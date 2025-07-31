15+ примеров ремонта в стиле «и так сойдет», от которых дергается глаз

Ремонт — дело непростое. Наверняка вы думаете, что видели разные творения, которые получились не такими, какими задумывались. Но эта подборка докажет обратное — здесь и окно в душе, в котором все видно, и лампочки на потолке в случайном порядке, и унитазы, расположенные уж слишком близко друг к другу. В общем, не заскучаете!

«Привет! Сегодня я составлю тебе компанию»

Устроим турнир по срочным делам? © Unknown author / Reddit

«На этаже возле лифта треснула одна плитка. Через несколько дней пришел мастер и заменил ее. Теперь это выглядит вот так»

«Просто плохо отремонтированная ванная со странным расположением душа»

«Сняла жилье в отпуске. Вот такой вид открывается из душа»

Я на секунду растерялся, думал, что это просто классное окно. Потом присмотрелся получше. Ой-ей. © Amonamission / Reddit

«Почему-то в этом общественном туалете решили сделать участок пола совсем с другой плиткой»

«Безупречный интерьерный дизайн...»

«Лестница, которая ведет в рай для сантехников»

«Управляющие ремонтируют жилой комплекс. Новый ковер в коридорах на всех 23 этажах — полный хаос»

«Только что сделали ремонт в ванной. Внимание к деталям — на высшем уровне»

«У родителей делают ремонт в ванной, и плиточник сотворил вот такое»

«Держатель для туалетной бумаги после ремонта ванной»

«Семья, у которой я работаю, отремонтировала дом, и вот такая у них теперь схема светильников — бесит меня каждый день»

«Ох уж эти облицованные ступеньки к ванне»

Самое место для горки! © Richinwalla / Reddit

«Зеркало в моем номере. Попробовал поправить — оказалось, их так и приклеили»

«Жалюзи сломались. Оказалось, что они между стеклами, и починить их невозможно»

«Унитаз слишком близко к перегородке душа — сесть нормально просто не получается»

«Вот почему сантехник и электрик должны хотя бы иногда созваниваться»