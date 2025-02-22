15 эпизодов, доказывающих, что ресепшен — место, где скучно не бывает

Истории
5 минут назад

Работа на ресепшен — это не просто регистрация гостей и ответы на вопросы, а настоящий аттракцион неожиданных ситуаций. Здесь бывает всякое — от смешных просьб и забавных недоразумений до абсурдных ситуаций. Мы собрали 15 историй, доказывающих, что ресепшен — это не только лицо заведения, но и бесконечный источник веселья!

  • Однажды, проходя мимо языковой школы, вдруг почувствовал, что должен туда зайти — словно судьба звала меня. Вернулся через неделю, сел на диванчик в ожидании менеджера. И тут появилась она — прекрасная, уверенная, подошла к ресепшену, что-то спросила и направилась ко мне. Я без раздумий согласился на трехмесячный курс английского.
    С тех пор прошло больше шести лет. Теперь мы живем вместе, и это лучшее решение в моей жизни. © Подслушано / VK
  • Сдавала перед операцией анализ в платном центре. Приехала за результатом, на ресепшен называю фамилию и жду. Подходит медсестра с картой, смотрит на меня, потом шепчется с администратором. Та тоже мельком глядит в карту, на меня — и что-то тихо отвечает. Карту не отдают, просят паспорт. Я уже подумала, что у меня что-то нехорошее нашли — в этот момент вся жизнь пронеслась перед глазами. И тут до них доходит, что они фамилию перепутали, а так все в порядке. © Подслушано / VK
  • Часто летаю по работе. После особо долгого и выматывающего перелета я дошел до отеля с лицом «не влезай – убьет». На ресепшен спрашивают, как день, явно ожидая поток негатива. Я только вздыхаю: «Долгий перелет, но рад наконец-то быть здесь». Менеджер кивает, что-то печатает, и через минуту я получаю апгрейд номера — просто так, без просьб.
    Вывод: сотрудники отеля — тоже люди. Будь вежливым, и, глядишь, ночуешь не в каморке, а в люксе. © DemonaDrache / Reddit
  • В Египте мы с родителями отдыхали в ужасном отеле. Постоянные претензии к персоналу и условиям проживания приводили нас снова и снова на ресепшен, чем мы изрядно надоели сотрудникам. В очередной раз, когда мама пришла с жалобой, египтянин за стойкой, из последних сил сохраняя самообладание, выдал: "Вы уже обедали? Идите пообедайте!" Так что если нужно вежливо отправить кого-то подальше — берите на заметку. © Подслушано / VK
  • Мы прилетели в другой город в 6:30 утра, заселение в отель — в 16:00. Даже с таможней, метро и автобусами добрались к полудню. На ресепшен сдали чемоданы, хотели перекусить, но усталость победила — просто сидели в лобби, уставившись в одну точку. Жаловаться не стали, и нас, похоже, за это полюбили: ключи выдали уже в 14:00.
    На следующий день попросили второе одеяло — после южных 35 °C местные 21 °C ощущались как ледниковый период. Вернулись с прогулки, а оно уже аккуратно сложено у кровати. Вывод: будь милым — и тебя наградят теплым одеялком. © Head_Razzmatazz7174 / Reddit
  • Сидим с напарницей на обеде, вдруг ей звонят — просят подойти на ресепшен. Курьер привез заказ — собрание сочинений Ильфа и Петрова в кожаном переплете с золотым тиснением и крашеными обрезами. Очень красивые. Беру том, листаю и говорю: "Ну вот, не все книги в интернете читают. Брать в руки книгу в красивом переплете, слышать шуршание страниц, вдыхать их запах… М-м-м... Прямо на душе тепло!" Она смотрит на меня с удивлением: "Ты че, я их для интерьера купила. На полку, для красоты." © Подслушано / VK
O_о
1 день назад

У меня в телефоне сотни книг, которые я читаю и перечитываю. Потому что удобнее. А эти для красоты покупают. И не читают.
Мой мозг.

