15 мужчин, которые сделали новую стрижку и показали свои фото "до" и "после"

1 день назад

1 день назад

На новую стрижку решиться бывает непросто, но порой изменения бывают такими разительными, что начинаешь казаться себе другим человеком. В нашей статье мы собрали фотографии, которые наглядно это демонстируют. Взгляните.

"Постригся, но сомневаюсь, что правильно сделал. Как вам?"

"С ума сойти, как много может стрижка!"



"Как лучше, короткие или длинные?"

"Как только я не стригся! Что мне больше идет?"

"Я 8 лет носил длинные волосы, а вчера сделал короткую стрижку"

"Сбрил волосы на голове"

"Моя девушка любит длинные волосы и хотела, чтобы я продолжал их отращивать. А мне так больше нравится"

"Побрил голову, так как волосы начали редеть. Скажите честно, мне идет?"

"Состриг все это. Я совершил ошибку?"

"Длинные или короткие?"

"Думаю, я сделал правильный выбор"

"Сбрил волосы. Мне нравится!"

"Я наконец состриг свои длинные волосы и очень рад этому"

"Как лучше, до или после?"