15+ фишек в дизайне отелей, которые поставили гостей в тупик
Иногда нестандартные решения в интерьерах отеля могут просто поднять настроение, но чаще всего оказываются задачкой со звездочкой для постояльцев. Непонятные системы освещения, прозрачные стены в ванной, розетки в самых неожиданных местах — кому-то это кажется дизайнерским изыском, а кому-то портит весь отдых.
«Вид из окна в моем отеле»
«Солонка и перечница в моем гостиничном номере»
«У моей кровати в отеле какое-то электронное устройство постоянно мигает красным»
- Это датчик обнаружения постельных клопов. © boom_squid / Reddit
«В моем отеле стены ванной комнаты полностью прозрачные»
в отеле! мой друг так в своей квартире сделал! при чем стеклянная стена отделяла санузел с унитазом и ванной от проходной гостиной. Правда, в итоге одумался и завесил эту красотищу плотными шторами.
«В отеле установили ванну задом наперед. И не замечали этого 5 лет, пока я им сегодня не сказала о проблемах со сливом»
У меня так стоит ванна в квартире. Сделали так специально, чтобы можно было мыться сидя под краном. Но уклон в ванной сделан правильно, поэтому вода стекает без проблем, не задерживается нигде.
«В моем номере телевизор повесили как-то странно»
Я один раз останавливалась в номере, где зеркало находилось вовсе не на уровне лица
«В гостиничном номере под кроватью есть свет, который нельзя выключить, пока есть электричество в розетках»
«В моем отеле туалет находится прям в душевой кабинке»
После туалета прикольно помыться, но садиться сухой попой на мокрый стульчак так себе ощущения...
«В этом отеле вместо карточек, которые вешаются на ручку двери, используют магнитные таблички»
«Картина в моем гостиничном номере с наступлением темноты превращалась во что-то жуткое»
- Я бы накрыл ее или вообще снял! © Unknown athor / Reddit
«В отеле на Филиппинах номер комнаты не начинается с номера этажа»
«Дверь в отеле для тех, кто не любит спать в темноте»
«Что это за символ на зеркале в отеле?»
- Ну вообще-то так дают понять, что розетка предназначена только для электробритвы. © YouAreHere01 / Reddit
«Обои в женском туалете в моем отеле»
Розетка в отеле
«В моем отеле решили, что именно так должна выглядеть мини-кухня»
«Дверь на балконе в моем номере открывается буквально на 10 сантиметров»
Учитывая вид, который там показывают - не такая большая потеря)
«Нумерация этажей в лифте моего отеля»
А в этой статье мы рассказываем о том, что из путешествий можно привезти не только магнитики, но и массу самых разных впечатлений.