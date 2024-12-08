15 историй о том, как маленькая ложь стала большой проблемой

Мы все иногда любим немного приукрасить реальность — добавить ярких подробностей в рассказ или представить себя чуточку лучше. Но что делать, если фантазия зашла слишком далеко, а правда вот-вот грозит выплыть наружу? Герои нашей подборки оказались на грани разоблачения и вынуждены были включать креатив на максимум. Их истории — это и урок, и повод для смеха: они доказывают, что иногда честность действительно лучшая политика.