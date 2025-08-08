15+ человек показали, что для счастья порой достаточно уютного балкона

«Делайте с балконом все, что взбредет в голову», — сказал владелец квартиры нашему герою. Тот не растерялся и превратил обычную лоджию в место мечты. И он не единственный, кто доказал, что балкон — это не склад для хлама, а полноценная комната.

«Кое-что подшаманил на балконе»

«Снял квартиру. Владелец разрешил делать с балконом все, что только в голову взбредет»

«Только что закончила украшать свой балкон. Я в восторге»

  • Погоди, у тебя там что, раковина на балконе? © Deciram / Reddit
  • Так и есть! В моей стране это обычное явление, мы на раковину еще и вешаем постиранное белье. © misspinato / Reddit

«А раньше тут стояли только мусорные баки»

«Соорудили такой декор на балконе из всякого дешманского хлама»

  • Это просто гениально, беру на заметку!

«Я его утеплил, так что даже зимой редко закрываю»

«Вот какой у меня балкон в спальне»

«Мой уютный балкон»

«У нас пока нет сада, но благодаря жене теперь кажется, что есть»

«Мой маленький балкон в золотой час»

«Да, это обычные поддоны, поставленные друг на друга. И, кстати, фонарики светятся»

«Она находит балкон очень уютным»

  • Мне очень нравится, как надежно защищен балкон — с этой сеткой и всем остальным. Для меня это настоящий признак любви к нашим четвероногим. © YellowRavenInk / Reddit

«Балкон украшен и готов к лету»

  • Похоже, это прекрасное место, чтобы проснуться после сна, в который вы погружаетесь во время чтения хорошей книги. © mindblowning**** / Reddit

«Балкон моей мамы. Почти все в нашем доме сделано моим отцом. Например, этот диван и полки»

«Наш супер уютный балкон со стеклянными панелями и гирляндами»

«Идеальное место для чтения и днем, ​​и ночью»

«Мой балкон»

«Решил немного навести порядок»

«Мне так нравится мой балкон! Впервые за несколько лет действительно могу им пользоваться»

«Вот такой балконный огород»

Мы в полном восторге, умеют же люди. А вот история о том, когда глаза боятся, а руки делают — причем невероятную красоту:

Фото на превью digs510 / Reddit

