16 детских фраз, от которых на смех пробирает и слезы наворачиваются
Иногда мы с детьми будто бы говорим на разных языках. В их мире зубная паста — универсальное чистящее средство, а папа за ноутбуком смотрит мультики, но никак не работает. Детская логика — это нечто железобетонное, обезоруживающее и невероятно смешное. Непосредственный взгляд на мир детей — это то, чего нам, взрослым, порой так не хватает.
- Услышала шум в туалете. Захожу, а там сын в одной руке держит зубную пасту, а в другой — зубную щетку мужа. Говорит: «Я тебе помогаю! Унитаз вон какой грязный был». Смотрю, а унитаз аж блестит! И тут сын мне шепчет: «Мам, а давай-ка папе не говорить, я потом тихонько поставлю его щетку обратно». Пришлось объяснять, что папе в рот потом все это пойдет, а зубная паста — это не универсальное средство, хотя сама теперь знаю: если что, для блеска пойдет. Гордый сын заявил: «В следующий раз найду щетку, которую не жалко». Прячу теперь наши на всякий случай. © Мамдаринка / VK
- Забирала сегодня дочь из сада. Только вышли из калитки, как ребенок просится зайти в магазин и купить какую-нибудь сладость. Объяснила, что не брала кошелек, поэтому сладости отменяются. Спустя 10 минут тишины дочь выдает: «Мам, я тут подумала, а что если ты перестанешь тратить деньги на себя? Ты же тогда сможешь больше моих желаний выполнять!» © Не все поймут / VK
- У меня 3 доченьки разных возрастов. Первая появилась на свет на месяц раньше планируемого срока. Вторую я вынашивала аж 10 месяцев, видимо, она хотела поспать «еще 5 минуточек». А единственная, кто появилась на свет вовремя, у меня младшенькая. Ей сейчас 7 и она очень любознательный ребенок. Недавно разглядывала фотографии, на которых я была беременна, начала расспрашивать обо всем. Я в разговоре упомянула, кого и сколько вынашивала. Дочка удивилась и сказала: «Так Кристина у нас недоносок, получается? А Надя — переносок?» Сдержав смех, я спросила, кто же тогда она. Дочь немного подумала и выдала: «Носок!» © Мамдаринка / VK
- Сын собирается в спортивный лагерь. Говорит мне, что главное в лагере — это дисциплина, мол, буду вести себя хорошо, то все будет ок. Я ему говорю: «А разве ты можешь хорошо себя вести?» А он в ответ: «Мама, если я захочу, то буду идеальным ребенком». Спросила, почему же он тогда этого не хочет? А он выдал: «Ну вы же меня и так любите!» © Татьянка Евдокимова / Dzen
- Дочь легла в кроватку и говорит: «Бади ёги дегИ». И так несколько раз. Я не реагирую. Старшему сыну уже надоело это слушать и он выдал: «Да накройте вы ее уже одеялом!» © Анна Астраханцева / ADME
- Сестра младше меня на 15 лет. Когда ей было 5, она забрасывала меня миллионами вопросов из серии «Почему?» Как-то раз я спросил, мол, почему бы тебе не пойти и не заняться какими-нибудь своими делами? Сестра не растерялась и ответила: «Потому что мне 5 лет, я не знаю, какие у меня дела, чтобы ими заниматься». Резонно. © Unknown author / Reddit
- На детской площадке кричали: «Аруушка, иди сюда!» И тут моя дочь выдала: «Почему ее зовут Аруушка? Потому что она целый день орет? Да, мама?» Я сначала не поняла, а потом как поняла. © violettapogiba
- Муж работает, я в декрете сижу. Ребенок ходит в младшую группу в садике. Мишка у меня очень любознательный ребенок. С удовольствием наблюдает за тем, как я веду домашние дела. Так вот, недавно сидели за столом на кухне, ужинали, ребенок выдал: «Да уж, пап, ты бы не бегал от мамы, а помог ей. А то она одна только в этом доме работает, ты же постоянно мультики смотришь». И, как ни в чем не бывало, продолжил жевать пюреху. Муж — предприниматель и дома частенько работает с ноутбуком. Наш сын почему-то подумал, что тот смотрит мультики. Зная, как много всего я делаю по дому, решил поделиться мыслями с папой и попросил того исправиться. Повеселил ребенок. Ну и приятно сделал тоже, конечно же. © Карамель / VK
