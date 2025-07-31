"Держи ответ,председатель!"Вспомнил название статьи из газеты Советских времён.
15+ примеров ремонта в стиле «и так сойдет», от которых дергается глаз
Ремонт — дело непростое. Наверняка вы думаете, что видели разные творения, которые получились не такими, какими задумывались. Но эта подборка докажет обратное — здесь и окно в душе, в котором все видно, и лампочки на потолке в случайном порядке, и унитазы, расположенные уж слишком близко друг к другу. В общем, не заскучаете!
«Привет! Сегодня я составлю тебе компанию»
- Устроим турнир по срочным делам? © Unknown author / Reddit
«На этаже возле лифта треснула одна плитка. Через несколько дней пришел мастер и заменил ее. Теперь это выглядит вот так»
Найди похожую плитку лет эдак через надцать. Включаем фантазию...
«Просто плохо отремонтированная ванная со странным расположением душа»
«Сняла жилье в отпуске. Вот такой вид открывается из душа»
- Я на секунду растерялся, думал, что это просто классное окно. Потом присмотрелся получше. Ой-ей. © Amonamission / Reddit
«Почему-то в этом общественном туалете решили сделать участок пола совсем с другой плиткой»
«Безупречный интерьерный дизайн...»
«Лестница, которая ведет в рай для сантехников»
«Управляющие ремонтируют жилой комплекс. Новый ковер в коридорах на всех 23 этажах — полный хаос»
«Только что сделали ремонт в ванной. Внимание к деталям — на высшем уровне»
«У родителей делают ремонт в ванной, и плиточник сотворил вот такое»
«Держатель для туалетной бумаги после ремонта ванной»
«Семья, у которой я работаю, отремонтировала дом, и вот такая у них теперь схема светильников — бесит меня каждый день»
«Ох уж эти облицованные ступеньки к ванне»
Теперь ванна это не место расслабления, а место, требующее сосредоточенности и полного самоконтроля
- Самое место для горки! © Richinwalla / Reddit
«Зеркало в моем номере. Попробовал поправить — оказалось, их так и приклеили»
«Жалюзи сломались. Оказалось, что они между стеклами, и починить их невозможно»
Оторви штапики, выстави стекло, сними (почини) жалюзи, верни всё назад.
«Унитаз слишком близко к перегородке душа — сесть нормально просто не получается»
«Вот почему сантехник и электрик должны хотя бы иногда созваниваться»
Ремонт — это всегда приключение, путь и часто оно идет не по плану. Если хотите увидеть больше забавных и неожиданных историй из мира ремонта, советуем заглянуть в нашу подборку. Там точно найдется что почитать!