15+ примеров ремонта в стиле «и так сойдет», от которых дергается глаз

Фотоподборки
1 час назад

Ремонт — дело непростое. Наверняка вы думаете, что видели разные творения, которые получились не такими, какими задумывались. Но эта подборка докажет обратное — здесь и окно в душе, в котором все видно, и лампочки на потолке в случайном порядке, и унитазы, расположенные уж слишком близко друг к другу. В общем, не заскучаете!

«Привет! Сегодня я составлю тебе компанию»

Shutnik0242
1 час назад

"Держи ответ,председатель!"Вспомнил название статьи из газеты Советских времён.

-
-
Ответить

«На этаже возле лифта треснула одна плитка. Через несколько дней пришел мастер и заменил ее. Теперь это выглядит вот так»

«Просто плохо отремонтированная ванная со странным расположением душа»

Iosi Merson
только что

А если места нет, но душ хоцеца???🤣🤣🤣 Я ещё и двери сдвигал...

-
-
Ответить

«Сняла жилье в отпуске. Вот такой вид открывается из душа»

  • Я на секунду растерялся, думал, что это просто классное окно. Потом присмотрелся получше. Ой-ей. © Amonamission / Reddit

«Почему-то в этом общественном туалете решили сделать участок пола совсем с другой плиткой»

«Безупречный интерьерный дизайн...»

«Лестница, которая ведет в рай для сантехников»

«Управляющие ремонтируют жилой комплекс. Новый ковер в коридорах на всех 23 этажах — полный хаос»

«Только что сделали ремонт в ванной. Внимание к деталям — на высшем уровне»

«У родителей делают ремонт в ванной, и плиточник сотворил вот такое»

«Держатель для туалетной бумаги после ремонта ванной»

«Семья, у которой я работаю, отремонтировала дом, и вот такая у них теперь схема светильников — бесит меня каждый день»

«Ох уж эти облицованные ступеньки к ванне»

Плодожорка
52 минуты назад

Теперь ванна это не место расслабления, а место, требующее сосредоточенности и полного самоконтроля

-
-
Ответить

«Зеркало в моем номере. Попробовал поправить — оказалось, их так и приклеили»

«Жалюзи сломались. Оказалось, что они между стеклами, и починить их невозможно»

Svetlana
46 минут назад

Оторви штапики, выстави стекло, сними (почини) жалюзи, верни всё назад.

-
-
Ответить

«Унитаз слишком близко к перегородке душа — сесть нормально просто не получается»

«Вот почему сантехник и электрик должны хотя бы иногда созваниваться»

Ремонт — это всегда приключение, путь и часто оно идет не по плану. Если хотите увидеть больше забавных и неожиданных историй из мира ремонта, советуем заглянуть в нашу подборку. Там точно найдется что почитать!

Фото на превью Ingtar2 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее