15+ поразительных изменений, которые сложно не заметить

Иногда перемены происходят так плавно, что мы даже не замечаем их в повседневной жизни. Но стоит взглянуть на старые фото — и вот оно, настоящее чудо! Кто-то прошёл впечатляющий путь к своей мечте, а кто-то решил кардинально изменить внешность. Мы собрали снимки, которые наглядно показывают: время, труд и немного удачи способны творить настоящие чудеса.

«Разница в размерах между моей старенькой Хондой и обычным пикапом»



«Мое лицо, только я на 22 кг легче»

Старые и новые шоколадные чипсы различаются по цвету

«Лучшее решение в жизни — сделать ринопластику»

Ты будто родилась с этим новым носом. © MainCommunication802 / Reddit

«На обеих фотках я на 30-й неделе беременности, только в этот раз слежу за своим питанием»



«Слева Клаусу 10 недель, справа — почти 2 года»

«Нашему песелю в этом году исполнится 20 лет. Только посмотрите, каким он стал!»

«Букет на День святого Валентина, ожидание и реальность. Он больше похож на угрозу, чем на жест любви. $ 110 на ветер»

А бывает и наоборот. У нас есть статья с подборкой фото, где реальность превзошла ожидания.

«Прогресс в керамике за 3 года»



Путь от хвостатой булочки до лошадки занял всего год

«Не могу поверить, что это я. Мои фотографии до и после.»

«Слева — свежая татуировка. Справа — то, как она выглядит через полгода»

«Разница между фото 5 лет. Я реально считал мои усы крутыми и не хотел их брить. Ржу»

«7 лет спустя купил новый внешний диск. Они оба по 500 гигабайт»

«До и после покрытия покрасневшей кожи, склонной к акне.»

«Это дом на 2 семьи. Смотрите, как разное отношение хозяев влияет на его внешний вид»

«Мои успехи в валянии игрушек за 4 года»

«Я решила перекрасить белые вещи. Краситель один, а ткани разные. И вот результат»



«У меня нарушение обмена веществ, но я сделала это!»