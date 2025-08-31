15 вопросов на собеседованиях, после которых хотелось просто сказать: «Спасибо, я вам не подхожу»

Порой собеседования оказываются настолько запоминающимися, что уже не имеет значения, какая именно была вакансия — все самое забавное случается прямо в процессе. Мы собрали несколько историй о собеседованиях, которые кандидаты сколько ни старайся, а забыть не смогу.

  • Пришла на собеседование на позицию официанта. Спросили: «А когда вы читали книгу в последний раз? Что это была за книга?» Ответила: «Самый богатый человек в Вавилоне». Тогда меня попросили уточнить, кто ее посоветовал и что я из нее узнала. © akmvaaika.23
  • Меня просили объяснить, почему Пикассо считается талантливым художником, ведь он рисовал одни каляки-маляки. Честно, меня это выбесило. Как можно быть таким неосведомленным... © vin.artist.7
  • Устраивалась на работу, где было много работы с документами. Спросили: «Как лучше всего хранить архивы, которые рассортированы по алфавиту?». У меня ступор. Отвечаю: «Ну, каждая буква в отдельной папке, а папки стоят по алфавиту». Женщина, которая проводила собеседование, в ответ: «Хорошо». И записала что-то в блокнот. © dougiebgood / Reddit
  • Не люблю, когда на собеседованиях под предлогом, что «мы тут одна семья», начинают лезть к тебе в душу и задавать слишком личные вопросы. За весь мой опыт прохождения собеседований у меня несколько раз было такое, когда работодатели не чувствовали грань между личным и рабочим. Однажды на собесе директор начал интересоваться, с кем я живу. Когда я ответила, что с мамой, он начал спрашивать, а где отец. Я сказала, что они в разводе, но он начал еще больше интересоваться: где он живет, с кем живет, платил ли он алименты, общаюсь ли я с ним сейчас. Я от неожиданности зачем-то ответила на все его вопросы, так как он будто бы под напором все это спрашивал еще и грозным голосом. Все эти вопросы он задавал в присутствии двух сотрудниц, которые невольно тоже стали свидетелями подробностей моей жизни. Также он спрашивал, сколько зарабатывает мама, кто у нас кормилец в семье, как у нас налажен быт, и еще кучу личных вопросов... У меня остался неприятный осадок. © dianathenumber1
  • На собеседовании интервьюер вдруг поднял трубку и спросил номер моей жены. Я ответил, что она сейчас на другом конце планеты, и у них глубокая ночь, да и зачем ему, собственно, номер жены? А он в ответ: «Ну допустим, я ей позвонил, чтобы она ответила на вопрос: какая у тебя самая ужасная привычка?» © MunichRob / Reddit
Софочка
26 минут назад

Ох да, эти любители задавать личные вопросы в компании...
Поставили мне как-то один в моменте не смертельный, но довольно неприятный диагноз. Об этом рассказала только самым близким, мой менеджер в их число по понятным причинам не вошёл. Была в подавленном состоянии, искала какое-то решение. В какой-то момент, когда стало ясно, что предстоит операция и буду какое-то время отсутствовать, сказала в общих чертах. Он: а почему ты мне это сразу не рассказала? Вот серьезно, я должна какому-то левому чуваку с работы, которого я видела только по видеосвязи пару раз, хотеть изливать душу? А может, мне ему ещё докладывать всякий раз, как я с парнем поругаюсь и из-за чего? Или про то, что моей бабушке, что за 2,000 км живёт, кошка руку прокусила и рука воспалилась после? Не, нуачо, гипотетически может понадобиться моя помощь же, и тогда уеду н/а время.
Ну и их милое: дайте нам контакты вашей семьи, чтобы мы могли им позвонить, если что. По мне видно, что я приезжая. Что мой родной язык не английский. В информации обо мне в профиле работника сказано, что не замужем. Ответила им: я конечно могу дать вам домашний номер моих родителей, но они не говорят по английски. Тогда отстал, вернее, удовольствовался контактами моего next of kin

