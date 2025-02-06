15 слов, в написании которых легко ошибиться: проверьте, а вы уверены в себе?

Порой, правописание даже очевидных слов заводит нас в тупик. Мы обещаем написать другу «по приезде» или «по приезду»? Узнаем «до скольки» или «до скольких» будет коллега на обеде? Мы хотим «померить» или «померять» новое платье? Русский язык такой сложный и многогранный, что порой ставит в тупик даже тех, кто, казалось бы, все знает. Порой полезно освежить в памяти написание уже знакомых слов и выражений, чтобы оставаться уверенным в любом ситуации.

Мы подготовили для вас короткий тест, который позволит вам проверить свои знания и в ненавязчивой форме вспомнить то, чему нас учили в школе.