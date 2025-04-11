15 молодчаг, которые смогли сказать противным людям: "Выкусите!"
Истории
36 минут назад
Терпеть наглых и бестактных людей порой просто невозможно. Особенно если они даже не задумываются о том, насколько их поступки мешают окружающим. Но некоторым людям хватает сил и фантазии, чтобы осуществить настоящий триумф мести.
- Год назад начальник со мной разругался. Я по глупости своей старался работать на износ, брал кучу дополнительной нагрузки и все такое. Не знаю, на что рассчитывал (сам себе злобный Буратино, что называется), ибо начинали с нуля вместе. В итоге я ушел, за мной ушло еще несколько человек — посчитали, что начальник не прав. Организовали свою компанию. И тут узнал случайно, что нас поставили в пример нашему же бывшему начальнику, мол, вот, ребята - молодцы, такие вещи делают. Прям представляю, как у него подгорает. © Подслушано / Ideer
- 10 лет назад осталась одна с маленькой дочкой. За мной ухаживал состоятельный мужчина, и даже были с его стороны разговоры про свадьбу. И вот в начале зимы у меня развалились сапоги. В ремонте сказали, что тут уже нечего чинить. Решила попросить взаймы у потенциального «супруга». Ответ был таков: «Заработай и купи!» Встречи с этим мужчиной прекратила сразу. Уже 8 лет я замужем, сменила работу и не живу хорошо. Недавно увидела этого «советчика» на остановке, решила его подвезти. Расспросила, как живет, — все так же одинокий, без детей, почти нет зубов, на голове лысина. На его вопрос, как я сама сумела всего добиться, у меня был только один ответ: «Заработала и купила». © Подслушано / Ideer
- Как-то раз я красилась в поезде и одна женщина выдала: «Такой безнадежной ситуации ничем не поможешь». Я посмотрела ей прямо в глаза и спросила: «Тогда почему вы не сидите дома?» © queenofthenoms / Reddit
- На работе была коллега, которая никогда не скидывалась на сладкое. А на столе у нее лежала гора фантиков. И как-то раз сотрудница, проходя мимо, спросила: «Тань, как конфетки, вкусные?» Та, ничего не подозревая: «Да, а что?» Ей ответили: «Просто они как раз закончились, купишь на завтра такие же, ага?» Таня купила. Правда, скидываться так и не начала, но и конфетами нашими с тех пор не угощалась. © Такая Аля / ADME
- Еду домой на метро. Пересадочная станция, народу выходит много. Тетка, ожидающая на платформе, когда все выйдут и она сможет зайти, стоит и перекрывает проход примерно на треть. Пассажиры обходят молча. На лице у тетки написано нетерпение. И вот последней из вагона пытается выйти девушка. Тетка ее чуть ли не выкидывает из вагона рукой со словами: «Задолбали, черепахи!» — и вваливается в вагон. Я к ней подхожу и говорю: «Если бы вы не перегородили выход, то все вышли бы гораздо быстрее. И всем комфортнее было бы». Стоит красная от злости. Молчит, но пыхтит что-то под нос. Надеюсь, задумалась. © Ikarius / Pikabu
- Так вышло, что меня воспитали приемные родители. Узнал об этом в 21 год от близкой подруги матери. Когда осторожно поинтересовался об этому у родителей по телефону (живем в разных городах), ответили, что так и есть. Было слышно, что маме аж страшно; видимо, она ожидала другую реакцию. Но, наверное, именно тогда я искренне впервые сказал, что очень люблю ее и отца, так как отношения в подростковом возрасте были ужасные. Как я понял, подруга матери хотела насолить так, а в итоге укрепила нашу семью. Пусть выкусит. © Подслушано / Ideer
- Был у нас на работе один противный товарищ. И сидел он, как назло, рядом со мной. Он постоянно критиковал то, что я делаю. Особенно его раздражало мое рабочее место. Мол, много всего лежит. Как-то подходит он ко мне и язвит: «Беспорядок на столе — беспорядок в голове». А я, не поднимая глаз, в ответ: «А твой-то стол пустой». Он что-то пробурчал и удалился. © Mike Bowerbank / Quora
- Одна барышня откровенно списывала у меня на экзамене. Ну я взял и ответил на все вопросы теста неправильно - так, чтобы она все видела. А потом, когда уже сдала свой тест, я делал вид, что проверял свои ответы, а на самом дел стирал неправильные ответы и вставлял свои правильные. Она была весьма удивлена, когда в итоге получила "2", а я "отлично". © bechus / Reddit
- Я женщина, и мне очень нравится рыбалка, но есть нюанс: меня никто на нее не зовет. Спрашивала парня, предлагала поехать вместе с палаткой, насладиться свежим воздухом и прямо у реки покоптить рыбу. Мое предложение его возмутило, ведь не бабское это дело — рыбу ловить, он лучше с друзьями скатается. Расстроилась, попросилась поехать вместе с папой, а он мне говорит, что мест нет и вообще я мешать буду. Решилась на отчаянный шаг и позвала на рыбалку свою подругу, которая всегда за любой движ. Она дала добро, и мы вдвоем утрецом выдвинулись на место. Шикарно отдохнули, полюбовались ночным небом, а днем поймали только одну щуку, но зато громадную. Скинула фотку рыбины всем мужчинам, которые мне отказали. Выкусите, жадюги. © Подслушано / Ideer
Брать девушку в мужскую компанию конечно не дело. Они будут себя чувствовать себя не в своей тарелке. Но её парень мог бы с ней вдвоём поехать.
