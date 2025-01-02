У меня кошка ябеда. Я когда уезжала, оставляла кошек соседям. После этого кошка, знает, что за дверью есть небезразличные люди. Когда ее что-то не устраивает, садится под входную дверь и начинает со всей силы орать. Часто причина мне не ясна: корм есть, вола свежая, горшок чистый. Бесит жутко
15+ хвостатых, которые превращают повседневную жизнь в приключение
Любимцы — это не просто милые мордахи, но и зачинатели забавных историй. У кого-то из них есть весьма своеобразные предпочтения в еде. Кто-то искусно манипулирует людьми. А другие и вовсе любят привнести щепотку хаоса в жизнь своего человека.
- Сейчас такое время, что все люди наряжают елку и украшают дом. Праздник к нам приходит. А я, блин, наряжаю туалет и украшаю унитаз, потому что это единственное место в доме, куда моей кошке-дурехе путь закрыт. Она не съест там дождик и не перегрызет гирлянды. Думаю, куда приспособить табурет со шведской закуской. Все потому, что люблю ее, вредину шерстяную. © Подслушано / Ideer
- Моя собака с ума сходит по обуви. Тапочки, кеды, туфли. Она тырит их ночью, стаскивает с полок, вытягивает из шкафа и тащит на кухню, где пол теплее. Что странно, она их не грызет, а делает из них какое-то подобие гнезда. А после, с довольной моськой, ложится посередине и засыпает. Вот сижу и думаю, что за птица у меня обитает. © Подслушано / Ideer
- Мой пес — тот еще ябеда. Я на него несколько раз накричала за кражу хлеба с кухонного стола. И в последний раз, когда я вошла и обнаружила на полу пустой пакет, он упредил мою гневную речь. Он поднял пакет, подошел и уронил его на голову коту. Я сомневаюсь, что он целился. Тогда я впервые заметила, что пакет изрешечен следами кошачьих когтей. © ikcaj / Reddit
- Мой кот как ненормальный любит морковку. Съедает ее немного, грамм 20. Но пока ее ест, его потряхивает от удовольствия, потом минут 5 мурчит. Помню, когда приехали к маме на дачу, через полдня зашла в кухню, а на столе стояла картонная коробка с пакетиками семян. Коробка была разгрызена, и из пакетиков был разорван и опустошен только пакетик с семенами морковки. Вот учуял же.
Три месяца назад, подобрали котенка. Выходили. Котенок подрос и повторяет все за котом. Я дала и ему морковку тертую попробовать, он отвернулся, не понравилось. Прибежал кот и накинулся на нее, ест так, что порыкивает. И котенок резко поменял свое отношение и сам очень шустро начал ее есть. © Агата Воронковская / Dzen
«Сегодня утром мой муж не мог найти собаку, чтобы вывести ее погулять. После долгих поисков он нашел ее тут. В свои почти 12 лет она никогда раньше не сидела в ванной».
- Наш кот любит выпрашивать еду, даже если в его миске лежит предыдущая порция. Тогда я показываю ему на нее и говорю, мол, у тебя полно еды. Рассказывают мои дети: услышав, что я скоро выйду из спальни, кот подбежал к своей миске и с дикой скоростью доел остатки. Когда я пришел, меня встретил изможденный, голодный, самый несчастный кот в мире, громким мяуканьем требующий еду. © Jagger Naut / Dzen
- Раньше был холодильник, который открывался справа, кот всё время открывал его и тырил колбасу. А потом мы купили другой — с противоположным расположением. Когда попытки открыть оказались тщетными, бедняга печально взирал на дверцу несколько дней, а потом смирился. Так мы узнали, что наш кот — правша. © Подслушано / Ideer
- Было время, когда, вернувшись из поездки, у меня опухли ступни, и мне было больно подниматься и спускаться по лестнице. Мой кот, этот маленький засранец, подражал мне, хромая по лестнице и жалобно мяукая. Клянусь, если бы он умел говорить, он бы сказал что-то вроде: «Вот видишь, как глупо ты выглядишь». © turtletyler / Reddit
- Нас с подругой запер кот на кухне. Пришла к ней в гости, кот какой-то злой: кидается, орет. Выгнали его с кухни, сидим, болтаем. Открываем дверь, и он начинает на нас бросаться, орать, царапаться. Испугались, закрыли дверь и понимаем, что боимся выйти. Мы в плену! Хорошо, что подруга вспомнила, что он боится пылесоса. Пылесос в кладовке, кладовка за дверью кухни. Взяв табуретку, прикрывая ноги, открывает подруга дверь, другой рукой достает пылесос, быстро все это тащит обратно, включает в розетку. Ура! Мы свободны! © Подслушано / Ideer
«Интересно, кто же это сделал?»
