15 мужчин, которые сделали новую стрижку и показали свои фото "до" и "после"
На новую стрижку решиться бывает непросто, но порой изменения бывают такими разительными, что начинаешь казаться себе другим человеком. В нашей статье мы собрали фотографии, которые наглядно это демонстируют. Взгляните.
"Постригся, но сомневаюсь, что правильно сделал. Как вам?"
- Ох, ну ты и переборщил. © Commercial_Photo2110 / Reddit
"С ума сойти, как много может стрижка!"
- Братан, выглядишь великолепно! © No-Inevitable-7270 / Reddit
"Как лучше, короткие или длинные?"
"Как только я не стригся! Что мне больше идет?"
Третий прям гей-гей. Но красивенько.
Мне кажется, что №1, и бриться как в №3.
И красиво, и мальчики бить не будут. Как во втором и третьем случае. Это шутка )
"Я 8 лет носил длинные волосы, а вчера сделал короткую стрижку"
Я пророчить не берусь
Но точно знаю, что вернусь
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев...
"Сбрил волосы на голове"
Ну и молодец. Бороду слегка укоротить и ухаживай за ней и будешь просто великолепен!!!
"Моя девушка любит длинные волосы и хотела, чтобы я продолжал их отращивать. А мне так больше нравится"
"Побрил голову, так как волосы начали редеть. Скажите честно, мне идет?"
"Состриг все это. Я совершил ошибку?"
"Длинные или короткие?"
"Думаю, я сделал правильный выбор"
"Сбрил волосы. Мне нравится!"
"Я наконец состриг свои длинные волосы и очень рад этому"
"Как лучше, до или после?"
"Побрил голову"
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Комментарии
Интересно, что у мужчин, оказывается, такие проблемы с причёсками. Да ещё лысеют многие, сбривают из-за этого волосы. А я за шевелюру, пусть накладные, или пересаженные, но только не лысые.
Что за течение такое в мужских причёсках выглядеть асоциально? Лысый череп и небритое лицо
Однозначно - лысеющим мужикам брить башку налысо, и аккуратнее, и брутальнее.
Я фанат длинных волос у мужчин, но некоторым стрижка (и бритье) реально идет больше