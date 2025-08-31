Ох да, эти любители задавать личные вопросы в компании...
Поставили мне как-то один в моменте не смертельный, но довольно неприятный диагноз. Об этом рассказала только самым близким, мой менеджер в их число по понятным причинам не вошёл. Была в подавленном состоянии, искала какое-то решение. В какой-то момент, когда стало ясно, что предстоит операция и буду какое-то время отсутствовать, сказала в общих чертах. Он: а почему ты мне это сразу не рассказала? Вот серьезно, я должна какому-то левому чуваку с работы, которого я видела только по видеосвязи пару раз, хотеть изливать душу? А может, мне ему ещё докладывать всякий раз, как я с парнем поругаюсь и из-за чего? Или про то, что моей бабушке, что за 2,000 км живёт, кошка руку прокусила и рука воспалилась после? Не, нуачо, гипотетически может понадобиться моя помощь же, и тогда уеду н/а время.
Ну и их милое: дайте нам контакты вашей семьи, чтобы мы могли им позвонить, если что. По мне видно, что я приезжая. Что мой родной язык не английский. В информации обо мне в профиле работника сказано, что не замужем. Ответила им: я конечно могу дать вам домашний номер моих родителей, но они не говорят по английски. Тогда отстал, вернее, удовольствовался контактами моего next of kin
15 вопросов на собеседованиях, после которых хотелось просто сказать: «Спасибо, я вам не подхожу»
Порой собеседования оказываются настолько запоминающимися, что уже не имеет значения, какая именно была вакансия — все самое забавное случается прямо в процессе. Мы собрали несколько историй о собеседованиях, которые кандидаты сколько ни старайся, а забыть не смогу.
- Пришла на собеседование на позицию официанта. Спросили: «А когда вы читали книгу в последний раз? Что это была за книга?» Ответила: «Самый богатый человек в Вавилоне». Тогда меня попросили уточнить, кто ее посоветовал и что я из нее узнала. © akmvaaika.23
- Меня просили объяснить, почему Пикассо считается талантливым художником, ведь он рисовал одни каляки-маляки. Честно, меня это выбесило. Как можно быть таким неосведомленным... © vin.artist.7
- Устраивалась на работу, где было много работы с документами. Спросили: «Как лучше всего хранить архивы, которые рассортированы по алфавиту?». У меня ступор. Отвечаю: «Ну, каждая буква в отдельной папке, а папки стоят по алфавиту». Женщина, которая проводила собеседование, в ответ: «Хорошо». И записала что-то в блокнот. © dougiebgood / Reddit
- Не люблю, когда на собеседованиях под предлогом, что «мы тут одна семья», начинают лезть к тебе в душу и задавать слишком личные вопросы. За весь мой опыт прохождения собеседований у меня несколько раз было такое, когда работодатели не чувствовали грань между личным и рабочим. Однажды на собесе директор начал интересоваться, с кем я живу. Когда я ответила, что с мамой, он начал спрашивать, а где отец. Я сказала, что они в разводе, но он начал еще больше интересоваться: где он живет, с кем живет, платил ли он алименты, общаюсь ли я с ним сейчас. Я от неожиданности зачем-то ответила на все его вопросы, так как он будто бы под напором все это спрашивал еще и грозным голосом. Все эти вопросы он задавал в присутствии двух сотрудниц, которые невольно тоже стали свидетелями подробностей моей жизни. Также он спрашивал, сколько зарабатывает мама, кто у нас кормилец в семье, как у нас налажен быт, и еще кучу личных вопросов... У меня остался неприятный осадок. © dianathenumber1
- На собеседовании интервьюер вдруг поднял трубку и спросил номер моей жены. Я ответил, что она сейчас на другом конце планеты, и у них глубокая ночь, да и зачем ему, собственно, номер жены? А он в ответ: «Ну допустим, я ей позвонил, чтобы она ответила на вопрос: какая у тебя самая ужасная привычка?» © MunichRob / Reddit
