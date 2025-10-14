15 комиксов о том, как сильно изменились наши «стандарты красоты» за последние 20 лет

Еще вчера мы поголовно носили кольца в ушах и узкие джинсы. Мы выпрямляли волосы и выщипывали брови до состояния нитки. А сегодня главное — выглядеть так, как хочется именно тебе. Эти 15 комиксов напомнят, через какие модные качели мы все вместе прокатились за последние 20 лет. Доставайте свои угги, пойдем ностальгировать.

Брови—ниточки, как по мне, были не так уж и плохи. Но широкие брови — это шик

В какой—то момент быть загорелым было просто обязательно. Сегодня мы заботимся о себе и без SPF из дома не выходим

Была такая эпоха, когда все супермодели были стройными, и нам тоже хотелось быть тонкими, звонкими и прозрачными. Хорошо, что сейчас быть модным и здоровым — это одно и то же

Декоративная косметика за последние 20 лет обогатилась таким количеством новых продуктов, что все и не упомнишь. Зато и выбор есть на любой вкус

Чем ровнее волосы, тем лучше, по крайней мере так считали в 2000-х. Зато сейчас объем — наше все

Ноготочки — это святое во все времена!

От селфи с губами уточкой до эпохи филлеров и обратно в естественность: все это происходит на наших глазах и губах

Мы не боялись простудиться ни зимой, ни осенью, обожая джинсы на низкой посадке. А потом все изменилось. И еще разок. И еще

Мелирование было не просто окрашиванием — оно было модным аксессуаром. Сейчас выбирают более плавные окрашивания

Раньше, чтобы исправить зубы, носили пластинки, а сейчас брекеты выглядят как полноценный аксессуар

Здорово, что в эпоху бодипозитива каждая может чувствовать себя королевой

Загар считался роскошеством, а вот веснушки мы скрывали, как могли. Теперь все в точности до наоборот

И все же хорошо, что до 18 лет делать татуировки нам не разрешали

Вуглускр 18 часов назад Так вроде и сейчас нормальные салоны до 18 не сделают. По крайней мере, меня и в 28, и в 33 предупреждали, чтоб не забыла взять на сеанс паспорт. - - Ответить

Спортивная одежда колоссально изменилась — в наши дни важно не только тренироваться, но и хорошо выглядеть. Селфи из спортзала само себя не сделает

За 20 лет седина прошла путь от того, что нужно было прятать, до того, чем можно гордиться