- Мой 4-летний сын играл со своей 5-летней подружкой. Девочка сказала, что хочет замуж за своего папу. Я ответила, что за папу никак нельзя, можно только за мальчика, например, за этого — и показала на сына. Она оценивающе посмотрела на него и сказала: «Фу!» Короче, моему сыну в первый раз отказала девочка. Хотя он все равно не понял, что такое «замуж». © grishkocat
- Наш 3-летний сынок устраивал обнимашки с мамой. Далее последовал такой диалог. Малыш: «Мамочка, я твой маленький мышонок, а ты — моя мама-мышка. А папочка — папа-мышь». Жена умиляется и говорит: «Как мило! А кто же твоя сестренка?» Сын выдает: «А она — крыса!» © oui_mais_non / Reddit
- Ехали с сыном в маршрутке. Он засмотрелся на мужчину, который открыл нотную тетрадку и начал выписывать оттуда ноты. Возле него стоял чехол со скрипкой, так что можно было предположить, что он музыкант. Мой сын долго смотрел на него, словно изучая, удивлялся, а потом резко повернулся ко мне и сказал: «Мама, можешь дать тому дяденьке свои наушники? Он просто, наверное, из прошлого века, а там наушников еще нет. Поэтому он не знает, что можно так не заморачиваться». Эх, кажется, с сыном следует провести урок музыки и рассказать о том, как она создается. © Мамдаринка / VK
- В детстве мы с другом терпеть не могли суп. А родители настаивали, говорили, чтобы мы его ели, типа полезно. Как-то нам налили по тарелке, а сами ушли в другую комнату. Мы решили, что если в невкусный суп добавить вкусный лимонад, то будет вкуснее. Не вышло. Тогда покрошили туда еще печенье и кусок шоколада. Стало в 100 раз хуже. Спустя полчаса зашли родители и видят, что мы так ничего и не съели. Мы им сказали: «Вы сами-то хоть пробовали это?» Надо было видеть их лица после дегустации. © Подслушано / Ideer
- Дочка, ей на тот момент было 2 годика, попросила у меня конфет. Я был занят и отправил ее к маме. Ребенок честно поплелся в соседнюю комнату канючить у мамы сладости. Зашел к ним через несколько минут, а у дочурки все мордаха шоколадом перемазана, жена же преспокойно спит на диване. На мой немой вопрос чадо невинно похлопало глазками и выдало: «Ну ты же сказал у мамы спросить!» Действительно, о том, что мама должна что-то ответить, я не упоминал. © skwert99 / Reddit
- Задали ребенку нарисовать профессию одного из родителей. Сын пошел к папе, но тот не был расположен к допросам о профессии. Сказал: «Отстань, я и так сутками работаю!» Ребенок убежал. Подхожу к нему проверить, а у него на листе нарисован папа и озеро с утками. Работаю с утками... © Мамдаринка / VK
- Утром собиралась на работу. Проснулась раньше всех, чтобы все успеть, ну и чтобы никто не мешал. Уже оделась, собрала сумку, осталось только прическу подправить. Зашла в ванную буквально на пару минут. Лаком для волос устанавливала форму. Сын начал подгонять: «Мам, быстрее, я хочу в туалет!» Вышла, попрощалась с ним, надела пальто и услышала из уборной его крик: «Фу, мам! Снова лак! Я не таракан тебе, чтобы меня вот так травить!» © Палата № 6 / VK
- У сына в саду был утренник. Мы с мужем кое-как раздобыли костюм волка. Пришли на утренник, переодеваемся. Забегает воспитательница: «Как у вас дела? Ух, какой красивый у тебя костюм!» На что сын ей выдает: «Да, я классная крыса!» Сынок постоянно твердил, что это костюм крысы. Мы сначала не понимали, почему, а потом осознали, что в этом костюме у волка всего два передних зуба. © Мамдаринка / VK
Детская непосредственность и удивительная способность маленьких фантазеров видеть мир под совершенно другим углом — настоящий подарок. Эти маленькие мудрецы каждый день напоминают нам, что не все так сложно, как кажется, и что повод для улыбки можно найти даже в испачканном унитазе или в тарелке с невкусным супом. Наверняка в вашей семейной копилке тоже хранится парочка уморительных фраз или историй, связанных с детьми. Поделитесь ими в комментариях.