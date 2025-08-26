16 детских фраз, от которых на смех пробирает и слезы наворачиваются

Детская непосредственность и удивительная способность маленьких фантазеров видеть мир под совершенно другим углом — настоящий подарок. Эти маленькие мудрецы каждый день напоминают нам, что не все так сложно, как кажется, и что повод для улыбки можно найти даже в испачканном унитазе или в тарелке с невкусным супом. Наверняка в вашей семейной копилке тоже хранится парочка уморительных фраз или историй, связанных с детьми. Поделитесь ими в комментариях.