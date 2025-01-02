15+ хвостатых, которые превращают повседневную жизнь в приключение

Любимцы — это не просто милые мордахи, но и зачинатели забавных историй. У кого-то из них есть весьма своеобразные предпочтения в еде. Кто-то искусно манипулирует людьми. А другие и вовсе любят привнести щепотку хаоса в жизнь своего человека.

Сейчас такое время, что все люди наряжают елку и украшают дом. Праздник к нам приходит. А я, блин, наряжаю туалет и украшаю унитаз, потому что это единственное место в доме, куда моей кошке-дурехе путь закрыт. Она не съест там дождик и не перегрызет гирлянды. Думаю, куда приспособить табурет со шведской закуской. Все потому, что люблю ее, вредину шерстяную. © Подслушано / Ideer

Моя собака с ума сходит по обуви. Тапочки, кеды, туфли. Она тырит их ночью, стаскивает с полок, вытягивает из шкафа и тащит на кухню, где пол теплее. Что странно, она их не грызет, а делает из них какое-то подобие гнезда. А после, с довольной моськой, ложится посередине и засыпает. Вот сижу и думаю, что за птица у меня обитает. © Подслушано / Ideer

Мой пес — тот еще ябеда. Я на него несколько раз накричала за кражу хлеба с кухонного стола. И в последний раз, когда я вошла и обнаружила на полу пустой пакет, он упредил мою гневную речь. Он поднял пакет, подошел и уронил его на голову коту. Я сомневаюсь, что он целился. Тогда я впервые заметила, что пакет изрешечен следами кошачьих когтей. © ikcaj / Reddit

Мой кот как ненормальный любит морковку. Съедает ее немного, грамм 20. Но пока ее ест, его потряхивает от удовольствия, потом минут 5 мурчит. Помню, когда приехали к маме на дачу, через полдня зашла в кухню, а на столе стояла картонная коробка с пакетиками семян. Коробка была разгрызена, и из пакетиков был разорван и опустошен только пакетик с семенами морковки. Вот учуял же.

Три месяца назад, подобрали котенка. Выходили. Котенок подрос и повторяет все за котом. Я дала и ему морковку тертую попробовать, он отвернулся, не понравилось. Прибежал кот и накинулся на нее, ест так, что порыкивает. И котенок резко поменял свое отношение и сам очень шустро начал ее есть. © Агата Воронковская / Dzen

© Ayen_C / Reddit Marletka 1 день назад У меня кошка ябеда. Я когда уезжала, оставляла кошек соседям. После этого кошка, знает, что за дверью есть небезразличные люди. Когда ее что-то не устраивает, садится под входную дверь и начинает со всей силы орать. Часто причина мне не ясна: корм есть, вола свежая, горшок чистый. Бесит жутко - - Ответить

«Сегодня утром мой муж не мог найти собаку, чтобы вывести ее погулять. После долгих поисков он нашел ее тут. В свои почти 12 лет она никогда раньше не сидела в ванной».

Наш кот любит выпрашивать еду, даже если в его миске лежит предыдущая порция. Тогда я показываю ему на нее и говорю, мол, у тебя полно еды. Рассказывают мои дети: услышав, что я скоро выйду из спальни, кот подбежал к своей миске и с дикой скоростью доел остатки. Когда я пришел, меня встретил изможденный, голодный, самый несчастный кот в мире, громким мяуканьем требующий еду. © Jagger Naut / Dzen

Раньше был холодильник, который открывался справа, кот всё время открывал его и тырил колбасу. А потом мы купили другой — с противоположным расположением. Когда попытки открыть оказались тщетными, бедняга печально взирал на дверцу несколько дней, а потом смирился. Так мы узнали, что наш кот — правша. © Подслушано / Ideer

Было время, когда, вернувшись из поездки, у меня опухли ступни, и мне было больно подниматься и спускаться по лестнице. Мой кот, этот маленький засранец, подражал мне, хромая по лестнице и жалобно мяукая. Клянусь, если бы он умел говорить, он бы сказал что-то вроде: «Вот видишь, как глупо ты выглядишь». © turtletyler / Reddit

Нас с подругой запер кот на кухне. Пришла к ней в гости, кот какой-то злой: кидается, орет. Выгнали его с кухни, сидим, болтаем. Открываем дверь, и он начинает на нас бросаться, орать, царапаться. Испугались, закрыли дверь и понимаем, что боимся выйти. Мы в плену! Хорошо, что подруга вспомнила, что он боится пылесоса. Пылесос в кладовке, кладовка за дверью кухни. Взяв табуретку, прикрывая ноги, открывает подруга дверь, другой рукой достает пылесос, быстро все это тащит обратно, включает в розетку. Ура! Мы свободны! © Подслушано / Ideer

«Интересно, кто же это сделал?»

У нас очень давно был кот, обычный дворовый, который любил купаться. Если кто-то шел принимать душ, то надо обязательно с котом. Орал под дверью, чтобы пустили. Он тоже запрыгивал ванну, но сидел так, чтобы на него попадали небольшие брызги. И так каждое утро и вечер со всеми членами семьи. А если я наливала ванну, то ложился на бортик и лапы в воду опускал, и так дремал. И еще очень любил соленые огурцы. Банку из подвала принесешь, так он от нее не отойдет, пока не дашь кусочек. © Наталья Наталья / Dzen

Однажды я случайно наступила на кота. В тот же момент я взяла его на руки, начала гладить, извиняться и угощать лакомствами. Я так пригрела его, что это стало моей роковой ошибкой! Теперь, когда этот пушистый хитрец хочет получить лакомство, поиграть или понежиться, он буквально падает мне в ноги и не дает пройти. © Не все поймут / VK

Моя кошка Касяня шантажирует шторами! Если мы общаемся между собой и не отреагировали мгновенно на ее мяу, не поинтересовалась в чем дело, что случилось у кисулины, то она запрыгивает на подоконник, кладет лапы на шторы и смотрит на нас, привлекая наше внимание громогласным мявком, мол: «Не видите? Уже лапы на шторе!» И мы все сразу: «Касянечка, что ты хотела?» И лапы со шторы убираются. © Юля П. / Dzen

У моего мужа есть дурная привычка — он оставляет свою одежду по всему дому. Я никак не могу его отучить от этого. Но у нас есть верный помощник! Наша собака придумала, как с этим бороться! Когда она находит вещи мужа, она сначала с ними играет, а потом надевает их на голову и бегает по квартире. Вчера, когда у нас были гости, она вышла похвастаться трусами мужа со слониками. © Не все поймут / VK

«Он очень горд своей работой».