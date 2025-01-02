15 мужчин, которые сделали новую стрижку и показали свои фото "до" и "после"

Фотоподборки
1 день назад

На новую стрижку решиться бывает непросто, но порой изменения бывают такими разительными, что начинаешь казаться себе другим человеком. В нашей статье мы собрали фотографии, которые наглядно это демонстируют. Взгляните.

"Постригся, но сомневаюсь, что правильно сделал. Как вам?"

"С ума сойти, как много может стрижка!"


Аля П.
1 час назад

Просто улыбнулся и перестал морщить лоб, да всю голову!!!)

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"Как лучше, короткие или длинные?"

"Как только я не стригся! Что мне больше идет?"

Синтия Ротрок
2 минуты назад

Третий прям гей-гей. Но красивенько.
Мне кажется, что №1, и бриться как в №3.
И красиво, и мальчики бить не будут. Как во втором и третьем случае. Это шутка )

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"Я 8 лет носил длинные волосы, а вчера сделал короткую стрижку"

Александра
2 часа назад

Я пророчить не берусь
Но точно знаю, что вернусь
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев...

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"Сбрил волосы на голове"

Аля П.
1 час назад

Ну и молодец. Бороду слегка укоротить и ухаживай за ней и будешь просто великолепен!!!

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"Моя девушка любит длинные волосы и хотела, чтобы я продолжал их отращивать. А мне так больше нравится"

"Побрил голову, так как волосы начали редеть. Скажите честно, мне идет?"

"Состриг все это. Я совершил ошибку?"

"Длинные или короткие?"

"Думаю, я сделал правильный выбор"

"Сбрил волосы. Мне нравится!"

"Я наконец состриг свои длинные волосы и очень рад этому"

"Как лучше, до или после?"

"Побрил голову"

А вот и еще несколько статей с впечатляющими преображениями людей:

Фото на превью jdjr93 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
1 неделя назад

Интересно, что у мужчин, оказывается, такие проблемы с причёсками. Да ещё лысеют многие, сбривают из-за этого волосы. А я за шевелюру, пусть накладные, или пересаженные, но только не лысые.

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Noumen
1 день назад

Что за течение такое в мужских причёсках выглядеть асоциально? Лысый череп и небритое лицо

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Alena
1 день назад

Однозначно - лысеющим мужикам брить башку налысо, и аккуратнее, и брутальнее.

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Буква Эф
18 часов назад

Я фанат длинных волос у мужчин, но некоторым стрижка (и бритье) реально идет больше

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