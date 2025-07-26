10+ вещей из 2000-х, которые мы считали верхом гламура

Если вы были ребенком 1990-х или начала 2000-х, то наверняка помните заколки-бабочки, с помощью которых можно было быстро сделать прическу или украсить ее. Звезды того времени часто мелькали с ними и на экранах, и на красных дорожках. Еще были крабики и бабочки, которые «махали» крылышками, пока ты шла вся такая красивая. У меня такая была, красная. В нашем дворе я чувствовала себя с ней просто непревзойденной модницей.