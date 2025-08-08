15+ человек показали, что для счастья порой достаточно уютного балкона
Дизайн
18 минут назад
«Делайте с балконом все, что взбредет в голову», — сказал владелец квартиры нашему герою. Тот не растерялся и превратил обычную лоджию в место мечты. И он не единственный, кто доказал, что балкон — это не склад для хлама, а полноценная комната.
«Кое-что подшаманил на балконе»
- Вау! Теперь хочу балкон, чтобы сделать то же самое. © bobo-brockins / Reddit
«Снял квартиру. Владелец разрешил делать с балконом все, что только в голову взбредет»
«Только что закончила украшать свой балкон. Я в восторге»
- Погоди, у тебя там что, раковина на балконе? © Deciram / Reddit
- Так и есть! В моей стране это обычное явление, мы на раковину еще и вешаем постиранное белье. © misspinato / Reddit
«А раньше тут стояли только мусорные баки»
«Соорудили такой декор на балконе из всякого дешманского хлама»
- Это просто гениально, беру на заметку!
«Я его утеплил, так что даже зимой редко закрываю»
«Вот какой у меня балкон в спальне»
«Мой уютный балкон»
«У нас пока нет сада, но благодаря жене теперь кажется, что есть»
«Мой маленький балкон в золотой час»
«Она находит балкон очень уютным»
- Мне очень нравится, как надежно защищен балкон — с этой сеткой и всем остальным. Для меня это настоящий признак любви к нашим четвероногим. © YellowRavenInk / Reddit
«Балкон украшен и готов к лету»
- Похоже, это прекрасное место, чтобы проснуться после сна, в который вы погружаетесь во время чтения хорошей книги. © mindblowning**** / Reddit
«Балкон моей мамы. Почти все в нашем доме сделано моим отцом. Например, этот диван и полки»
«Наш супер уютный балкон со стеклянными панелями и гирляндами»
«Идеальное место для чтения и днем, и ночью»
«Мой балкон»
«Решил немного навести порядок»
«Мне так нравится мой балкон! Впервые за несколько лет действительно могу им пользоваться»
«Вот такой балконный огород»
Мы в полном восторге, умеют же люди. А вот история о том, когда глаза боятся, а руки делают — причем невероятную красоту:
Фото на превью digs510 / Reddit
Какие красивые и уютные балконы! Умеют же люди создавать красоту!
