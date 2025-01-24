15+ человек, которые оказались в курьезной ситуации из-за обычной одежды
Истории
1 день назад
Одежда — предмет первой необходимости, и, как и еда, она несет не только утилитарные, но и эстетические функции. Бонусом к этим основным ее свойствам могут стать неловкие и занятные ситуации с ней связанные.
- Решила продать свою одежду и разместила объявление в интернете. Одна девушка спрашивает, мол, вон то платье еще в наличии? Смотрю на ее фото, а это моя бывшая коллега. Пишу ей: «Привет, это я. Платье все еще у меня». Но она мне вдруг ответила: «А, это ты. Тогда оно мне не подходит» — и заблокировала меня. © Палата № 6 / VK
- Работаю в банке, соответсвенно, серьезный дресс-код (белая рубашка, темные брюки или юбка), проверки, совещания, отчеты. И я люблю свою работу и клиентов, мне нравится искать пути решения проблем, выяснять, что не так, а больше всего люблю, когда клиенты искренне благодарят за помощь или оперативность. Я не понимаю ребят, которые работают у нас и жалуются; которые ненавидят дресс-код и презрительно смотрят в сторону белых рубашек. Зачем себя мучить? Ради зарплаты? Она не выше, чем в простом офисе с свободным графиком и дресс-кодом! Зачем тратить 4 года обучения на специальность, которую ты будешь ненавидеть?! © Подслушано / Ideer
- Однажды забыла у знакомой в гостях свитер. Долго искала, но в конце концов смирилась. И вот вчера приезжаю на дачу к общей с ней подруге, а хозяйка в моем свитере на пороге стоит, меня встречает. И давай хвастаться новеньким свитером, который ей якобы специально связала та самая знакомая. Было одновременно и смешно, и горько слушать ее пламенный рассказ про подарок, ведь этот свитер мне связала мне моя бабушка. Подруге ничего не сказала, но желание продолжать общение со знакомой отпало мигом. © Подслушано / Ideer
Больше историй о наших любимых бабушках можно почитать здесь.
- Я уже немолодой айтишник. Не так давно меня отправили в длительную командировку в офис заказчика. Наше и их руководство решило, что так проект будет двигаться намного быстрее. Заказчик — серьезная и богатая организация. Думаю, раз тут все так круто, надо одеться поприличнее. Напялил штанишки без стрелок типа джинсов, туфли и приличный свитерочек.
Стал каждый день ездить в офис этой компании. А там все в костюмах, галстуках, белые рубашки, начищенные туфли, девушки в деловых костюмах и все такое. А я в свитерочках да штанишках. Первое время незнакомые люди просто проходили мимо. Через какое-то время я примелькался и со мной все стали здороваться.
Компания крупная, они друг с другом-то вряд ли все знакомы. Потом мне начали открывать и придерживать двери при приближении. На этом моменте я напрягся, мол, что-то не так. А после пары совещаний на высоком уровне, кажется, все понял. В джинсах и свитерах тут могут позволить себе ходить только большие начальники.
