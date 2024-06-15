15 нелепых речевых ошибок, за которые хочется нежно обнять и вручить словарь

Нормы литературного языка со временем меняются. Кажется, уже мало кого коробят речевые ошибки, а ведь еще наши интеллигентные мамы и бабушки буквально хватались за сердце от фразы «какое вкусное кофе». Но мы иногда бываем занудами. Так что на этот раз мы собрали наиболее распространенные ляпы: от ошибок в написании и постановке ударений до неправильного употребления слов.

1. «Крайний» в значении «последний»

Нередко можно услышать утверждение, что вместо слова «последний» нужно говорить «крайний». Дело в том, что «последний» часто связывается в сознании людей со значением «тот, после которого уже ничего не будет». Например, «последняя электричка» или «последний прыжок с парашютом». На самом деле это лишь суеверие и весьма грубая речевая ошибка.

2. «Богема»

Реакцией на нестандартный поступок какой-либо звезды шоу-бизнеса часто становится характерный вздох: «М-да, одним словом, богема». На самом деле селебрити ничего общего с богемой не имеют. От французского boheme — это эдакая среда художественной интеллигенции, ведущей беспорядочную и весьма необеспеченную жизнь. В богеме нет ни намека на роскошь и богатство, и ничего общего с элитой она не имеет.

3. «С 9:00 до 24:00»

Вывески на дверях кафе и ресторанов гласят, что заведение работает с 9:00 до 00:00. Полночь обычно представляется следующим образом: 00:00 или 24:00. Выбор одного из двух способов представления полночи зависит от связи с датой или временным периодом. Значение 24 может быть использовано только для представления конца периода времени. Таким образом 00:00 — начало нового дня; 24:00 — конец дня. И на вывесках, где указано время закрытия заведения, правильнее писать: «... до 24:00».

4. «Ценник» и «цена»

С недавних пор появилась тенденция говорить «завышенный ценник», «приемлемый ценник», подразумевая цену. Дело в том, что ценник — это бирка/этикетка с написанной на ней ценой. И при необходимости охарактеризовать стоимость товаров и услуг лучше использовать слово «цена».

5. «Квинтэссенция»

В слове «квинтэссенция» сложности не только в том, чтобы с первого раза выговорить его и не запнуться, но еще и сделать это к месту. Нередко его используют как синоним слова «объединение». Но настоящее его значение — «пятый элемент», то есть основная сущность вещей, самая сущность чего-либо.

6. «Заём»

Несмотря на то что во множественном числе это «займы», а при склонении — «договор займа», в единственном числе правильный вариант — «заём». Какой привычной ни казалась бы нам буква «й» в этом слове, она возникает там по ошибке.

7. «Командировочный» и «командированный»

Эти схожие прилагательные постоянно заставляют говорящего хорошенько подумать, прежде чем выбрать необходимое существительное каждому в пару. Итак, командированным может быть только человек, отправляющийся по служебному заданию. А вот деньги в поездке он будет тратить командировочные.

8. «Скабрёзный»

Образованное от французского scabreux («опасный, непристойный»), это слово читается как «скабрё». Поэтому произносить «скабрёзный» через «е» в корне неверно.

9. «Ванная» и «ванна»

Еще одна пара, которую легко перепутать. На помощь может прийти проверочное слово. К «ванной» всегда можно органично добавить слово «комната». А значит, ванная — отдельное помещение в квартире. А вот к «ванне» добавить нечего, соответственно, в нее можно только сесть и искупаться.

10. Цифра или число 10

Цифр в языке 10: от 0 до 9. Все остальное — числа.

11. «Написать» или «нарисовать» картину

Если речь идет о красках, картину пишут. Если о карандаше или меле, то рисуют. Хотя в последнем случае это скорее набросок или скетч. Поэтому с уверенностью можно сказать, что картина как полноценное произведение искусства написана художником.

12. «Фетиш»

«Есть арбуз с солью — мой фетиш». Эта фраза не несет в себе смысла, если только вы не поклоняетесь соли и не являетесь тайным адептом арбуза. Фетиш — неодушевленный предмет, наделенный в представлениях верующих сверхъестественными свойствами и служащий поэтому объектом религиозного культа. В значении «привычка» или «необычное предпочтение» это слово употреблять не стоит. Кстати, ударение в слове «фетиш» стоит на «и».

13. «Забытьё», «бытие», «житие»

«Забытьё», но «бытие» — именно такого употребления букв «е» и «ё» стоит придерживаться в этих словах. Для подсказки можно вспоминать крылатое «житие мое» в гайдаевском «Иване Васильевиче»: герой Пуговкина произносит каверзное слово правильно.

14. «Плацкарта»

«Плацкарта» — существительное женского рода. Так что девушке из диалога, показанного на картинке выше, следовало бы сказать: «Плацкарту на юг даже за 45 суток не возьмешь». Кстати, сам вагон называется не «плацкарт» или «плацкарта», а именно «плацкартный вагон». Так что «плацкарта» — это лишь билет с указанием на право занятия определенного места в поезде дальнего следования.

15. «Не ровён час»

Устойчивое просторечное выражение произносят именно с ударением на последний слог (ведь буква «ё» всегда ударная). Логики здесь мало, согласны. Обычно мы произносим «рОвен» как сокращенный вариант слова «ровный». Но с устоявшимися формами, увы, не спорят, поэтому «ровЁн» — и только так.

Бонус: слабо с первого раза правильно написать название этого салата?