15+ поразительных изменений, которые сложно не заметить

Иногда перемены происходят так плавно, что мы даже не замечаем их в повседневной жизни. Но стоит взглянуть на старые фото — и вот оно, настоящее чудо! Кто-то прошёл впечатляющий путь к своей мечте, а кто-то решил кардинально изменить внешность. Мы собрали снимки, которые наглядно показывают: время, труд и немного удачи способны творить настоящие чудеса.
«Разница в размерах между моей старенькой Хондой и обычным пикапом»
«Мое лицо, только я на 22 кг легче»
Старые и новые шоколадные чипсы различаются по цвету
«Лучшее решение в жизни — сделать ринопластику»
«На обеих фотках я на 30-й неделе беременности, только в этот раз слежу за своим питанием»
«Слева Клаусу 10 недель, справа — почти 2 года»
«Нашему песелю в этом году исполнится 20 лет. Только посмотрите, каким он стал!»
«Букет на День святого Валентина, ожидание и реальность. Он больше похож на угрозу, чем на жест любви. $ 110 на ветер»
«Прогресс в керамике за 3 года»
Путь от хвостатой булочки до лошадки занял всего год
«Не могу поверить, что это я. Мои фотографии до и после.»
«Слева — свежая татуировка. Справа — то, как она выглядит через полгода»
«Разница между фото 5 лет. Я реально считал мои усы крутыми и не хотел их брить. Ржу»
«7 лет спустя купил новый внешний диск. Они оба по 500 гигабайт»
«До и после покрытия покрасневшей кожи, склонной к акне.»
«Это дом на 2 семьи. Смотрите, как разное отношение хозяев влияет на его внешний вид»
«Мои успехи в валянии игрушек за 4 года»
«Я решила перекрасить белые вещи. Краситель один, а ткани разные. И вот результат»
«У меня нарушение обмена веществ, но я сделала это!»