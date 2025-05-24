15 человек, которые сделали такое классное фото, что хоть на выставку отправляй
Герои нашей статьи сделали классные фотографии. И нет, они не выстраивали заранее композицию, не ставили свет и не готовили модель. Они просто увидели хороший объект для съемки и поспешили его запечатлеть.
«Моя жена на кухне»
- Словно сцена из французского фильма о подавленной женщине. © HGStormy / Reddit
«Клянусь, фото не постановочное!»
Я нижний флегмат)) а насчёт фото можно не клясться - кошаки не постановимы )
- Спасибо, вы мне прямо настроение подняли! © Unknown author / Reddit
«Моя девушка моет свою 17-летнюю собаку»
- Это фантастическое фото. © WishInfamous4757 / Reddit
«Отец новорожденного»
«Воскресенье в Бостоне»
- Это действительно нечто необыкновенное. Вам стоит принять участие в фотоконкурсе или выставить свой снимок в музее. © thisisntshakespeare / Reddit
«Падение как на картинах эпохи Возрождения»
Вроде падает нна спину, но всё равно упадёт нна лапки. Такие они кошки гибкие.
«Отражение»
Ооочень красиво! Романтичный пейзаж. И кучерявые облака, и ульрамариновое небо, и зелёные деревья, и солнечный берег, и чистейший пруд, и, главное, ни одной души вокруг. Хочу туда.
«Восход солнца с братишкой-вороном»
«Представляете, мои бабушка с дедушкой играют в это уже больше 60 лет»
Замечательная фотография. Как мило, что у бабушки с дедушкой есть такое совместное увлечение больше 60 лет. Дай бог им ещё долгих лет жизни.
«Великолепное освещение моих креветок»
О дааа....😲🥰🫠 Освещение великолепное, можно смотреть часами вместо телевизора 😅🤭
«Просунул руку в курятник, чтобы сделать фото кур, устраивающихся на ночь в сумерках»
«Друзья проверяют меня на клещей»
«Жена сфоткала, пока я спал»
- Вы бы идеально вписались в Сикстинскую капеллу. © theonlymexicanman / Reddit
«Шеф-повар в Сиене, Италия»
«Сестра восстанавливается после удаления зуба»
- Ну она тебе устроит, когда проснется! © pastelpixelator / Reddit
- Блин, такое фото опасно выкладывать! © Hehe6745 / Reddit
И вот еще пара-тройка статей с классными случайными снимками: