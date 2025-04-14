15 историй, которые доказывают, что у питомцев бывают свои секретики

Наши любимцы могут не просто быть милыми компаньонами, но и иметь свои секретики. Они могут что-то замышлять, планировать и хитрить ради достижения своих целей. А иногда и вовсе иметь что-то вроде двойной жизни, о которой их люди даже и не подозревают.