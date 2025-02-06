15 слов, в написании которых легко ошибиться: проверьте, а вы уверены в себе?

Культура
20 часов назад

Порой, правописание даже очевидных слов заводит нас в тупик. Мы обещаем написать другу «по приезде» или «по приезду»? Узнаем «до скольки» или «до скольких» будет коллега на обеде? Мы хотим «померить» или «померять» новое платье? Русский язык такой сложный и многогранный, что порой ставит в тупик даже тех, кто, казалось бы, все знает. Порой полезно освежить в памяти написание уже знакомых слов и выражений, чтобы оставаться уверенным в любом ситуации.

Мы подготовили для вас короткий тест, который позволит вам проверить свои знания и в ненавязчивой форме вспомнить то, чему нас учили в школе.

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2.

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4.

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5.

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11.

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13.

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14.

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15.

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Попались ли вам слова или словосочетания, правописание которых оказалось сюрпризом? Или вы справились со всеми заданиями и можете гордо считать себя гением русского языка?

Если вам понравился тест, предлагаем вам пройти еще несколько заданий на грамотность:

Фото на превью solominphoto / Freepik

Комментарии

Уведомления
Ио
19 часов назад

У меня вопрос: как правильно писать предлог "nA"? или "НАА"? или может быть "ня"?

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Noumen
14 часов назад

Скучаю ЗА вами...звучит проникновеннее. Или "никто ЗА ними скучать не будет" тоже неплохо.Всё остальное или царапает уши или нет

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