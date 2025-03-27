15 человек, которые хотели полечить зуб, а получили приключение

Многие люди боятся визитов к стоматологу. У всех на это свои причины - кого-то пугают цены, у других уже есть за плечами неприятный опыт. Но избежать лечения зубов трудно, поэтому все в какой-то момент собирают силы в кулак и идут на лечение. И порой из этого может выйти настоящее приключение, о чем потом долго всем друзьям можно рассказывать со смехом или возмущением.