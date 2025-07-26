10+ вещей из 2000-х, которые мы считали верхом гламура
2000-е были чем-то похожи на ревущие 20-е прошлого века. Модницы так же одевались ярко, немного эпатажно, и чтобы все было шик-блеск. И те, кто помнит моду тех времен, делятся на два лагеря: кто-то считает, что тогда было круто, блистательно и оригинально. А другие думают, что многие тренды были нелепыми и неудобными. Давайте вместе посмотрим и вспомним, какие же фишки были тогда популярны.
Считалось крутым ходить с голым животом и с сияющим блеском на губах
Особенно, когда в моду вошли штаны с низкой посадкой и курточки коротенькие — все, кто мог, ходили именно так. Желательно с открытым животом, чтобы еще и пирсингом покрасоваться, если он был. А то и модной тату на пояснице. И нас даже не останавливал холод — ходили так даже зимой. А чтобы выйти погулять без блеска на губах, тоналки и теней в стиле металлик и речи быть не могло. Круто же!
Большие и блестящие аксессуары
Сейчас нечто подобное в тренде, по крайней мере, крупные серьги и камни часто вижу.
Тогда же было модно с минимум одежды надевать максимум украшений: огромные перстни, часы со стразами, гигантские браслеты, всевозможные цепочки. И чем больше, тем лучше. А если часы еще и розовые и подходят под аутфит — вообще замечательно! Помню, тогда еще вошли в моду а-ля греческие браслеты на плечо в виде змеи. У меня такой остался, правда металлический, а не золотой, как у Киры Найтли.
Топы с «вафельной» сборкой
Все мы хорошо помним цветные эластичные топы с резинками и сборками — и обязательно в паре с брюками-капри! Этот тандем, к превеликому удивлению, звезды носили не только для повседневных выходов, но и на мероприятия особой важности. Наверняка у вас остался хоть один такой экземпляр в шкафу. А может даже и капри есть.
Облегающие кардиганы-топы
Офигенный тренд, у меня таких топов куча, top cropped называются. Широкие длинные рукава и завязки на груди, живот голый
Те, кто пережил нулевые, хорошо помнят, как в откровенных трикотажных кофточках поражали публику Холли Бэрри, Мэрайя Кэри, Бритни Спирс и другие знаменитости того времени. У меня такого не было, зато осталось несколько болеро, даже с пайетками. Они вполне себе заменяли шаль, если ты в легком платьишке на празднике, а на улице уже похолодало.
Супермодные бабочки-заколки
Если вы были ребенком 1990-х или начала 2000-х, то наверняка помните заколки-бабочки, с помощью которых можно было быстро сделать прическу или украсить ее. Звезды того времени часто мелькали с ними и на экранах, и на красных дорожках. Еще были крабики и бабочки, которые «махали» крылышками, пока ты шла вся такая красивая. У меня такая была, красная. В нашем дворе я чувствовала себя с ней просто непревзойденной модницей.
Блеск для тела
Блеск для тела у нас в Бразилии вообще маст хэв, люди очень мало одежды носят, зато уместить тело ароматными маслами и блеском - наше всё
Так как это была эпоха блеска, блестеть должно было все. Не только губы, часы, телефоны, обувь и джинсы, но и тело! Тогда стали очень популярны специальные спреи, чтобы летом выйти и всех ослепить своей прекрасной блестящей кожей. А зачинателем тренда, скорее всего, стала Бритни Спирс, которая начала проводить концерты, сияя этим блеском. Сейчас, кстати, он снова начал набирать популярность, и теперь можно обмазаться любимыми оттенками хоть с головы до ног. И ходить радовать всех, как северное сияние.
Кожаные пиджаки
Когда-то кожаные пиджаки были в моде, так, например, его любила носить Прю из сериала «Зачарованные». А еще моя мама часто щеголяла в них на работу. А вот я больше предпочитала куртки в байкерском стиле — у меня осталась белая, а не стандартная черная. Очень удобный предмет гардероба, честно говоря. Особенно летом, когда мы гуляли вечерами по городу.
Блестящие мини-платья
Мини-платья стали квинтэссенцией образа нулевых: тонкие бретельки, все блестит и полностью открытая спина. И ни одна тусовка не обходилась без них. Многие хотели себе роскошное маленькое и блестящее платьице. Хотя бы с пайетками, какие уж там кристаллы и бриллианты.
Фетровые шляпы
Хорош стиль 🫶🏼 мне нравится. Хочу себе шляпу фетровую. Возвращаюсь в холодный Сан Пауло, она мне понадобится
Подруга как-то отдала мне стильную черную шляпу, мол, ей надоела. А я ее носила часто, особенно с длинным пальто с высоким воротником. Я тогда чувствовала себя эдаким сыщиком, который гулял по мрачному осеннему парку, раздумывая над очередным делом. А уж знаменитости любили носить эти шляпы, как говорится, и в пир и в мир.
Перчатки с открытыми пальцами
Эти перчатки можно было купить в любом месте, особенно в переходах метро. Почти все мои друзья носили такие, исключая, конечно, девушек, которым претил такой стиль. Они были очень удобными и вполне защищали руки.
А вот еще 14 вещей, которые раньше были в моде, а сейчас даже дома не все наденешь. А что вам запомнилось из 2000-х и что было у вас из нашего списка?
Комментарии
Из всего перечисленного была в моде в нулевые только низкая посадка. Что до блеска, в моде были всевозможные стразы нА одежде, а не блески нА теле. А стразов было действительно очень много, все было ими усыпано. Эх, столько счастья то было))