15 историй, которые доказывают, что у питомцев бывают свои секретики
Истории
1 час назад
Наши любимцы могут не просто быть милыми компаньонами, но и иметь свои секретики. Они могут что-то замышлять, планировать и хитрить ради достижения своих целей. А иногда и вовсе иметь что-то вроде двойной жизни, о которой их люди даже и не подозревают.
- Живу в частном секторе и есть курицы. Начала лазать в курятник банда котов: воруют яйца, кур распугивают. Решил взять пса. Три дня тишина. Я уже чувствовал себя победителем. Но на четвертое утро вышел во двор и застыл. Мой охранник лежит на боку, зевает. А вокруг него коты. Весь состав. Кто на нем лежит, кто рядом свернулся. Вид у всех довольный, как будто устроились в пансионате. Кажется, я взял не пса, а еще одного члена банды. © Не все поймут / VK
- Одним осенним утром я пошла на работу. Не успела я сделать и пары шагов, как мне звонит молодой человек и говорит срочно возвращаться. Я скорее возвращаюсь, а дома меня встретили парень и кошка, у обоих глаза по 5 копеек. В туалете сидел неизвестный мне котенок белого цвета с печальными разноцветными глазами. Теперь у моей кошки есть друг — кот-привидение, взявшийся из ниоткуда — Каспер. © Подслушано / Ideer
- Продавал на барахолке старую гитару. Приезжает покупатель, проверяет, все устраивает, платит и уезжает. Через полчаса звонок:
- Алло?
- Привет, это я, тот, что гитару брал. У вас случайно не было хомяка?
- Да, у нас хомяк в клетке. Почему спрашиваете?
- Ну, в коробке с гитарой нашел. Походу, он у вас решил стать рок-звездой.
Так я чуть хомяшку свою не продал за бесценок. © СИТУАЦИЯ / VK
- Мы отправились на дачу, а кота оставили дома. Мы думали, мол, будет он сидеть себе тихонько, поспит на диванчике. Как бы не так. Приезжаем мы домой, а там картина маслом! Мурзик, видать, решил, что пора ему стать художником. Разбросал по всей квартире мои тушь и тени, водичку для снятия макияжа перевернул, и кажется, даже пытался нарисовать что-то на полу. Весь в краске, валяется посреди гостиной, как будто совсем не виноватый.
Мы сначала не поверили своим глазам, потом, конечно, посмеялись, а потом долго убирали этот творческий беспорядок. Мурзик тем временем мурлыкал и просился на ручки. Такое чувство, что он еще и гордился своим "шедевром". © СИТУАЦИЯ / VK
- Сидишь после рабочего дня и втыкаешь в экран монитора на какой-то сериал, даже не вникая в суть, как внезапно рядом с тобой приземляется пушистое и разъяренное нечто, орущее диким голосом. В этот момент я поверила во все небылицы и придания, а еще в собственную шизофрению. Но, оказалось, что это всего лишь соседский кот, ворвавшийся в квартиру через форточку еще днем и уснувший на шкафу. © My Story / VK
- Я печатал в своем кабинете, и один из двух наших кроликов запрыгнул ко мне, смотрел на меня целых 20 секунд, а потом выпрыгнул. Странно, но я больше не думал об этом, пока он не вернулся. Кролики милые, но немного глуповатые, но у него, похоже, действительно было что-то на уме.
Он просто уставился на меня. Затем он снова поскакал прочь. На этот раз я последовал за ним в соседнюю комнату. Оказалось, что наш второй кролик застрял за комодом. Она проскользнула за него, но выбраться было невозможно, и, похоже, она была там в бешенстве. Я сдвинул комод, она выпрыгнула, они коснулись носами друг друга и ускакали. Больше он ничего подобного не делал, но я убежден, что он понял, что подруге нужна помощь, и пришел за мной. По кроличьим меркам это все равно что поймать свою собаку за вычислениями. © Kevin_Uxbridge / Reddit
- У моей знакомой есть шпиц. Этот пес всю жизнь ее донимал. Лаял на всех подряд, обувь грыз, даже ее любимые кроссовки не раз рвал на части. В гостях у нее никто не оставался дольше пяти минут, потому что этот монстр пугал всех своим поведением. Но на днях, она мне звонит и говорит, что ее шпиц стал каким-то другим. Стал таскать ей тапки, просто так, без причины. Начал вилять хвостом, когда она приходит с работы, даже к ее парню стал относиться нормально. Я сказала ей: "Он по-любому что-то затевает, будь начеку!" © СИТУАЦИЯ / VK
- Вспомнилось одно забавное происшествие с котом соседским. Живем в многоэтажке, и у соседей есть большой пушистый кот по имени Бублик. Этот кот — просто находка для любителей приключений: любит забираться в самые неожиданные места.
Летом, когда в квартирах жарко, многие привыкли высовывать матрасы на балкон, чтобы они проветривались. Так вот, однажды Бублик решил, что матрас на балконе одной из верхних квартир — идеальное место для дремы. Залез туда и заснул.
