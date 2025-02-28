15 читателей ADME рассказали о начальниках, работа с которыми - настоящий трудовой подвиг

Пишут, что сейчас у нас дефицит рабочей силы, особенно квалифицированной. Но судя по требованиям работодателей и зарплатам, которые они предлагают, спецы подбираются по городу и наа хлеб хотя бы заработать пытаются. Рабочий день по 10 часов, охерительные требования за смешные зп.... И при этом ещё "чтоб глаза горели плюс дикий фанатизм в адрес будущего работодателя"....