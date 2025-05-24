15 человек, которые сделали такое классное фото, что хоть на выставку отправляй

Фотоподборки
1 час назад

Герои нашей статьи сделали классные фотографии. И нет, они не выстраивали заранее композицию, не ставили свет и не готовили модель. Они просто увидели хороший объект для съемки и поспешили его запечатлеть.

«Моя жена на кухне»

  • Словно сцена из французского фильма о подавленной женщине. © HGStormy / Reddit

«Клянусь, фото не постановочное!»

«Моя девушка моет свою 17-летнюю собаку»

«Отец новорожденного»

«Воскресенье в Бостоне»

  • Это действительно нечто необыкновенное. Вам стоит принять участие в фотоконкурсе или выставить свой снимок в музее. © thisisntshakespeare / Reddit

«Падение как на картинах эпохи Возрождения»

«Отражение»

Светлана БМВ
17 часов назад

Ооочень красиво! Романтичный пейзаж. И кучерявые облака, и ульрамариновое небо, и зелёные деревья, и солнечный берег, и чистейший пруд, и, главное, ни одной души вокруг. Хочу туда.

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«Восход солнца с братишкой-вороном»

«Представляете, мои бабушка с дедушкой играют в это уже больше 60 лет»

Светлана БМВ
17 часов назад

Замечательная фотография. Как мило, что у бабушки с дедушкой есть такое совместное увлечение больше 60 лет. Дай бог им ещё долгих лет жизни.

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«Великолепное освещение моих креветок»

Lyubchenko
17 часов назад

О дааа....😲🥰🫠 Освещение великолепное, можно смотреть часами вместо телевизора 😅🤭

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«Просунул руку в курятник, чтобы сделать фото кур, устраивающихся на ночь в сумерках»

«Друзья проверяют меня на клещей»

«Жена сфоткала, пока я спал»

«Шеф-повар в Сиене, Италия»

«Сестра восстанавливается после удаления зуба»

Фото на превью m******** / Reddit

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