- У нас очень давно был кот, обычный дворовый, который любил купаться. Если кто-то шел принимать душ, то надо обязательно с котом. Орал под дверью, чтобы пустили. Он тоже запрыгивал ванну, но сидел так, чтобы на него попадали небольшие брызги. И так каждое утро и вечер со всеми членами семьи. А если я наливала ванну, то ложился на бортик и лапы в воду опускал, и так дремал. И еще очень любил соленые огурцы. Банку из подвала принесешь, так он от нее не отойдет, пока не дашь кусочек. © Наталья Наталья / Dzen
- Однажды я случайно наступила на кота. В тот же момент я взяла его на руки, начала гладить, извиняться и угощать лакомствами. Я так пригрела его, что это стало моей роковой ошибкой! Теперь, когда этот пушистый хитрец хочет получить лакомство, поиграть или понежиться, он буквально падает мне в ноги и не дает пройти. © Не все поймут / VK
- Моя кошка Касяня шантажирует шторами! Если мы общаемся между собой и не отреагировали мгновенно на ее мяу, не поинтересовалась в чем дело, что случилось у кисулины, то она запрыгивает на подоконник, кладет лапы на шторы и смотрит на нас, привлекая наше внимание громогласным мявком, мол: «Не видите? Уже лапы на шторе!» И мы все сразу: «Касянечка, что ты хотела?» И лапы со шторы убираются. © Юля П. / Dzen
- У моего мужа есть дурная привычка — он оставляет свою одежду по всему дому. Я никак не могу его отучить от этого. Но у нас есть верный помощник! Наша собака придумала, как с этим бороться! Когда она находит вещи мужа, она сначала с ними играет, а потом надевает их на голову и бегает по квартире. Вчера, когда у нас были гости, она вышла похвастаться трусами мужа со слониками. © Не все поймут / VK
Котик просто подумал, что не будет какая-то пластиковая фигня решать, когда и сколько он должен есть.
«Он очень горд своей работой».
- У меня кошка родила 5 котят. Вот они подросли, уже начинают ползать и даже ходить. Я выходная. Думаю, уже давно не видела котеек, начинаю искать. После примерно 5-6 часов поиска не могу их найти. У меня уже шок. Короче нашла я их в диване, который раскладывается, в ящике под ним. Как-то додумалась поднять диван, посмотреть, а они там дрыхнут. © Оксана / Dzen
- Последнее время сильно болею и очень много работаю, домой прихожу только спать. Сегодня пришла с работы и рухнула на кровать, мигом уснув. Проснулась от того, что чувствовала рядом невыносимо мешающее вошканье. Моя принцесска натягивала на меня одеяло, затем потерлась носом о мою щеку, увидев, что я уже не сплю, лапкой пыталась закрыть мне глаза и нежно мяукала, пока я не уснула. Сейчас проснулась, а она лежит клубочком возле меня и лапку в моей руке держит. Не удержалась и в ответ укрыла ее одеялом. Вот такая у меня заботливая кошечка. © Не все поймут / VK
- У меня в семье трое детей и щенок, и у всех очень высокая активность. Еще есть кот, который пропадает где-то с 8:00 до 22:00. Все думала, где же он прячется так хорошо, что его целый день найти нельзя. А потом спалила и теперь сама хочу там ото всех прятаться! Он выходил из посудомоечной машины! © Подслушано / Ideer
- Был у нас кот. Здоровенный, характер просто императорский. И из семьи, он выделил маму. Остальные — мелкие сошки. Так вот у Барса была такая привычка: отец вставал раньше всех на работу, кот его ждал. Не мяукал, не путался под ногами. А ждал. И если отец не шел на кухню сразу, Барс караулил его и кусал за ноги. Приходилось отцу кормить кота, потом собираться самому. Но, вероятно, Барсу надоело просто кусать, и он придумал новую стратегию. Покусав отца сначала, Барс ложился на кухне на стол, и ждал, пока отец из ванны выйдет. И вот, один раз, император просчитался. Поджидая отца на столе, Барс не ожидал, что на кухню войдет мать. Вот тут по императорским ушам просвистела тряпка. Барс дал деру, но на стол не залезал больше. © Полина Воронина / Dzen
Комментарии
Вчера заметила вот такого почти пернатого хвостолапа.
Похоже, у него там гнездо)
Наш кот в погоне за белкой. В итоге белка победила, догнать её не удалось. Периодически она спускалась nа землю, ждала кота и громко цокала. Стоило Пушку спуститься - белка снова бежит вверх. Котик опять карабкался по тоненьким деревцам. Потом понял, что его троллят и пошёл домой.