Проходит некоторое время, и кто-то из проходящих мимо людей внизу начинает указывать вверх и кричать: "Смотрите, кот на матрасе!" И начинается настоящее представление. Мимо проходящие останавливаются, смеются, фотографируют. Но кот, как настоящий аристократ, даже не шевелился. © СИТУАЦИЯ / VK
- Помню, сидим мы как-то с бабушкой на лавочке, наслаждаемся теплым летним вечером, и вдруг из кустов выскакивает рыжий котенок с добычей в зубах. Гордо подходит, кладет ее перед нами и смотрит такими большими глазами, мол, смотрите, что я принес. Прямо герой.
Через пару дней у соседки такая же история: добыча на крыльце и этот же рыжик. Начали обсуждать, и выяснилось, что не только у нас и у соседки, но и у нескольких других домов он показывает свои охотничьи навыки. Посмеялись мы тогда над этим хитрющим котенком. Не смогла устоять перед его навыками, начала подкармливать. В итоге котенок таким образом заработал себе у всех в доме место для кормления. © СИТУАЦИЯ / VK
- Я подарила своей собаке одну из кошачьих игрушек, с которой кошки никогда не играли. Пес увидел, как я достаю ее из коробки с игрушками и отдаю ему. С того самого дня она стала для него самой дорогой игрушкой на свете. Он берет ее с собой в постель, пытается брать с собой на прогулки и поездки, а если мы встаем и идем по дому, он идет с ней во рту. Он берет ее даже к миске с едой, где откладывает ее в сторону, пока не закончит есть. Как будто это реликвия, и он считает за честь, что кошки подарили ее ему. © SmoSays / Reddit
- У меня есть приятель, который недавно приобрел кофемолку. И у него есть попугай. Первый раз, когда он включил эту машинку, попугай просто обалдел. Представьте себе: каждый раз, когда приятель мелет кофе, попугай начинает кричать и размахивать крыльями, как будто пытается защитить свой дом от вторжения инопланетян. Становится совершенно ясно, что он думает: "Что это за чертова шумиха?!" Но самое смешное - что когда кофемолка выключается, попугай просто останавливается, садится на палку и делает вид, что ничего не произошло. Наверное, он думает, что благодаря своим героическим усилиям он отогнал "чудовище"! © СИТУАЦИЯ / VK
- Подобрал щенка с улицы. Но он стал исчезать по вечерам, а утром — снова у двери. Решил проследить: он шмыгнул к соседнему дому и юркнул под забор. Подкрался, заглянул в окно, а там он лежит у ног старенькой бабушки, голову на ее колени положил. А она его гладит и что-то шепчет. Постучал, она вышла. Оказалось, это ее пес. Потерялся пару недель назад. Я уже рот открыл, мол, верну, а она говорит: "Нет-нет, он теперь твой. Он просто старушку проведать приходит. Я рада, что он не забыл". С тех пор отпускаю его каждый вечер. © Не все поймут / VK
- Знаете таких добрых людей, которые тащат домой всякую живность с улицы, лечат и спасают? Так вот, со мной живет такой кот. То притащил попугая, хотя в округе ни у кого попугаев не было, мы его приютили. Потом откуда-то декоративную крысу утащил — опять же, вокруг такие крыски не живут. Где он ее нашел? Потом наш пушистый герой перетаскал нам котят, у которых еще и глазки не открылись. Все спасенные в хорошем состоянии, он явно старался их ловить так, чтобы не навредить. Ну, а я просто вздыхаю и ухаживаю. А что делать? Котик делает первую часть спасения, я — вторую. © Не все поймут / VK
- Моя собака узнала о моих родах раньше меня. Обычно она была очень спокойной. Примерно за неделю до срока родов я пришла домой от врача, и она была как липучка с той минуты, как я вошла в дверь. Она не отходила от меня ни на шаг и была какой-то нервной и беспокойной. Это продолжалось всю ночь и весь следующий день. Я подумала, что, может быть, она заболела, но не было никаких признаков того, что что-то не так. Ну и, конечно же, на следующий день у меня отошли воды, через пару часов начались схватки, и примерно через семь часов после этого, за неделю до срока, я родила своего малыша. Похоже, моя собака знала больше, чем я. © Unknown author / Reddit
- У меня была кошка, которая дожила до 20 лет. Я забрал ее в 12 лет, после того как она долгое время провела в приютах. Она не любила домашних животных, не любила, когда ее держат на руках. Она не садилась к вам на колени и не обнималась, но ей нравилось быть рядом со мной и моей женой.
Кошка знала, когда мы заболевали. Один из нас просто сидел на диване или лежал в кровати, чувствуя себя абсолютно нормально, а потом Марла приходила, садилась к нам на колени или ложилась на грудь и начинала громко мурлыкать. Вот уж чего она никогда не любила — так это мурлыкать, тем более громко. Через пару часов вы уже точно знали, что заболели, и она оставалась с вами все это время, чтобы выхаживать вас до выздоровления. Она была потрясающей «медсестрой». © canadagooses62 / Reddit
А вот подборочка фото усатых хулиганов, чьи причуды смогут понять только опытные кошатники.
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