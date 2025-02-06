У меня вопрос: как правильно писать предлог "nA"? или "НАА"? или может быть "ня"?
15 слов, в написании которых легко ошибиться: проверьте, а вы уверены в себе?
Порой, правописание даже очевидных слов заводит нас в тупик. Мы обещаем написать другу «по приезде» или «по приезду»? Узнаем «до скольки» или «до скольких» будет коллега на обеде? Мы хотим «померить» или «померять» новое платье? Русский язык такой сложный и многогранный, что порой ставит в тупик даже тех, кто, казалось бы, все знает. Порой полезно освежить в памяти написание уже знакомых слов и выражений, чтобы оставаться уверенным в любом ситуации.
Мы подготовили для вас короткий тест, который позволит вам проверить свои знания и в ненавязчивой форме вспомнить то, чему нас учили в школе.
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Попались ли вам слова или словосочетания, правописание которых оказалось сюрпризом? Или вы справились со всеми заданиями и можете гордо считать себя гением русского языка?
Если вам понравился тест, предлагаем вам пройти еще несколько заданий на грамотность:
Комментарии
Я только в трусах ошибся. Возможно, тест для любителей трусов.
Скучаю ЗА вами...звучит проникновеннее. Или "никто ЗА ними скучать не будет" тоже неплохо.Всё остальное или царапает уши или нет