15 совпадений, после которых начинаешь верить, что у Вселенной отличное чувство юмора

Иногда жизнь подкидывает такие ситуации, что начинаешь подозревать: где-то там, за кулисами реальности, сидит сценарист с отличным чувством юмора. Эти забавные совпадения — словно шутки от самой вселенной, и они настолько точные, что в случайность уже не верится. Мы собрали для вас яркие примеры подобных случаев — и да, некоторые из них действительно сложно объяснить логикой.