиться»

«Я невероятно довольна результатами спустя 2,5 месяца после операций, и очень жду, какой же конечный результат я увижу спустя год»

«Два года трудов позади»

«Сделал пересадку волос и теперь уверен, что парикмахер больше не сделает мне неправильную линию бороды»

«Вот как сильно я изменилась всего за несколько лет. Увы, мне пришлось рано повзрослеть, но сейчас я рада, что вовремя осознала, как многое в жизни мне предстоит изменить»

«У меня произошла настоящая трансформация. Не только внешняя, но и в первую очередь внутренняя»

«Мне 45 и 11,5 недель назад мне сделали операцию, после которой я, наконец, попрощалась с апноэ, начала дышать носом и теперь высыпаюсь»

Обалдеть, впервые вижу, чтобы челюстно-лицевая хирургия такой омолаживающий эффект имела. © Staaleh / Reddit

«Три года, как я вышел из удручающих отношений, из-за которых я сильно похудел. Но я понял, что пора браться за свое здоровье и физическую форму»

«В прошлом году пришлось побороться за свое здоровье, в этом — все стало гораздо лучше, и я взялась за свою физическую форму»

«Мы в браке уже 27 лет и недавно скинули на двоих 90 кг»

«У меня никогда раньше не было коротких волос, но я всегда хотела. Обкромсала их и абсолютно счастлива!»

«Я скинула килограмм 10, сделала стрижку, покрасила волосы и подобрала уход за кожей. А еще узнала свой цветотип, чтобы понять, какие цвета мне идут»

«Это самое радикальное, что я когда-либо делала. Женщинам нравится, а вот мужчины стали делать мне какие-то странные комплименты»

«Я начала свой путь в йоге и здоровом образе жизни чуть больше года назад и ни разу не пожалела»