По возрасту я подхожу. Одет хоть и не в деловое, но прилично выглядящее. Первое время, наверное, думали что я просто к кому-то пришел, а когда стали видеть меня каждый день — сделали неправильные выводы. © Kaa1980 / Pikabu
- Я сейчас на шестом месяце беременности, а у подруги через пару недель свадьба. Одна из подружек написала в групповом чате, что мы все должны быть в розовом — так невеста будет ярче смотреться на нашем фоне. Но в магазинах для беременных подходящего для меня наряда нет. Я нашла четыре платья из эластичной ткани темных оттенков, в которых чувствую себя хорошо. Тогда я написала той подружке невесты, что не могу найти наряд в кукольном стиле. Девушка ответила, что если бы мне была дорога дружба с невестой, то я бы поднапряглась и нашла бы платье нужного цвета. © donhavepink / Reddit
- Есть у меня подчиненная. Отличный специалист, но выглядит нелепо. Нет ни вкуса, ни понятия уместности. Прийти в почти бальном платье на корпоратив — легко. Какие-то вечные рюши, блестки, фасоны все года из 2008. Недавно захотела взять ее с собой на встречу, сказала одеться строго. В итоге: классического кроя алый костюм, сама ткань в какую-то розочку, блузка цветастая и колготки черные с узором. И ведь человек будет недоумевать, почему ее не повышают. © Подслушано / Ideer
- У меня был очень застенчивый кот. Не гулял. Прятался от чужих. Я с ним очень дружила. Как-то решила я прогуляться в новом образе. Была тогда подростком, очень хотелось выпендриться. Нарыла одежду древнюю, на голову намотала платок, выпустила пару прядей по бокам, покрасила их синей тушью. Макияжа побольше, духи все, которые нашла, на себя. Готова! Иду в коридор. Передо мной вышагивает кот. Оборачивается. Приседает на всех лапах, в глазах — ужас, под котом — лужа. Не узнал, бедняга. Гулять передумала. © Подслушано / Ideer
- Шла как-то по улице в джинсах c прорезями на коленях. Вдруг меня останавливает мужчина лет 60 и говорит: «Пойдем ко мне, я тут живу неподалеку». Естественно, я испугалась. Зачем он меня к себе приглашает? А он уверенно продолжает: «Ты же наверняка упала на колени. Я тебе дырки зашью!» Вот чего-чего, а этого я точно не ожидала! © Не все поймут / VK
- Пришли к нам на практику студенты. Выдали им белые халаты. Июль, жара. Выхожу в коридор забрать их на производство, они расселись вдоль стенки, из-под халатов одни голые ноги торчат. И тут мой взгляд упирается в волосатые ноги. Поднимаю глаза, а там паренек затесался среди девчонок. Просто пришел в шортах, которые из-под халата не видно. © Забава / ADME
- Поступила в мединститут. Белые халаты, шапочки... У нас в группе была хорошенькая тоненькая невысокая девушка, бывшая балерина. Халатик короткий, под ним мини-юбочка. Для нее — нормально. Но наклонится к одному больному на кровати, а его сосед радуется. Увидела это преподавательница и обязала нас носить халаты ниже колена. А балеринка та вообще пришла в халате до щиколоток. Такая забавная в нем была. Смеялись все — и мы, и преподаватель, и больные. © Galina Dolgikh / ADME
- У нас в офисе был дресс-код, а на объекте на одежду особо не обращали внимания. И вот самый главный начальник, кстати, жуткий стиляга и модник, поехал на объект. Где, как и положено, ходил в спецобуви и каске. Коллеги рассказали, что к нему там вышла одна из сотрудниц в топике и шортах. За ней — еще одна, одетая так же. Там он промолчал, а уже из офиса устроил выволочку начальнику стройки. Мол, просветите тех, кто не в курсе, что это все-таки работа, а не пляж. Там согласно закивали и история подзабылась. Ровно до тех пор, пока на совещание в офис не вызвали несколько сотрудников с объекта.
