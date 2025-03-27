15 человек, которые хотели полечить зуб, а получили приключение

Истории
17 минут назад

Многие люди боятся визитов к стоматологу. У всех на это свои причины - кого-то пугают цены, у других уже есть за плечами неприятный опыт. Но избежать лечения зубов трудно, поэтому все в какой-то момент собирают силы в кулак и идут на лечение. И порой из этого может выйти настоящее приключение, о чем потом долго всем друзьям можно рассказывать со смехом или возмущением.

  • Я ехала в такси, уткнувшись в телефон, когда водитель вдруг спросил: “Девушка, а если скажу вам, что у меня свой бизнес, а таксую для души, вы поверите?”. Я подняла глаза. Мужчина лет сорока, ухоженный, аккуратный, не похож на обычных таксистов. Я усмехнулась: “Ну не знаю… Сложно поверить”. Он кивнул, улыбнулся и говорит: “А я вот таксую для души. А так у меня своя стоматологическая клиника”. Я вежливо покивала, но, конечно, не поверила. Ну правда, стоматолог с клиникой – и таксист по вечерам? А через неделю я иду лечить зуб. Сажусь в кресло, жду врача, и тут дверь открывается… и заходит он. Тот самый таксист. Я в шоке, он смотрит на меня и вдруг смеется: “Ну что, верите теперь?” Все прошло идеально, профессионально, без боли. В конце он сказал: “Если что, записывайтесь снова. Ну или вдруг в такси встретимся”. © Карамель / VK
  • До ужаса боюсь манипуляций с зубами. Настолько, что падаю в обморок от одного запаха в клинике. Из-за этого стоматологи пачками отказываются работать со мной. И мультики включали, и игрушки давали в руках мять, все без толку — теряю сознание, как только запускается эта адская машина по высверливанию зуба. Сегодня мне сказали, что нужно будет удалять зуб мудрости, отчего я и бахнулась в очередной обморок. Думаю, настал тот самый момент, когда в создании красивой улыбки поучаствует еще и психолог... © Подслушано / Ideer
  • Я сказала своему первому стоматологу, что не пользуюсь зубной нитью, потому что мои зубы просто перерезают эту нить. Он усмехнулся и сказал: «Как классно придумывать небылицы всякие, да?» Затем его ассистентка взялась за мои зубы зубной нитью, и мои зубы тут же ее перерезали. Им пришлось пройти через две катушки, прежде чем мои зубы перестали резать нить. При этом стоматолог даже не извинился передо мной. © The_Book-JDP / Reddit
  • Случай произошел 2 года назад, заболел зуб мудрости, промаялась с ним пару дней, не проходил, и в пятницу вечером, после работы заехала в больницу. После консультации у врача, сообщили что зуб нужно удалять, и отправили в кабинет хирурга. Захожу я в кабинет, отдаю карточку, врач приглашает на стоматологическое кресло, посмотрел, и поставил обезболивающее. Далее через пару минут спрашивает — больно ли мне, и стучит по зубу металлическим зеркалом. Отвечаю, что да, все чувствую, еще не подействовало обезболивающее. Тут он говорит, что сейчас зуб еще посмотрит. По ощущениям, будто надавил на зуб. Далее снова спрашивает — чувствую ли я? Говорю, что да. И тут он показывает выдернутый зуб в щипцах. © Amiweshka / Pikabu
  • Все время считал, что не боюсь стоматологов. Делал себе пломбы, сверлил зубы. Но вот мой доктор ушел в отпуск, и я попал к другому врачу. Открыл рот, а он мне такой выдает: «О Господи, да у вас зубы как у старика, вы их хоть чистите?» С тех пор я боюсь стоматологов. © Novice123 / Pikabu
  • Пришла к стоматологу и меня спросили, что бы я хотела посмотреть, пока будут лечить зубы, ибо это займет много времени. Ну я долго не думала, вспомнила, что давно планировала глянуть "Один день" с Энн Хэтэуэй и назвала его. Несмотря на то, что я пошла в качественную стоматологию, это был мой худший поход. Мало того, что кучу денег заплатила за не самые приятные ощущения, так еще и вышла в слезах из-за грустного кино. Не советую никому такие развлечения. © Палата №6 / VK
Светлеате
19 часов назад

Так вы стоматологу не за приятные ощущения платите 😅, и, да, в стоматологии лучше смотреть любимые мультики 😁

