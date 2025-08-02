15 совпадений, после которых начинаешь верить, что у Вселенной отличное чувство юмора

Эй, ADME, у вас там хоть кто-то смотрит, что публикуете? Или это нарочно, чтобы все за смыслом в первоисточник ходили?
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Иногда жизнь подкидывает такие ситуации, что начинаешь подозревать: где-то там, за кулисами реальности, сидит сценарист с отличным чувством юмора. Эти забавные совпадения — словно шутки от самой вселенной, и они настолько точные, что в случайность уже не верится. Мы собрали для вас яркие примеры подобных случаев — и да, некоторые из них действительно сложно объяснить логикой.
Эй, ADME, у вас там хоть кто-то смотрит, что публикуете? Или это нарочно, чтобы все за смыслом в первоисточник ходили?
А вот здесь вы найдете истории еще 15 счастливчиков, которым Вселенная подкинула неожиданный бонус в нужный момент.