15+ фишек в дизайне отелей, которые поставили гостей в тупик

Дизайн
51 минута назад

Иногда нестандартные решения в интерьерах отеля могут просто поднять настроение, но чаще всего оказываются задачкой со звездочкой для постояльцев. Непонятные системы освещения, прозрачные стены в ванной, розетки в самых неожиданных местах — кому-то это кажется дизайнерским изыском, а кому-то портит весь отдых.

«Вид из окна в моем отеле»

«Солонка и перечница в моем гостиничном номере»

«У моей кровати в отеле какое-то электронное устройство постоянно мигает красным»

«В моем отеле стены ванной комнаты полностью прозрачные»

Элина Че
17 часов назад

в отеле! мой друг так в своей квартире сделал! при чем стеклянная стена отделяла санузел с унитазом и ванной от проходной гостиной. Правда, в итоге одумался и завесил эту красотищу плотными шторами.

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«В отеле установили ванну задом наперед. И не замечали этого 5 лет, пока я им сегодня не сказала о проблемах со сливом»

Элина Че
17 часов назад

У меня так стоит ванна в квартире. Сделали так специально, чтобы можно было мыться сидя под краном. Но уклон в ванной сделан правильно, поэтому вода стекает без проблем, не задерживается нигде.

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«В моем номере телевизор повесили как-то странно»

«В гостиничном номере под кроватью есть свет, который нельзя выключить, пока есть электричество в розетках»

«В моем отеле туалет находится прям в душевой кабинке»

Конфуз
только что

После туалета прикольно помыться, но садиться сухой попой на мокрый стульчак так себе ощущения...

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«В этом отеле вместо карточек, которые вешаются на ручку двери, используют магнитные таблички»

«Картина в моем гостиничном номере с наступлением темноты превращалась во что-то жуткое»

«В отеле на Филиппинах номер комнаты не начинается с номера этажа»

«Дверь в отеле для тех, кто не любит спать в темноте»

«Что это за символ на зеркале в отеле?»

  • Ну вообще-то так дают понять, что розетка предназначена только для электробритвы. © YouAreHere01 / Reddit

«Обои в женском туалете в моем отеле»

Розетка в отеле

«В моем отеле решили, что именно так должна выглядеть мини-кухня»

«Дверь на балконе в моем номере открывается буквально на 10 сантиметров»

«Нумерация этажей в лифте моего отеля»

А в этой статье мы рассказываем о том, что из путешествий можно привезти не только магнитики, но и массу самых разных впечатлений.

Фото на превью reshstreet / Reddit

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