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  • Отец был в командировке в Турции и решил попросить утюг на ресепшен. Утюг просил по-английски - iron. Через 20 минут стук в дверь. Отец открывает, а там сотрудник отеля протягивает ему — не угадаете что — стакан айрана. "Что это? Я просил утюг!" — удивился он. Парень с ресепшен утвердительно кивнул.
    Отец долго не мог понять, почему вместо утюга ему принесли кефир, а потом осенило — сотрудник просто услышал слово iron как ayran и решил, что постоялец захотел освежающий напиток, а не прибор для глажки. © One Million True Stories / VK
  • Я работаю в ночную смену на ресепшен. Как-то раз, проверяя брони, наткнулся на забавный запрос от гостя и оставил об этом запись в журнале, чтобы коллеги тоже посмеялись. Но утренняя смена решила пойти дальше и выполнить просьбу. Гость попросил набить кровать под одеялом подушками так, будто там кто-то лежит.
    Вечером он заехал, поднялся в номер, но вскоре вернулся — возмущенный, мол, что за непрофессионализм? Я растерянно объяснил, что это было в его броне. Реакция мгновенно сменилась. Оказалось, это его сын добавил такой запрос просто ради шутки. Гость улыбнулся и поблагодарил нас за веселый сюрприз. © Gogo726 / Reddit
  • Сидели с папой в холле бассейна, ждали маму. За стойкой ресепшена — две бабушки, на стене — телевизор. У папы на телефоне приложение для переключения каналов. Надо было видеть лица этих бабушек, когда телек сам включился, начал щелкать каналы, громкость прыгнула вверх, а потом он вдруг взял и выключился. © Подслушано / VK
  • Работаю на ресепшене в отеле. Однажды гость запросил, чтобы в его номере была картинка с динозавром. Я с радостью исполнил просьбу. Гость заселился и выглядел очень растерянным. Оказалось, номер для него бронировал друг. © pm_me_your_grumpycat / Reddit
  • Люксовые отели в Дубае — это роскошь за гранью возможного, золото повсюду, даже на потолках. Но на ресепшен улыбаются каждому гостю, независимо от его бюджета. Друг долго копил, чтобы привезти туда свою девушку, а она больше всего мечтала увидеть верблюда. В первую же ночь сотрудники ресепшена устроили для них ужин на пляже, а в довесок — бесплатно арендовали верблюда, который грациозно прошел мимо их стола. Просто чтобы порадовать ее. Персонал отелей любит делать приятные сюрпризы, если, конечно, не вести себя как хам. © KS6187 / Reddit
  • Летом отдыхали с семьей на море — мы с мужем и трое маленьких детей. Гуляли по набережной, увидели солидный, явно недешевый отель и решили узнать, сколько там стоит номер на пятерых. Ответ девушки с ресепшен нас повеселил: "А я не знаю... У нас таких больших номеров нет. К нам вообще люди отдыхать приезжают". © Рабочие истории / VK
  • В прошлом году отдыхал в Турции и неожиданно окупил всю поездку — благодаря своему хобби. Я закончил музыкальную школу, иногда играю на мероприятиях, но чаще — просто для души и жены. В отеле стоял шикарный рояль, не смог удержаться и сел поиграть. Инструмент был немного расстроен, но мне было все равно — просто наслаждался процессом. Поднимаю глаза — вокруг толпа, а в мою пляжную сумку уже летят доллары! Так впервые заработал 197 долларов. Потом сел сыграть еще раз — снова толпа, и за час накапало 208 долларов.
    За день до отъезда меня позвали на ресепшен. Администратор предложила сыграть вечером в ресторане — рояль специально настроят, а за два часа заплатят 500 долларов. Конечно, согласился! Жена теперь шутит, что нужно выбирать отели с роялем — все тратят деньги, а мы зарабатываем. © Рабочие истории / VK
  • Однажды мы с дочкой заселялись в отель, но оказалось, что наш номер еще не готов. Вместо того чтобы устраивать разборки на ресепшен, мы спокойно обсудили ситуацию с администратором, оставили чемоданы и пошли в бар. Бармен мешал коктейли в красивом хрустальном стакане, и я в шутку сказал, что, если он отвернется, я его украду. Официантка тем временем рассказала дочке о секретных магазинах неподалеку, и мы отправились на шопинг.
    Вернулись – а нас переселили в шикарный номер. А на кровати лежал пакет. Внутри – подарок от бара: тот самый хрустальный шейкер! Дочке тогда было 15, и этот момент окончательно убедил ее, что хорошее отношение всегда окупается. © ddsfca99 / Reddit
  • Работала на ресепшен в бизнес-центре, когда одному из посетителей вдруг стало плохо. Он едва прошептал: «Сахар…» Я растерялась, вокруг никого, но в сумке всегда есть конфеты — я сладкоежка. Дала ему парочку – полегчало, ушел.
    На следующий день вернулся с огромной коробкой дорогих конфет, поблагодарил. Оказалось, у него диабет. Оставил свой номер, сказал, если понадобятся рекомендации по работе или помощь – могу смело обращаться. © One Million True Stories / VK

Работа на ресепшен — это сплошные сюрпризы, но и сами отели порой удивляют гостей не меньше. От роскошных жестов до неожиданных поворотов — вот еще 20+ историй о том, как гостиницы умеют производить впечатление!

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