Собрался народ в конференц-зале, все одеты в деловом стиле, ведут неспешно беседу, ждут остальных. Открываются двери и заходят те самые две дамы в образе «мы к вам буквально на минутку и сразу на пляж». Мини-шорты, топики, не хватало полотенец под мышкой. Директор на секунду потерял дар речи, побагровел и выдал непереводимый набор слов. После совещания обеих дам отправили писать заявления. © Ilona Staller / ADME
- Как-то в магазине помогала с выбором подруге. Все, что ей я подобрала, расценивала «идет/не идет», честно все взвешивала, дело я это люблю. Тут она примеряет красивую юбку. Я и говорю: «Бери, нет сомнения, как влитая на тебе». А подруга засомневалась и сказала: «Ты ведь меня уговариваешь взять ее не для себя? Хочешь в дальнейшем ее у меня брать?» Это сказал человек, у которого за все время дружбы я попросила только кофту, а она жила у меня и носила мои вещи постоянно. Смешно. © Подслушано / Ideer
- Наша свадьба. Все гости, как я и просила, пришли в одежде пастельных тонов. Как вдруг вижу яркое пятно: одна подружка дефилирует в ярко-салатовых брюках и жилетке. Ох, не стала я портить праздник разборками. А через несколько дней интересуюсь у нее, мол, это что такое было? Она, невинно хлопая глазками: «Я не думала, что ты прям серьезно дресс-код имела в виду. Да вроде я и не очень яркая была». Так что, мне уже можно думать о ней как о не очень искреннем человеке, или все же реально это было неспециально? © Мамдаринка / VK
- Устроилась на новую работу. А там дресс-код! Думаю, не страшно — одежды-то у меня навалом, есть и белые блузки и юбки и сарафаны. Но не тут-то было, блузки должны быть без рюшек и кружева, юбки не кожаные, а классические без разрезов ниже колена. Засада в том, что рост у меня, скажем так, не маленький: то, что для большинства девушек — классика, на мне — мини.
Весь шкаф перебрала и поняла, что носить мне нечего, на новые вещи денег нет, а на работу ходить надо. За кожаную юбку получила в первый день, хотя она действительно кожаная, добротная, а не блестящая клеенка. За юбку с разрезом сам управляющий предъявил.
Все остальные девочки носят темные спортивные джинсы со свитерами и футболками. На вопрос, почему к ним нет претензий, сказали, чтобы я даже не пыталась соответствовать дресс-коду, все равно до чего-нибудь докопаются. Мол, проще купить пару белых футболок и джинсы, тогда тебя не трогают. Странный такой дресс-код. Теперь пытаюсь слиться с коллективом. Да, вот она — моя неприличная юбка. © Wsebydet / Pikabu
У нас есть и другие занятные истории о дресс-коде на работе:
- Мы с женой в браке уже 2 года и до этого случая почти не ругались. Небольшая ремарка: я из более обеспеченной семьи, а моя супруга росла в непростых материальных условиях. Но никто из нас не считал этой проблемой. Ежегодно мой отец с размахом празднует свой день рождения, арендует яхту и приглашает практически всех, кого знает. В прошлом году мы с женой по объективным причинам пропустили торжество, так что она собиралась на такое мероприятие впервые.
Супруга сказала, что она наденет свое «особенное» платье. А мне кажется, оно выглядит дешево и стоит от силы 20 долларов. Она же настаивает, мол, это платье купил ее отец (который ушел из жизни 6 лет назад), и она ждала «идеального случая», чтобы надеть его. Сначала я вежливо попросил жену выбрать другое платье, а потом вспылил и начал говорить, что она будет выглядеть неподобающе, и моя семья никогда не воспримет ее всерьез. Жена обиделась, умчалась к сестре и с тех пор не возвращалась. Я понятия не имею, что теперь делать. Вечеринка уже через пару дней, а она не отвечает на мои звонки. © henryhosein / Reddit
- К чему дресс-код на работе для сотрудников, которых не видят посторонние люди?! Я работаю логистом, никто меня не видит. Почему я не могу работать в свитере, джинсах и домашних тапках? Моя работоспособность повысилась бы в разы, будь я в домашних тапках, а не в рубашке, юбке и туфлях! © Подслушано / Ideer
- Заказала в интернетe халаты для себя и мужа. Открываю посылку, а там свадебное платье. Звоню оператору, говорю об ошибке. Оператор: «Да оставьте его себе! Цена там примерно как у вашего заказа». Отвечаю, мол, уже замужем, да и размер не мой. Оператор невозмутимо: «Ну какие ваши годы, размер поменяется, разведетесь, соберетесь снова замуж, платье и пригодится». © Не все поймут / VK
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Мне одной кажется, что все эти истории уже б/у? Кроме, разве что, последней.😏
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