- «Есть отношения? Я вас поняла. А сколько вы уже в этих отношениях? Считаете их серьезными? Видите ли будущее со своим молодым человеком?» Устраивалась в службу поддержки одного известного сайта. Просили аккаунты социальных сетей! С намеком, чтобы они были открыты на время! Еще всю инфу по родне в анкете надо было написать, вплоть до адресов и их места работы. © linguistki
- На собеседовании меня спросили: «Если бы вы были деревом, каким бы деревом вы были?» Я ответила — деревом решений. И работу получила. © ntlslayer95 / Reddit
- Устраивался на техническую должность. В конце спросили, каким бы я был овощем или фруктом и почему. Я ответил, что был бы яблоком сорта «Грэнни Смит»: немного кисловатым, но если испечь вместе с другими яблоками в пироге — то очень вкусным. Это было групповое собеседование по телефону. Они пробормотали, что ответ хороший, поблагодарили за время. Работу я не получил. © PM-ME_TOYOUR_TITS_PLS / Reddit
- Мне было 22 года, только что из института. Пришел на первое в жизни собеседование в частный небольшой банк. Один из первых вопросов: «Что ты думаешь о богатых людях?» Не ожидал. © trolldoll26 / Reddit
- Когда-то я работал хэдхантером и разбирал с кандидатом его собеседование в биотех-компании. Он рассказал, что его спросили: «Сколько, по твоим оценкам, в стране заправок?» Он назвал цифру, которая, как оказалось, была довольно точной. Оказалось, что он знает население своего города, знает, сколько у них заправок, ну и прикинул соотношение на страну. Работу он не получил.© MortgageOk4627 / Reddit
- Меня как-то на собеседовании спросили, кто я по знаку зодиака. Удивилась, но отвечаю: «Рыбы». В ответ мне сказали, что я не смогу сработаться и влиться в их коллектив, так как у них все Овны. Отказали. © Ольга Т. / Dzen
- Я как-то была на собеседовании, все вроде хорошо. Пока в самом конце хозяин компании не выдал: «А теперь рассказывай честно, где работала и сколько лет стажа? Не верю, что в 26 лет с трехлетним ребенком у тебя беспрерывный девятилетний стаж». Дело в том, что я в 6 лет пошла в школу, перепрыгнула через один класс и в 14 после 9-го класса поступила в техникум. На 3-м курсе, в 16 лет, была на практике в одной компании, и они позвали к себе после получения диплома. И в 17 лет я уже официально начала работать. В декрет не уходила, так получилось, продолжала работать... Не думала, что на собеседование надо копию трудовой носить. © Валентина К / ADME
А еще на собеседование не нужно носить копию дипломов, сертфикатов, портфолио и вообще.
- Я отомстила за всех на собеседовании. HR у меня спросила про мой уровень стрессоустойчивости, поэтому на следующем этапе с директорами я задала вопрос: какие ситуации у них возникали, если был поставлен такой вопрос. Лицо директора и ответ — просто сказка. © helga.kurakova
- Пришла на должность дизайнера, мне дали анкету на тему «какой я лидер»: кем видите себя через 1 год, 3 и 5 лет в нашей компании? Я написала, что буду артдиректором, потом директором, а в итоге хозяином вашей компании. В кабинете у хозяина дергался глаз, он сказал, что готовы платить не от 40К, как указано в вакансии, а до 40. Я сказала, что мне мало и я хочу 60, он сказал — нет. Я встала и вышла. На следующий день он позвонил и сказал: 60, и по рукам! Я ответила, что 60 было вчера, а сегодня уже 70. © khorokhorya
- Собеседование на радио.
— Вы умеете работать с базами данных?
— Да, я работала с базами данных одного из операторов связи.
— А вы оттуда базу случайно не забрали? © Алтынай / Dzen
Комментарии
мне повезло. я прошла собеседование 13 лет назад. спросили, что я умею, что знаю. 15 минут, и попросили набрать договор (!!! продажнику), который я взяла со своей флешки с заначкой))).
потом директриса пошла на курсы развития, подтянула туда владельца. собеседования стали занимать полтора-два часа. с выяснением жизненной позиции и хз ещё какой нерелевантной работе болтовни. нанимаем продвинутых молодых людей, которые задерживаются менее месяца).
То, на какой пафосный бред иногда ведутся эйчары, вызывает откровенное изумление.
И ведь у этих умников есть работа, а у многих по-настоящему глубоких, способных приносить пользу людей - нет.