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- До жути ненавидела свою одноклассницу, которая постоянно надо мной издевалась. Первая красавица, душа компании, любимица учителей, но жестокая по отношению к не самым красивым и уверенным. Прошло 10 лет, я работаю в огромном холдинге, имею большую квартиру, "БМВ" люкс-класса, шубу и брендовые шмотки. Встретила "королевишну", работающую продавцом в магазине, она меня узнала. Этот взгляд, полный зависти и унижения, искупил все годы моих школьных кошмаров. © Подслушано / Ideer
- Бабуля оставила мне в наследство старое пианино. Все мои братья и сестры смеялись, говоря при этом, что нечего было к ней ходить и помогать - вот ее "благодарность". А теперь все удивляются, откуда у меня деньги на переезд в Австралию, где я буду учиться и работать. Но кто ж знал, что это старинное пианино фирмы Бехштейн, которое сегодня стоит баснословных денег! Бонусом был мешок с деньгами и драгоценностями, спрятанный внутри инструмента. Выкусите! © Подслушано / Ideer
- Я отомстила, я сделала это! Пришла к мерзкой пациентке на работу и полностью повторила ей монолог, которым она выносила мне мозг в четыре утра, а в конце накатала огромную жалобу размером с «Элладу». Она отказалась меня обслуживать, хоть и узнала. Оказалось, что она так делать может и я была обязана ей, но сама на поверку к такому была не готова! Мне не стыдно. Я дрожу от экстаза, это было потрясно! © Подслушано / Ideer
- Сижу дома, готовлю. Тут звонок - пришел мужик из управляющей компании. И с порога выдает: «М-м-м, хозяюшка, как вкусно пахнет! А я голодный». Игнорирую. А он снова: «Неужели не угостишь?» Тут я просто вскипаю и засовываю ему деньги со словами: «На доширак!» После чего выставляю его за дверь. Откуда такая наглость? Гость, блин. © Подслушано / Ideer
Молодец мужик. Пока все квартиры обойдёт, денег заработает. В чем героизм-то?
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- Рано утром возвращалась с работы и увидела, как молодой мужчина с дочкой детсадовского возраста вышел из подъезда и выбросил мешок с мусором в урну, расположенную рядом. Я сделала замечание, но в ответ он нахамил. Меня это взбесило, ведь до мусорного бака 50 метров. Я распечатала объявление на пару соседних подъездов с подробным описанием его внешности и проступка. Через неделю увидела, как он тащит мусорный мешок к бакам, а за ним наблюдает жена. © Подслушано / Ideer
- Детки нашей параллели донимали остальных. Я затесался к ним. Но в один день благодаря чистой случайности я прекратил их буллинг. Выносил мусор из школы и вдруг увидел в мешке их новые планы, которые они мне не показывали. В одном из них они докопались до меня. Я все собрал и предъявил им. Они сначала не поняли, что к чему, тогда я объяснил: "Я сейчас беру и несу это все директору". Они офигели. Я мурыжил их весь день, некоторые в итоге разревелись и сами сдались с повинной. Меня они с тех пор вообще не трогали. А дальше и вся их лавочка прикрылась. © Unknown author / Reddit
Фото на превью Svetlana Nikitina / Wikimedia Commons, CC BY 3.0
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