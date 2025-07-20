15+ фишек в дизайне отелей, которые поставили гостей в тупик

Иногда нестандартные решения в интерьерах отеля могут просто поднять настроение, но чаще всего оказываются задачкой со звездочкой для постояльцев. Непонятные системы освещения, прозрачные стены в ванной, розетки в самых неожиданных местах — кому-то это кажется дизайнерским изыском, а кому-то портит весь отдых.

«Вид из окна в моем отеле»

«Солонка и перечница в моем гостиничном номере»

«У моей кровати в отеле какое-то электронное устройство постоянно мигает красным»

Это датчик обнаружения постельных клопов. © boom_squid / Reddit

«В моем отеле стены ванной комнаты полностью прозрачные»

© _fatherf***er** / Reddit Элина Че 17 часов назад в отеле! мой друг так в своей квартире сделал! при чем стеклянная стена отделяла санузел с унитазом и ванной от проходной гостиной. Правда, в итоге одумался и завесил эту красотищу плотными шторами. - - Ответить

«В отеле установили ванну задом наперед. И не замечали этого 5 лет, пока я им сегодня не сказала о проблемах со сливом»

© drummergirl2112 / Reddit Элина Че 17 часов назад У меня так стоит ванна в квартире. Сделали так специально, чтобы можно было мыться сидя под краном. Но уклон в ванной сделан правильно, поэтому вода стекает без проблем, не задерживается нигде. - - Ответить

«В моем номере телевизор повесили как-то странно»

«В гостиничном номере под кроватью есть свет, который нельзя выключить, пока есть электричество в розетках»

«В моем отеле туалет находится прям в душевой кабинке»

«В этом отеле вместо карточек, которые вешаются на ручку двери, используют магнитные таблички»

«Картина в моем гостиничном номере с наступлением темноты превращалась во что-то жуткое»

Я бы накрыл ее или вообще снял! © Unknown athor / Reddit

«В отеле на Филиппинах номер комнаты не начинается с номера этажа»

«Дверь в отеле для тех, кто не любит спать в темноте»

«Что это за символ на зеркале в отеле?»

Ну вообще-то так дают понять, что розетка предназначена только для электробритвы. © YouAreHere01 / Reddit

«Обои в женском туалете в моем отеле»

Розетка в отеле

«В моем отеле решили, что именно так должна выглядеть мини-кухня»

«Дверь на балконе в моем номере открывается буквально на 10 сантиметров»

«Нумерация этажей в лифте моего отеля»