  • «Есть отношения? Я вас поняла. А сколько вы уже в этих отношениях? Считаете их серьезными? Видите ли будущее со своим молодым человеком?» Устраивалась в службу поддержки одного известного сайта. Просили аккаунты социальных сетей! С намеком, чтобы они были открыты на время! Еще всю инфу по родне в анкете надо было написать, вплоть до адресов и их места работы. © linguistki
  • На собеседовании меня спросили: «Если бы вы были деревом, каким бы деревом вы были?» Я ответила — деревом решений. И работу получила. © ntlslayer95 / Reddit
  • Устраивался на техническую должность. В конце спросили, каким бы я был овощем или фруктом и почему. Я ответил, что был бы яблоком сорта «Грэнни Смит»: немного кисловатым, но если испечь вместе с другими яблоками в пироге — то очень вкусным. Это было групповое собеседование по телефону. Они пробормотали, что ответ хороший, поблагодарили за время. Работу я не получил. © PM-ME_TOYOUR_TITS_PLS / Reddit
Nati Ja
21 час назад

Кому нужны ответы на подобные псевдопсихологические вопросы-тесты?

  • Мне было 22 года, только что из института. Пришел на первое в жизни собеседование в частный небольшой банк. Один из первых вопросов: «Что ты думаешь о богатых людях?» Не ожидал. © trolldoll26 / Reddit
  • Когда-то я работал хэдхантером и разбирал с кандидатом его собеседование в биотех-компании. Он рассказал, что его спросили: «Сколько, по твоим оценкам, в стране заправок?» Он назвал цифру, которая, как оказалось, была довольно точной. Оказалось, что он знает население своего города, знает, сколько у них заправок, ну и прикинул соотношение на страну. Работу он не получил.© MortgageOk4627 / Reddit
  • Меня как-то на собеседовании спросили, кто я по знаку зодиака. Удивилась, но отвечаю: «Рыбы». В ответ мне сказали, что я не смогу сработаться и влиться в их коллектив, так как у них все Овны. Отказали. © Ольга Т. / Dzen
  • Я как-то была на собеседовании, все вроде хорошо. Пока в самом конце хозяин компании не выдал: «А теперь рассказывай честно, где работала и сколько лет стажа? Не верю, что в 26 лет с трехлетним ребенком у тебя беспрерывный девятилетний стаж». Дело в том, что я в 6 лет пошла в школу, перепрыгнула через один класс и в 14 после 9-го класса поступила в техникум. На 3-м курсе, в 16 лет, была на практике в одной компании, и они позвали к себе после получения диплома. И в 17 лет я уже официально начала работать. В декрет не уходила, так получилось, продолжала работать... Не думала, что на собеседование надо копию трудовой носить. © Валентина К / ADME
User67452
2 часа назад

А еще на собеседование не нужно носить копию дипломов, сертфикатов, портфолио и вообще.

  • Я отомстила за всех на собеседовании. HR у меня спросила про мой уровень стрессоустойчивости, поэтому на следующем этапе с директорами я задала вопрос: какие ситуации у них возникали, если был поставлен такой вопрос. Лицо директора и ответ — просто сказка. © helga.kurakova
  • Пришла на должность дизайнера, мне дали анкету на тему «какой я лидер»: кем видите себя через 1 год, 3 и 5 лет в нашей компании? Я написала, что буду артдиректором, потом директором, а в итоге хозяином вашей компании. В кабинете у хозяина дергался глаз, он сказал, что готовы платить не от 40К, как указано в вакансии, а до 40. Я сказала, что мне мало и я хочу 60, он сказал — нет. Я встала и вышла. На следующий день он позвонил и сказал: 60, и по рукам! Я ответила, что 60 было вчера, а сегодня уже 70. © khorokhorya
  • Собеседование на радио.
    — Вы умеете работать с базами данных?
    — Да, я работала с базами данных одного из операторов связи.
    — А вы оттуда базу случайно не забрали? © Алтынай / Dzen

Dedee
1 час назад

мне повезло. я прошла собеседование 13 лет назад. спросили, что я умею, что знаю. 15 минут, и попросили набрать договор (!!! продажнику), который я взяла со своей флешки с заначкой))).
потом директриса пошла на курсы развития, подтянула туда владельца. собеседования стали занимать полтора-два часа. с выяснением жизненной позиции и хз ещё какой нерелевантной работе болтовни. нанимаем продвинутых молодых людей, которые задерживаются менее месяца).

Софочка
20 минут назад

То, на какой пафосный бред иногда ведутся эйчары, вызывает откровенное изумление.
И ведь у этих умников есть работа, а у многих по-настоящему глубоких, способных приносить пользу людей - нет.

