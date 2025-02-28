Это известный трюк, называется «dry promotion» или сухое продвижение. Дать должность выше, но зарплату не повышать. Вроде как мы тебя ценим. Только выше должность - то и ответственность выше и не значит, что работы меньше.
15 читателей ADME рассказали о начальниках, работа с которыми - настоящий трудовой подвиг
Как же порой хочется, чтобы начальник был и добрым, и понимающим, и денег не жалел. Но достается то, что достается. И в итоге часто приходится работать с обычным живым человеком с такими же обычными живыми тараканами в голове.
- Я была единственным мастером на две смены, работала практически без выходных. Попросила прибавку, директор сказал, что подумает. Через неделю позвал к себе: «Так, теперь ты не мастер, а начальник производства. Вот тут будет твой кабинет». Я так робко: «А зарплата?» А он выдает гениальное: «Знаешь, я считаю, что несправедливо поднимать сразу и должность и оклад». Ну, а дальше классика — я ушла, на это место взяли троих, их зарплата в совокупности тоже была как три моих. © shushli / Dzen
- Работала как-то с одной руководительницей, она была то милая, добрая и хорошая, то фурия. Например, пришла к ней сотрудница отпроситься в больницу после обеда. Та отвечает: «Ну хорошо, иди лечись». После обеда сотрудница к ней заглядывает, дескать, я пошла, до свидания. А та ей: «А куда это ты собралась, я не поняла? Иди работай!» © Тревожное Пирожное / ADME
- Начальник регулярно возвращал обратно наши отчеты и требовал переделать. На вопрос, что не так, отвечал: «А ты догадайся». И смеялся противным гадким смехом. Мы с коллегами даже генеральному плакались. А тот послушал нас и выдал: «Я знаю, что ваш начальник отдела тот еще тип, но он мне нужен, ценный специалист. Так что приспосабливайтесь». На эти угадайки уходило иногда по несколько дней. И каждый раз это было что-то разное: или шрифт не тот, или не в том порядке перечислены факты, или для примера надо было взять другой объект и т. п. © shanghai48 / ADME
- В 2000-х работала в магазине с косметикой, химией для дома, порошками и прочим. Дело было в спальном районе, поэтому и план магазина на день был невысокий. Но когда на дворе грянула весна, а над школами нависли выпускные — к нам повалили выпускники! Косметика летела только в путь! Это был единственный день, когда мы перевыполнили план. Начальство оценило и... Подняло план в 2 раза. © Полина Воронина / Dzen
- Работаю водителем, гружусь на складе. Не вина грузчиков, что они получают накладные на отгрузку в 12, 13,14, 15, 16 часов и начинают отгрузку. А у нас рабочий день с 8:00 до 17:00 и, естественно, я прихожу домой в 19:00, 20:00, 21:00. Спросил у руководства: «Когда закончится бардак и как насчет переработки?» Руководство: «Переработка — это ваша личная инициатива, которая нами приветствуется и, соответственно, не оплачивается. И вообще, ты целый день сидишь в кабине и ничего не делаешь». © kurtkuts / Dzen
- На одной работе поговорила с начальницей про повышение зарплаты, она согласилась с тем, что да, я заслужила, мне прибавили. А через два месяца подняли зарплату всей конторе. Кроме меня. © Larsy / Dzen
- Директор попросил, помимо моей основной работы, делать еще и отчеты по работе маркетингового отдела. Предложил доплату, я согласилась. А в день зарплаты никакой доплаты я не увидела, потому что, дословно: «А что там делать? Две кнопки нажать?» Я предложила с этого дня нажимать эти две кнопки без моего участия. Даже принесла на совещание ноутбук и предложила нажать их в реальном времени. Желающих не нашлось. Спустя три дня я уволилась, а директор мне написал: «А что такое? Вы же хорошо работали». Ага. © Карина Поччаева / Dzen
