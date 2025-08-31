15 вопросов на собеседованиях, после которых хотелось просто сказать: «Спасибо, я вам не подхожу»

Ох да, эти любители задавать личные вопросы в компании...

Поставили мне как-то один в моменте не смертельный, но довольно неприятный диагноз. Об этом рассказала только самым близким, мой менеджер в их число по понятным причинам не вошёл. Была в подавленном состоянии, искала какое-то решение. В какой-то момент, когда стало ясно, что предстоит операция и буду какое-то время отсутствовать, сказала в общих чертах. Он: а почему ты мне это сразу не рассказала? Вот серьезно, я должна какому-то левому чуваку с работы, которого я видела только по видеосвязи пару раз, хотеть изливать душу? А может, мне ему ещё докладывать всякий раз, как я с парнем поругаюсь и из-за чего? Или про то, что моей бабушке, что за 2,000 км живёт, кошка руку прокусила и рука воспалилась после? Не, нуачо, гипотетически может понадобиться моя помощь же, и тогда уеду н/а время.

Ну и их милое: дайте нам контакты вашей семьи, чтобы мы могли им позвонить, если что. По мне видно, что я приезжая. Что мой родной язык не английский. В информации обо мне в профиле работника сказано, что не замужем. Ответила им: я конечно могу дать вам домашний номер моих родителей, но они не говорят по английски. Тогда отстал, вернее, удовольствовался контактами моего next of kin