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  • Пришла к стоматологу делать чистку. У меня один зуб болит, каждый раз, когда врач дотрагивается до него прибором, чувствую боль. Попросила сделать в том месте хоть какую-то анестезию, на что врач ответил: "Ты ж в январе родилась? Ну тогда потерпишь" Ну класс. © Подслушано / Ideer
  • Никогда не любила походы к стоматологу. Всегда терпела до последнего. Пока не появился он… Умный, веселый, широкоплечий, с большими крепкими руками - в общем, красавец-мужчина - мой стоматолог. Недавно узнала, что с женой развелся. Пришла удалять к нему зубы. Сильно нервничала, он успокаивал. Но нервов больше было не от боли, а от его присутствия рядом. Скоро снова на прием, на последний прием. Все зубки вылечил. А мне как теперь быть? Теперь-то и удалять нечего. © Подслушано / Ideer
  • В последний раз, когда я ходил к стоматологу, у меня были пятна на передних зубах. Первый помощник стоматолога осмотрел мои зубы и сказал, что у меня какая-то «внутренняя гниль». Я чуть с ума не сошел, пока думал об этом. Но затем пришел настоящий стоматолог и сказал: «О, это просто пятна от кофе», и удалил их за несколько минут. © strangegeneration94 / Reddit
  • Занятно прошел мой последний визит к стоматологу. На самом деле все начиналось прекрасно, сказали, что с зубами все в порядке, я хорошо за ними ухаживаю. А потом сказали, что они не работают по страховке и взяли с меня за посещение 400 долларов. © Poorly-Drawn-Beagle / Reddit
  • Я решила пойти к новому стоматологу. Она недавно открыла свою практику, хорошие отзывы, неплохие цены, вот и решила сходить. Я собиралась только поставить коронку. А стоматолог уговорила меня пролечить еще два кариеса. Но все это превратилось в лечение 8 зубов и еще двух коронок. Я об этом не просила и когда сказала, что не надо это делать сейчас, врач ответила: "Слишком поздно, я уже начала работать с другими зубами". И я буквально не могла уйти, пока она не закончит. Так в конце она мне выставила счет более чем на 3000 долларов, сказав, что моя страховка тут вообще не поможет. © Grkitaliaemt / Reddit
  • После ношения брекетов стоматолог велела носить прозрачные капы. Снимать их можно было только на время еды. Первое свидание, уютная кофейня, милый парень, которому я очень нравлюсь. Свои капы я тихонечко сняла, но тут обнаружила, что ловкая официантка унесла их вместе с мусором. Все потому, что я по глупости завернула капы в салфетку и спрятала под тарелку. Угадайте, кто 10 минут ковырялся в мусорке? Мой герой френдзоны... © Подслушано / Ideer
  • У меня невообразимо разболелся зуб, но это был конец декабря. И поэтому я никак не мог найти специалиста, у всех были выходные. Нашел одного стоматолога, но он постоянно переносил прием. В итоге мне пришлось практически умолять детского стоматолога вырвать мне зуб, так как я не спал уже целую неделю. Очень милый парень, но у него в кабинете была жуткая кукла Винни-Пух с зубными протезами. © Much_Committee_9355 / Reddit
  • Я человек занятой, поэтому на днях, когда у меня заболел зуб, я попросил свою девушку записать меня на прием к стоматологу, пока сам работал. Она набрала доктору и я услышал их разговор. Начиналось все весьма стандартно, меня записали, а потом женщина по ту сторону трубки спросила: «А сколько лет вашему мальчику?» Девушка с неловкой интонацией ответила: «Уже двадцать семь...» Мне стало так стыдно, что я не пришел на тот прием и записал себя сам к другому стоматологу. © Палата № 6 / VK
  • В 11 классе в пятницу первые два урока была алгебра. Я ее терпеть не могла! И как-то я решила прогулять. Пошла пережидать уроки в больнице, встала в очередь к зубному, и пропускала всех перед собой. Все было нормально, пока я не увидела в очереди свою учительницу по литературе. У меня аж волосы дыбом! Училка поинтересовалась, что у меня, я сказала, что нужна пломба. И, чтоб у нее не возникло подозрений, мне пришлось зайти к врачу. Поставили пломбу. С пользой прогуляла. © Подслушано / Ideer

Но занятным может быть визит к любому врачу, не только к стоматологу. Предлагаем заглянуть в другие наши статьи и убедиться в этом:

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