15+ усатых проказников, которым за актерскую игру хоть премию давай

Про кошачьи выходки снято не одно видео и миллионы фото. Но каким-то образом этим милым хулиганам все сходит с лапок и мы не перестаем их обожать. У всех усатых героев этой подборки рыльца в пушку, но злиться на них совершенно невозможно.

«Полночи ронял с полок свои игрушки мне на лицо, чтобы поиграть. А когда я сказал: „Нет!“, он состряпал такую моську»

«Жена рисовала и отошла на секунду. Вернулась и обнаружила красные отпечатки лап вокруг своего стола. Интересно, кто это сделал?»

«Вообще-то ее посадили на диету, но она умудрилась сделать заначку, которую я нашел»

Божечки! Это самая виноватая мордочка, которую я видела! © Phoenix13kk / Reddit

«Он выглядит таким невинным, что можно подумать, будто ваза разбилась сама по себе»

«Отвлеклась на две секунды»

«Отключил веб-камеру во время встречи, не перестает доставать свою сестру, продолжает воровать мои ручки и чувствует себя абсолютно невиновным»

«У него есть своя кровать, но он предпочитает стиральную машину»

«Папа начал ставить новый унитаз. Отошел на несколько минут, а когда вернулся, то увидел это»

«Не может решить, с какого цветочка начать»

Переполох у ветеринара

«Почему этот чувак валяется так, будто это только его ковер?»

«Думаю, ты и без кофе обойдешься»

«Я часто вижу его в таком виде»

«Этот негодник перекусил интернет-кабель во время моего онлайн-собеседования»

Кот и добыча

Мне нравится, как он держит лапами свой бутерброд! © adriana421 / Reddit

«Я только что отдал ветеринару 200 фунтов, потому что кот все время орал. Он худел, хотя постоянно был голодный. Оказалось, ему не нравилась еда, которую мы давали»

«Мама купила эту кровать для полосатой кошки. Да, места хватило бы на двоих»