- У меня был случай, когда я год боролся за повышение (не очень большое, скорее просто в качестве признания моих заслуг), а мне постоянно выдвигали новые требования. Даже в какой-то момент был уговор с членом совета директоров, что если сделаю определенный объем работ к сроку, то все, вопрос решен. Сделал, но все равно опрокинули. Ушел, как только возникла возможность. Директора видел иногда на улице, мы жили рядом, и он всегда говорил, мол, зря ты ушел, ЗРЯ! А я просто спокойно отвечал: «Нет», потому как знал, что они наняли вместо меня трех специалистов, так как ни один, ни два с моей работой не справлялись. Сэкономили, называется. © Борис Шевчук / Dzen
- Когда я только получила диплом, то устроилась на работу в небольшую, но амбициозную фирму. И директор, парень всего лишь на пару лет меня старше, дышать нам спокойно не давал! Очень любил бесшумно подкрадываться сзади и долго стоять и смотреть в мониторы сотрудников, чтобы в чем-нибудь уличить. Вообще, в кабинетах столы стояли так, чтобы ему удобно было подсмотреть. Или, к примеру, едешь по работе в налоговую или пенсионный фонд, через 20 минут он звонит и спрашивает: «Ты доехала? А почему еще нет? Сколько минут там пробудешь? Во сколько вернешься на рабочее место?» И так во всем. Каждый свой шаг нужно было докладывать и аргументировать. У детсадовцев и то свободы больше. Неудивительно, что я там продержалась всего несколько месяцев. © Море Дождей / ADME
- Работала в большом гипермаркете руководителем среднего звена. Зарплата была в 2 раза ниже, чем у моих подчиненных даже с учетом всех надбавок за стаж. Подошла к управляющей спросить, почему так. Ответ ошарашил: «Они работают с дорогостоящим оборудованием, испытывают стресс, вдруг что-нибудь сломают на собственном фирменном производстве. А ты работаешь с людьми — это не опасно». © Оксана Журавлева / ADME
"А если я от стресса сломаюсь или кому-то что-нибудь сломаю - это будет опасно?" - хочется сказать такой.
- Работала в одной крупной компании, где соблюдался довольно строгий дресс-код, но пятница была днем джинсов. Не знаю, почему, только были разрешены все цвета джинсов, кроме синего и голубого и их оттенков. Как мне объяснили, генеральному директору не нравились именно синие джинсы. © A B / ADME
- У нас в стеклянном шкафу стояли грязные чашки, которые оставили посетители моих коллег-мужчин. Они же сердобольные, всех чаем угощали, а потом эти чашки просто в шкаф и ставили... Так вот, начальница (подчеркну, начальница) моего начальника пришла, увидела эти чашки и высказала мне и еще одной коллеге-девушке, мол, вы же женщины... Я в шоке была, мне оно надо — чужие чашки мыть? © Knick_Knakery / ADME
А у мужчин лапки в комплекте обязательны?)интересно,что они будут делать,когда чистые чашки закончатся?😁
- У подруги был шеф, который любил подкрадываться со спины и голосом мальчика из фильма «Добро пожаловать» спрашивать: «А что это вы тут делаете, а?» От этого все подпрыгивали. Тогда шеф начинал смеяться, после чего уходил, довольный собой. © Шаманка / ADME
- Муж недавно заметил, что его зарплата уменьшилась. А так как его подчиненные уволились, то ему самому приходится ездить в командировки. Так вот, оказалось, на время командировок (он выполняет там рядовую работу) ему платят оклад не начальника, а подчиненного. Эм-м-м... © мальвина / ADME
- Предупредила директора о декрете сразу, как узнала. Из-за проблем со здоровьем были возможны частые больничные. Сказала, что готова во время больничного работать из дома, на это начальник мне заявил: «Я тебе платить декретные не собираюсь, либо увольняйся, либо не рожай». Тогда я предложила ему сказать то же самое трудовой инспекции, почему-то обиделся. © Мама Дорогая / ADME
Комментарии
Пишут, что сейчас у нас дефицит рабочей силы, особенно квалифицированной. Но судя по требованиям работодателей и зарплатам, которые они предлагают, спецы подбираются по городу и наа хлеб хотя бы заработать пытаются. Рабочий день по 10 часов, охерительные требования за смешные зп.... И при этом ещё "чтоб глаза горели плюс дикий фанатизм в адрес будущего работодателя"....